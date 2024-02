'Avatar: La leyenda de Aang' ha recibido críticas calamitosas. Pues bien: está superando en audiencia a 'One Piece'

Hablábamos hace unos días de cómo 'Avatar: La leyenda de Aang' había sido estrenada con la más posible intención por parte de Netflix de continuar la buena racha de 'One Piece'. Y que quizás no lo conseguiría, porque su estreno había venido acompañado de unas críticas que subrayaban, precisamente, cómo fallaba a la hora de adaptar la serie de animación original. Pero las cifras de audiencia corroborarían que Netflix ha acertado de nuevo.

Números esperanzadores. Netflix ha hecho públicas las cifras, como siempre, a través de su Top 10 semanal, y 'Avatar' lidera la lista de series en inglés, con 21'2 millones de visionados en su primer fin de semana. La cifra equivale a 153.400.000 de horas vistas. Según Netflix, la serie lidera el top en 92 países, y supera con mucho al segundo programa de la lista, la romántica 'Siempre el mismo día', que lleva tres semanas en el top 10 y esta semana alcanza las 7.500.000 visualizaciones.

Por encime de 'One Piece'. De hecho, el éxito es tan notorio que ha superado a 'One Piece' en más de una marca. Por ejemplo, aquélla debutó con 18,5 millones de visionados, cifra sensiblemente inferior a los 21'2 de 'Avatar'. En redes sociales también ha llamado la atención: Netflix habla de 1.530 millones de impresiones en redes, una cantidad comparable a las marcas de 'One Piece' y 'Miércoles'. El tráiler lleva ya 8'7 millones de visualizaciones en Youtube.

Renovación garantizada. Aunque aún no se ha confirmado nada oficialmente, estas cifras garantizan casi con total seguridad una segunda temporada. Los rumores hablan de que Netflix podría estar considerando la posibilidad de un spin-off adicional a la segunda temporada, basado en el personaje de Kyoshi. Oficialmente, los productores de la serie original preparan una película y una serie animadas, que continuarían la trama de la serie original y que se estrenarían en 2025 en cines y en Paramount+.

Habrá más adaptaciones. Lo que sí confirma el éxito de 'Avatar', comparable al de 'One Piece', es que Netflix no va a abandonar de momento la fórmula de las adaptaciones. Si consideramos como una franquicia las series animadas con potencial para transformarse en productos de imagen real, Netflix podría haber encontrado aquí su propia Marvel, una vez que no tenga más remedio que dar carpetazo a marcas como 'Stranger Things'. De momento, animes como 'City Hunter' ya tienen previsto su estreno para 2024.

