'El problema de los tres cuerpos' está cosechando excelentes audiencias. Eso no le asegura ser renovado por Netflix

La segunda semana de 'El problema de los tres cuerpos' no ha ido mal para la serie de Netflix (desde luego, ha ido mejor que la primera). La serie de ciencia ficción basada en los libros de Liu Cixin ha sumado 115,6 millones de horas reproducidas entre el 25 y el 31 de marzo, es decir, 15,6 millones de visionados estimados. Es un resultado muy decente, pero lejos de la espectacularidad que sí demostró 'Los caballeros', que finalmente cede su primer puesto a la serie de David Benioff y DB Weiss.

Y sí, no son malas cifras, pero no olvidemos que estamos ante una serie inusualmente cara: se habla de 20 millones de dólares por cada episodio, lo que coloca a la serie como una de las que más dinero ha costado a Netflix. Es la primera (y principal) de las señales que hacen pensar en una futura cancelación por parte de la plataforma, que tiene una larga tradición de no cortarse un pelo a la hora de cancelar productos, por mucho que hayan invertido en ellos en términos de producción y promoción.

De hecho, hay ejemplos recientes de cancelaciones que son comparables a 'El problema de los tres cuerpos'. Uno de los recientes y más sonados fue el de '1899', por varios motivos: primero, venía de los creadores de éxito como 'Dark'. Segundo, dejó completamente abierta su primera temporada, sin dar la posibilidad a los espectadores de que supieran como acababa. Sus audiencias eran levemente inferiores a las de 'El problema...' (87,29 millones de horas en la segunda semana), pero ojo, era mucho más barata: 60 millones por la serie entera, menos de la mitad de lo que ha costado 'El problema de los tres cuerpos'.

Debemos recordar que , obstáculos presupuestarios aparte, lo que realmente determina el éxito de una serie en Netflix es la tasa de completación, es decir, el porcentaje de gente que ve la serie completa. Es el motivo de que series que arrancaron con fuerza en audiencia, como 'Resident Evilno fueran renovadas al tener solo un 45% de tasa. Es un porcentaje que, obviamente, Netflix aún no ha hecho público en el caso de 'El problema de los tres cuerpos', así que podemos decir que por ahora, y hasta tener más datos, su renovación pende de un hilo. Cuántico, pero hilo al fin y al cabo.

Cabecera | Netflix

