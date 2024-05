'Fallout' está batiendo todos los récords de audiencia en Prime Video. O eso es al menos lo que nos tenemos que creer

Que 'Fallout' era un éxito ya lo sabíamos: no solo la recepción de crítica y público ha sido masivamente positiva, sino que que la propia Prime Video sostiene que es una de las series más exitosas de su catálogo, y lo ha corroborado renovándola por una segunda temporada. Ahora es Nielsen la que llega con unas cuantas cifras más, y que subrayan lo que ya sabíamos.

Nielsen dice. La firma de estudio de audiencias sostiene que 'Fallout' ha batido un récord muy notable: es la más vista de la historia de Prime Video si tenemos en cuenta el periodo de tiempo que se está midiendo, los primeros cinco días de emisión. Es decir, su semana de estreno. Según Nielsen, hablamos de 2.900 millones de minutos, doblando al siguiente competidor esa semana ('Bluey' en Disney+, con 1.390 millones de minutos), pero sobre todo, hablamos de la mejor audiencia jamás conseguida por Prime Video en una sola semana, récord que hasta ahora tenía 'Reacher'.

Las zonas oscuras. Curiosamente, el dato del que Prime Video habló en su momento era que había conseguido 65 millones de espectadores (que no visionados) en sus primeros 16 días, quedando solo segunda y por debajo de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. Pero no sabemos cuánto consiguió la adaptación de Tolkien en ese mismo periodo. Es decir, recibimos datos parciales y segmentados que nos impiden comparar incluso dentro de la misma plataforma (no hablemos ya de comparar con la competencia).

Datos que se contradicen. Sin embargo, si acudimos a los datos que la propia Nielsen (no olvidemos que es una consultora independiente) lo que encontramos es que 'Los Anillos de Poder' debutó de forma bastante más discreta, con 1.300 millones de minutos vistos en sus primeros cinco días. Hay numerosas variantes en liza: Nielsen habla solo de espectadores en Estados Unidos, Amazon de público global. Y aún así: ¿tiene sentido que la adaptación de Tolkien creciera tan desproporcionadamente en días sucesivos? Tengamos en cuenta, para sumar caos al embrollo, que 'Fallout' se emitió de golpe desde el principio, mientras que 'Los Anillos de Poder' lo hizo con cadencia semanal.

Prime Video, el misterio. Añadamos, finalmente, que Prime Video es una de las compañías más opacas en términos de comunicar sus datos. Por ejemplo, no sabemos cuántos de los clientes de Amazon Prime son realmente espectadores de Prime Video, lo que nos da una imagen muy distorsionada de la plataforma. Además, no sabemos qué son esos "65 millones de espectadores": ¿espectadores de los episodios completos, de parte, de todos? Amazon destaca por su opacidad, pero por desgracia, estamos ante un fenómeno extendido.

Y lo que nos queda. Hace unas semanas, Netflix anunciaba que a partir de enero de 2025 sería aún más parca en cuando a los datos de suscripciones. Las cifras que tenemos de su top semanal, por otra parte, no pasan por auditorías externas: nos tenemos que fiar de que no se estén usando como herramienta publicitaria. Posiblemente, ese oscurantismo no hará sino acentuarse en los próximos meses cuando, como siempre, las otras plataformas sigan los pasos de Netflix. Es imposible comparar unas plataformas con otras porque no está claro a qué se refiere cada una cuando habla de "visionados". Por eso, en lo sucesivo, deberíamos de recibir las cifras de grandes éxitos de audiencia con pinzas esterilizadas. Todo en cuarentena.

Cabecera | Prime Video

