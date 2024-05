Esta serie arrasaen Netflix, pero no es de ninguno de los paises habituales: demuestra que el origen de los éxitos está cambiando

El éxito indiscutible de 'Luna sin miel', una comedia romántica kuwaití, coloca en el top de la plataforma un nuevo éxito ajeno a Estados Unidos o Europa, y corrobora que Netflix cada vez nutre más su catálogo con geografías que hace no mucho se consideraban simplemente curiosidades exóticas. Ahora, India, Indonesia o, por supuesto, China y Corea -ya facturadores continuos de éxito- llenan a rebosar las ofertas de las plataformas.

El éxito de 'Luna sin miel'. Esta producción ha entrado, en su primera semana, directa al número 1 de las películas en habla no inglesa. 14.000.000 de visionados cuenta, doblando las que cuenta la siguiente película del top, 'City Hunter'. Pero no solo eso, y aquí vienen los datos para confirmar el éxito: también dobla a 'Sin glasear', la película que está en el número uno de lo más visto en inglés.

Otras producciones kuwaitíes. Esta no es la primera película o serie procedente de Kuwait que se ha visto en Netflix. 'Bolsa de valores', por ejemplo, fue una serie cuyo éxito le garantizó una segunda temporada que llegará próximamente y que se asomaba al mundo de los negocios en los años ochenta, en un impagable documento visual de las modas y las éticas empresariales de otros tiempos. Más convencionales fueron otras mezclas de culebrón y thriller como 'I have a Script', 'En una jaula' o 'What if'', algunas de ellas con una treintena de episodios.

Todo esto tiene una explicación. Y esa explicación es 'El juego del calamar'. Por 2021, cuando el éxito de la serie coreana pilló por sorpresa a la propia plataforma, Netflix arrancaba con su expansión internacional en términos de catálogo. Pero el impulso que le dio la serie (y las cifras: una serie de veintitantos millones de dólares de presupuesto generó 900 en beneficios) y el prestigio (seis Emmy después de estar nominada a catorce) se tradujo de forma muy clara. Según los estudios, el 60% del público internacional de Netflix ve contenido coreano, y el 70% de sus espectadores son de fuera de Estados Unidos.

Afuera mejor. Las señales están claras: en un principio se creía que la representación de culturas ajenas a la omnipresente presencia anglosajona generaba curiosidad e interés en el público de siempre. Hoy, sencillamente, se sabe que hay una cantidad de público descomunal procedente de países más allá de Norteamérica u Europa y que quieren contenidos distintos a los que hemos consumido sin descanso durante los años, o incluso décadas precedentes.

El boom de la películas indias. La devoción por las películas en lenguaje telugu (una de las veintidós lenguas de la India, hablada por casi cien millones de personas y asociado a un cine de éxito superior al más publicitado Bollywood) tiene también un punto de partida muy específico: el bombazo de 'RRR'. Su Oscar y sus estratosféricas audiencias generaron un interés en el cine telegu nunca visto hasta ese momento. Desde 2022, Netflix en EE.UU ha triplicado su contenido en este idioma.

Todo por la pasta. El ejemplo del cine telegu es uno de los últimos (ahora parece que es el turno de Kuwait, al que se suman los espeluznantes thrillers y películas de terror rural indonesias) que demuestran hasta qué punto se está descentralizando geográficamente el interés de los espectadores. Y no tiene nada que ver con conspiraciones Woke, sino con el viejo e inmortal adagio de dirigir la atención al lugar donde está el dinero.

