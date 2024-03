Netflix le da la vuelta a sus inversiones: por primera vez, apuesta más por las ficciones internacionales

Está claro que vivimos tiempos de cambio para las plataformas de streaming: una vez que Netflix se ha asentado como la opción principal, que ya se nutre incluso del catálogo de sus competidoras, y ahora que se ha certificado la crisis que está obligándolas a todas a subir precios de suscripciones y a tomar medidas contra los clientes que comparten cuentas, se advierten también nuevos aires en catálogos que tienen que evitar el anquilosamiento.

Ya no se trata solo de políticas por parte de Netflix delatando que se acabaron los tiempos de producir sin freno porque económicamente (pero también a nivel de imagen) es más prudente. Se trata también de que fenómenos imprevisibles como las huelgas de guionistas y actores han frenado la producción (aún estamos notando el eco del parón) y los catálogos se están llenando de películas y series procedentes de países donde no llegó el alcance de la huelga.

A nadie se le escapa que en los últimos meses, continuando un fenómeno que ya venía de antes, las ficciones coreanas y las indias, por ejemplo, están ocupando lugares cada vez más prominentes en la plataforma. Pero ya no se trata solo de licencias de catálogos ajenos: esta necesidad de material no exclusivamente procedente de Estados Unidos está dejándose notar en las estadísticas de la plataforma.

En un estudio que Ampere Analysis ha efectuado para Variety se determina que más de la mitad del dinero que ha invertido Netflix en producir nuevo contenido (7.900 millones de dólares frente a un total de 15.400 millones) ha sido destinado a películas y series de fuera de Estados Unidos. Es decir, por primera vez en su historia, Netflix ha producido más material fuera de Estados Unidos que en el país de origen de la plataforma.

Y no solo eso: está previsto, según el informe, que las cantidades que se invierten en producciones en Estados Unidos caigan un 20% desde 2022 a 2028. Sin embargo, las inversiones generales crecen un 44%. ¿Como es eso posible? Porque se disparan las inversiones en series y películas en otros lugares del mundo: crece un 19% la producción en Centro y Sudamérica, un 10% en el África Sub-sahariana y un 6% en Europa, entre otras.

Eso no quiere decir que el consumo descienda: sencillamente, en Estados Unidos ya no están tan cerrados en banda a consumir contenido en idiomas que no sean el inglés. Y más importante aún: la producción fuera de Estados Unidos es mucho más barata. Ya no solo se trata de estrategias de mercado, sino de puro y duro ahorro de líquido.

