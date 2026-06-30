PcComponentes liquida los auriculares TWS top en diseño: son transparentes y prometen hasta 36 horas de batería

Durante los PcDays de PcComponentes podemos encontrar algunas ofertas en auriculares Bluetooth con precios tan llamativos como el que tienen los Nothing Ear, unos auriculares que, si bien es cierto que no son muy recientes, cuentan con unas buenas especificaciones para los 69 euros que cuestan ahora.

Unos auriculares buenos, bonitos y baratos

Uno de los puntos más interesantes de los Nothing Ear es que cuentan con un diseño muy particular, seña de la marca que también solemos ver en otros dispositivos. Los auriculares son transparentes en las patillas y el estuche de carga también es transparente en la tapa superior, la que abre el mismo estuche.

Más allá de su diseño, lo cierto es que hablamos de unos auriculares bastante interesantes. En primer lugar, la marca promete una autonomía de hasta 36 horas contando con el estuche de carga, una cifra bastante alta para unos auriculares TWS que permiten que podamos utilizarlos durante muchas horas sin tener que utilizar el cargador.

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Tmabién ofrecen calidad de audio en alta calidad (Hi-Res) y son compatibles con LDAC. Por supuesto, ofrecen cancelación activa de ruido para tener una experiencia mucho más inmersiva y envolvente en ciertas situaciones (como a la hora de utilizarlos en el transporte público) y además cuentan con seis micrófonos para reducir el ruido en llamadas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Nothing Ear hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : es bastante particular, similar a lo que encontramos en otros dispositivos de la marca.

: es bastante particular, similar a lo que encontramos en otros dispositivos de la marca. Su batería: la autonomía teórica es de hasta 36 horas, una cifra alta para unos auriculares TWS. ❌ LO PEOR La cancelación de ruido es mejorable.

es mejorable. El diseño del estuche de carga no es el más cómodo para llevar en el bolsillo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que destaquen tanto por el diseño como por la calidad de audio. Sobre todo si buscas un buen precio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los vas a utilizar mucho en exteriores, ya que la cancelación activa de ruido no es su punto fuerte.

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Imágenes | Borna Hržina en Unsplash, Nothing

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