El outlet de MediaMarkt liquida por 19 euros este palomitero con diseño retro ideal para ver pelis en casa este verano

Con la llegada del verano, las tardes de peli y aire acondicionado se convierten en un buen plan para huir del calor. Si quieres montar un buen cine en casa, además de una tele o un proyector, lo mejor es acompañarlo de unas buenas palomitas. Si estabas buscando un palomitero que, además de ser funcional, sea un objeto de deseo, en el outlet de MediaMarkt en eBay te puedes llevar este Ariete Party Time Pop Corn XL rebajadísimo, por 19 euros.

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Un palomitero retro potente y para hacer palomitas sin grasa

Este palomitero de la gama Party Time de Ariete destaca a primera vista por su espectacular diseño retro de los años 50, que aportará un toque vintage y muy cinéfilo a cualquier rincón de tu hogar. Pero no es solo una cara bonita, también cuenta con una potencia de 1.100 W y un sistema de cocción por aire caliente.

Esto último es una gran ventaja si quieres hacer palomitas más saludables, ya que no necesita ni una sola gota de aceite ni grasas añadidas para prepararlas. En solo un par de minutos podrás tener un bol gigante de palomitas crujientes, sanas y calientes, listas para ser devoradas mientras ves una película o tus series favoritas.

El bol del palomitero es extraíble, por lo que podrás llevártelo directamente al sofá con las palomitas. Además, como dato más técnico, en menos de dos minutos podrás preparar 60 gramos de maíz en palomitas.

⚡ EN RESUMEN: oferta para palomitero ariete party time hoy ✅ LO MEJOR Diseño retro espectacular: estéticamente es un caramelo. Su diseño inspirado en los años 50 americanos lo convierte en un elemento decorativo más de la cocina o el salón.

estéticamente es un caramelo. Su diseño inspirado en los años 50 americanos lo convierte en un elemento decorativo más de la cocina o el salón. Palomitas mucho más saludables: al funcionar por convección de aire caliente, no necesitas usar aceite ni mantequilla para que estallen. Son 100% naturales. ❌ LO PEOR Hace bastante ruido... El motor de aire caliente suena similar a un secador de pelo potente mientras está en funcionamiento.

El motor de aire caliente suena similar a un secador de pelo potente mientras está en funcionamiento. Limpieza de la zona interior... Aunque la tapa se lava fácilmente, la cámara interior donde se calienta el maíz no se puede desmontar para meterla en el lavavajillas; hay que limpiarla con un paño húmedo. 💡 CÓMPRALO SI... Eres de los que montan sesiones de cine en casa cada fin de semana y quieres disfrutar de la experiencia completa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas el sabor grasiento, ultra-salado y con regusto a mantequilla de las salas de cine, el sistema de aire caliente te va a saber soso.

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Imágenes | Ariete

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