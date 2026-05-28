Ya es oficial: Steam Deck sube de precio hasta casi los 800 euros. Hay una alternativa de Asus y Xbox que ahora cuesta casi la mitad

Steam Deck ha subido de precio (y no poco). El modelo básico con pantalla OLED ha subido más de 200 euros, pero la versión con 1 TB de almacenamiento ha disparado su precio hasta los 919 euros. Esto, unido a que tampoco tiene stock, hace del PC consolizado de Valve una opción poco recomendable ahora mismo. ¿Alternativas? La más interesante en términos de calidad-precio es, sin duda, la Asus ROG Xbox Ally: sale ahora mismo por 448,99 euros.

Un PC consolizado que casa muy bien con Game Pass

Es una muy buena opción si buscamos un PC consolizado y no queremos pagar lo que cuestan los modelos más caros, como la Asus ROG Xbox Ally X o la Lenovo Legion Go. Su PVP es de 599 euros, por lo que tenemos ahora mismo un descuento de 150 euros si aprovechamos esta oferta de la tienda Neobyte que, además, cuenta con envío gratuito.

Este PC consolizado de Asus está diseñado en colaboración con Xbox y eso se nota a simple vista. Es una máquina que cuenta con un diseño muy cómodo, puesto que es, en esencia, un mando de Xbox con una pantalla en medio. Esta versión monta un procesador AMD Ryzen Z2 A, que ofrece un rendimiento muy similar al de la Steam Deck.

Esta versión, además, cuenta con 16 GB de memoria RAM LPDDR5, un SSD de 512 GB y una pantalla de 7 pulgadas con resolución 1080p y 120 Hz. El punto más negativo de esta consola es su autonomía, aunque ningún PC consolizado destaca precisamente en este punto. Para terminar, cabe destacar que viene con Windows 11 instalado y con 3 meses gratis de Xbox Game Pass.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la asus ROG Xbox ally ✅ LO MEJOR Calidad-precio es de las mejores opciones: Ahora que la Steam Deck ha subido tanto de precio, esta Asus ROG Xbox Ally es muy interesante si queremos gastar lo mínimo posible.

Ahora que la Steam Deck ha subido tanto de precio, esta Asus ROG Xbox Ally es muy interesante si queremos gastar lo mínimo posible. Trae Windows 11 de serie: Este sistema operativo es versátil y nos permitirá jugar, además, a Xbox Game Pass de forma nativa. ❌ LO PEOR No tiene la mejor de las autonomías: Si jugamos con el máximo de TDP (es decir, aumentando el consumo energético de la máquina), la batería no nos durará demasiado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un PC consolizado y quieres hacerte con uno con Windows sin pagar más de 500 euros. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con SteamOS o que tenga más potencia, como la Asus ROG Xbox Ally X.

También te puede interesar

Lenovo Legion Go S - Consola Portátil Gaming 8" WUXGA (AMD Ryzen Z2 Go, AMD Radeon Graphics, 48-120Hz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Wi-Fi 6E, SteamOS en Español) – Nebula Violet Hoy en Amazon — 579,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS ROG Xbox Ally X - Consola Portátil Gaming 7" Full HD 120Hz (AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM, 1TB SSD, Batería 80Wh, Windows 11, Consigue 3 meses gratis de Game Pass Premium) - Color Negro Hoy en Amazon — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Asus

En Xataka | Mejores portátiles gaming: cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka