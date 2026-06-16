Ya es oficial: llegan a España los nuevos auriculares de diadema de Xiaomi por solo 59 euros

Durante los últimos años, la estrategia de Xiaomi en el sector del audio en el mercado europeo era bastante predecible. La firma china se había concentrado en los auriculares de tipo in-ear o de botón, inundando las tiendas con infinidad de opciones dentro de sus familias Redmi Buds y Xiaomi Buds.

Sin embargo, la marca ha dado un paso innovador en su catálogo y ha lanzado un formato de auriculares que tenía abandonado en nuestras fronteras. Se trata de los auriculares de diadema REDMI Headphones Neo, que tienen un precio de salida de 74,99 euros en la web de Xiaomi aunque en otras tiendas, como Powerplanet, están disponibles por 59 euros.

Unos auriculares Hi-Res y hasta 72 horas de batería

El principal argumento de peso de estos auriculares de diadema de Xiaomi es que la marca promete hasta 72 horas de reproducción ininterrumpida con una sola carga completa. Se trata de una cifra muy superior a la media de su categoría, lo que se traduce en que podrás usarlos durante días sin tener que acordarte de buscar un cable USB-C.

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A pesar de situarse en un rango de precio competitivo, la compañía no ha escatimado en el apartado acústico. Los auriculares incorporan drivers dinámicos de gran tamaño y cuentan con certificación Hi-Res Audio (Sonido de Alta Definición) tanto en su modalidad inalámbrica como por cable.

Para garantizar una transmisión de datos limpia, estable y sin retardos molestos al ver vídeo o jugar, se apoyan en el protocolo Bluetooth 5.4 de última generación, que además optimiza el consumo energético de la batería.

En lo que respecta al diseño, Xiaomi mantiene su característica línea estética minimalista y funcional. Están construidos con materiales ligeros (para que sean cómodos de llevar durante horas) y cuentan con almohadillas de espuma de memoria que se adaptan al contorno de la oreja para ofrecer un buen aislamiento acústico pasivo. Además, su estructura es completamente plegable, lo que facilita enormemente su transporte en cualquier mochila o bolso cuando salimos de casa.

⚡ EN RESUMEN: auriculares de diadema xiaomi redmi headphones neo ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente: las 72 horas de batería te permiten olvidarte por completo del cargador durante días o semanas.

las 72 horas de batería te permiten olvidarte por completo del cargador durante días o semanas. Diseño práctico para viajar: su cuerpo plegable y ligero los convierte en un accesorio comodísimo para llevar en el día a día. ❌ LO PEOR Sin cancelación de ruido activa (ANC)... Dependen exclusivamente del aislamiento pasivo de sus almohadillas, por lo que no aislarán tanto en entornos extremadamente ruidosos como aviones o el metro.

Dependen exclusivamente del aislamiento pasivo de sus almohadillas, por lo que no aislarán tanto en entornos extremadamente ruidosos como aviones o el metro. Estética muy sobria... El diseño minimalista marca de la casa puede resultar algo sobrio o plano para quienes busquen un periférico con una identidad visual más llamativa o deportiva. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares de diadema cómodos para teletrabajar, estudiar o usar a diario y odias tener que cargar tus gadgets cada dos por tres. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu prioridad absoluta es el aislamiento total en exteriores, ya que al carecer de un sistema de cancelación activa de ruido digital, seguirás percibiendo parte del sonido ambiente de la calle.

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