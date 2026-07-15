NVIDIA RTX 5070 Ti, 32 GB de RAM y Ryzen 7 X3D: últimas horas a precio mínimo este sobremesa top en PcComponentes

Comprar cualquier dispositivo que incluya memoria RAM o almacenamiento SSD se ha convertido en toda una odisea en 2026 y, por el momento, la cosa no parece tener fin. La grave crisis que lleva azotando el mercado del hardware desde hace meses ha hecho que, entre otras cosas, Steam Deck suba de precio, Nintendo Switch 2 haga lo propio ya mismo y casi todo el catálogo de Apple se encarezca. Un contexto que hace que estrenar hardware, sea gaming o no, se esté convirtiendo en un lujo.

PcCom Imperial AMD Ryzen 7 9800X3D / 32GB / 2TB SSD / RTX 5070 Ti V4 PVP en PcComponentes — 2.549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En este sentido, configurar desde cero un PC de sobremesa sale mucho más caro de lo que nos habría costado hace justo un año. Sin ir más lejos, un pack 32 GB de memorias RAM DDR5 como estas de Corsair, que hace menos de un año ni llegaban a 100 euros, ahora salen por más de 400 euros en Amazon. Y misma historia en el caso de los SSD. Sin embargo, si renovamos el equipo al completo, en los sobremesas premontados encontramos una magnífica forma de capear el temporal. Entre ellos no sólo encontramos geniales precios, sino rebajas tan buenas como la que protagoniza este PcCom, disponible por 2.549 euros por tiempo limitado.

Compatible con la última versión de DLSS y con una CPU perfecta para jugar

Curiosamente, los PC de sobremesa que tiendas especializadas como PcComponentes configuran, ensamblan y venden, siguen manteniendo buenos precios incluso en esta escalada interminable del mercado. Y si estamos atentos a ofertas puntuales, además, podemos ahorrarnos un buen pellizco. En este caso, PcComponentes ha ampliado sus PcDays (su particular Black Friday veraniego) y, entre otras muchas ofertas, ha dejado a precio mínimo el PcCom Imperial. Aunque ojo, la campaña acaba hoy mismo.

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Se trata de un PC de sobremesa que pertenece a la familia de premontados de PcComponentes. El cual, además de por costar menos que nunca en la tienda, destaca por una configuración de hardware de gama alta que permite jugar a lo que queramos en 1440p o 4K, con texturas en ultra y más de 60 FPS. Gracias, en gran medida, a su compatibilidad con las versiones más recientes de DLSS.

Concretamente, monta un AMD Ryzen 7 9800X3D, la NVIDIA RTX 5070 Ti, 32 GB de RAM DDR5 y 2 TB de SSD NVMe. Todo ello, con refrigeración líquida para la CPU y mucho, mucho RGB. Aunque viene sin sistema operativo (que es muy fácil de instalar). Si preferimos que cuente con Windows 11 Home de serie, el precio asciende un buen pico hasta 2.769 euros.

⚡ EN RESUMEN: oferta sobremesa pccom imperial ✅ LO MEJOR Su hardware de gama alta, potente y solvente como para no tener que actualizar durante años

de gama alta, potente y solvente como para no tener que actualizar durante años A precio mínimo histórico en PcComponentes, siendo el mejor momento para comprarlo ❌ LO PEOR Aunque rebajado , la inversión a realizar es bastante alta y no apta para todos los bolsillos

, la inversión a realizar es bastante alta y no apta para todos los bolsillos Viene sin sistema operativo y, aunque da la opción de añadirlo, encarece bastante el precio final 💡 CÓMPRALO SI... necesitas un PC de sobremesa gaming al completo con un rendimiento de gama alta y mucha RAM ⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a sacarle el máximo partido, en cuyo caso es mejor ir a por equipos más modestos y económicos

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Imágenes | Ruijia Wang en Unsplash, PcComponentes

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