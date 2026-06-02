Mis auriculares Bluetooth favoritos caen de precio a la mitad: son comodísimos y cancelan muy bien el ruido

Llevo aproximadamente medio año utilizando auriculares para trabajar, sobre todo modelos con cancelación de ruido para tener una mayor concentración y no distraerme con el ruido ambiente, que en épocas como fallas es muy frecuente. En una época de tanto calor como la que estamos atravesando estoy utilizando los Sony MDREX110APR que van por cable y evidente no no reducen tanto el ruido, pero para el resto del año utilizo los Soundcore Space Q45 y... vaya maravilla.

No son del todo baratos porque cuestan 149,99 euros, pero Amazon ahora mismo los tiene por 69,99 euros en color negro. Si los quieres en color blanco, no son mucho más caros, ya que el precio sube a 74,99 euros.

Soundcore Space Q45 Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Perfectos en relación calidad-precio

Lo que más me gusta de los Soundcore Space Q45 es que son comodísimos. Tanto que en ciertas épocas, como invierno, suelo llevarlos durante horas sin ningún problema. Además, sus almohadillas aíslan muy bien el ruido externo, sobre todo si tenemos la cancelación activa de ruido.

Y dicha cancelación activa de ruido es bastante buena. Los he probado tanto en transporte público como en casa en época de fallas, y funciona perfectamente. Únicamente se oye un ligero ruido, pero nada más. No es molesto y me permite concentrarme en todo momento.

Por otro lado, la calidad de audio que ofrecen estos auriculares es buena, pero si me quedo con otro punto positivo es por su batería, que aguanta el tirón sin ningún problema. Suelo cargarlos una vez por semana antes de que se agote, y suele tardar muy poco en recargarse completamente.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los soundcore space q45 hoy ✅ LO MEJOR S on comodísimos , los tengamos puestos un rato o incluso horas.

, los tengamos puestos un rato o incluso horas. Su batería : ofrecen una autonomía bastante alta incluso utilizándolos varias horas por día.

: ofrecen una autonomía bastante alta incluso utilizándolos varias horas por día. Su cancelación de ruido es muy buena. ❌ LO PEOR La conexión multipunto: si conectas los auriculares a un móvil y a otro dispositivo, cuando recibas una notificación en el móvil se cortará el audio del segundo dispositivo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres unos auriculares que sean muy cómodos y que también tengan una muy buena cancelación de ruido (y por menos de 70 euros). ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres priorizar la calidad de audio. Si bien es cierto que se escuchan muy bien, no es donde más sobresalen.

También te puede interesar

Soundcore de Anker Q30 Cascos Inalámbricos Bluetooth Cancelación de Ruido Activa Híbrida con Varios Modos, Sonido Hi-Res, EQ personalizado vía App, 50H Reproducción, Ajuste Cómodo, Conexión Multipunto Hoy en Amazon — 59,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Soundcore Space 2 Auriculares con Cancelación Activa de Ruido de Anker, 50H Autonomía, Audio de Gran Resolución LDAC, Conexión Dual, Llamadas Nítidas, Bluetooth 6.1, Modo Siesta, Detección de Uso Hoy en Amazon — 129,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Alberto García, Anker

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos. Cuál comprar y 21 modelos desde 15 euros hasta 470 euros