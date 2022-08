Anker Soundcore Space Q45: los herederos de los mejores auriculares Bluetooth baratos van a por todos en cancelación de ruido

Anker acaba de presentar los nuevos auriculares inalámbricos Anker Soundcore Space Q45. Tras dos modelos muy exitosos y recomendados como han sido los Soundcore Q30 y Q35, la compañía presume de que estos cascos de diadema llegan con la mejor cancelación de ruido de Soundcore, bloqueando hasta un 98% del ruido del entorno.

Los modelos anteriores tenían una cancelación de ruido decente pero no podían competir con propuestas como la de Apple, Sony o Bose, mientras que en sonido sí llegaban a estar a la par mediante cierta ecualización, pese a tener un coste muy inferior. Los Soundcore Space Q45 suben de precio a 149,99 euros buscando subsanar ese punto flaco y con otras características mejoradas, como la llegada de Bluetooth 5.3.

Ficha técnica de los Anker Soundcore Space Q45

ANKER SOUNDCORE SPACE Q45 CONEXIÓN Bluetooth 5.2, jack, USB-C AUTONOMíA Hasta 65 horas sin ANC, hasta 50 con ANC MICRÓFONOS 2 para llamadas. 4 para cancelación CANCELACIÓN DE RUIDO Modo normal, transparencia y cancelación adaptativa CÓDECS LDAC, SBC, AAC PRECIO 149,99 euros

El heredero de uno de los reyes en relación calidad-precio

Los Anker Soundcore Space Q45 reciben un nuevo sistema adaptativo de cancelación de ruido en tres fases que, según pruebas de la compañía certificadas por SGS, cancela un 98% del ruido del entorno. Es decir, el sistema no es estático, sino que va variando dependiendo de dónde estime que estamos: interiores, exteriores, en transporte público, aviones, etc. Frente a esto, los anteriores tenían un modo para cambiar entre estos ambientes, pero no era automático. Ahora, en esa aplicaicón también podremos elegir entre cinco niveles de cancelación.

En cuanto al sonido, los Soundcore Q45 repiten con drivers de 40 milímetros, con doble capa y fabricados en metal y cerámica. Según el fabricante, mejoran el rendimiento en todas las frecuencias y consiguen un perfil de sonido más equilibrado. Un problema de los anteriores, arreglable en la aplicación, era un exceso de frecuencias bajas.

No falta el códec LDAC (en dispositivos Android), el de más alta transmisión de bits por el momento, ni certificación Hi-Res y Hi-Res inalámbrico. Quien quiera puede utilizarlos en varios dispositivos a la vez gracias a poder establecer varias conexiones simultáneas, aunque sigue echándose de menos el que la reproducción pare al ponértelos y quitártelos, algo que sí tenían los Q35.

La bisagra ahora llega en aluminio

Desde la pandemia, aparte de la cancelación de ruido para trabajar en interiores tienen gran importancia los micrófonos, con tanta videollamada. Para ello, estos Soundore Space Q45 incluyen dos micrófonos duales con un algoritmo que filtra ruidos y ofrece mayor claridad gracias al uso de inteligencia artificial. Para ambientes donde se necesite escuchar el contexto, los Q45 incluyen modo de transparencia.

En cuanto a autonomía, Anker promete 65 horas de reproducción inalámbrica sin la cancelación de ruido activada, junto a 50 con la cancelación de ruido activada, superando en 10 horas tanto a los precesores, Q30 y Q35. En cuanto a la carga, 5 minutos dan para 4 horas, como en los modelos anteriores

Precio y versiones de los Anker Soundcore Space Q45

Los Anker Soundcore Q45 están disponibles desde hoy en Amazon por 149,99 euros. Por el momento, solo se comercializan en negro, pero la marca informa de que más adelante llegarán en blanco y en azul marino.