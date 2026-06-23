MediaMarkt tiene a precio de outlet esta enorme tele MiniLED de 75 pulgadas de Philips: ahora cuesta menos de 560 euros

Si tienes espacio en el salón y buscas una experiencia de cine que vaya más allá de una simple pantalla grande, MediaMarkt acaba de lanzar un chollo que te interesará. Ahora, puedes llevarte la smart TV Philips 75MLED8201/12 de 75 pulgadas por 655 euros y si te haces (o eres de miMediaMarkt) consigues un descuento extra de 98,25 euros, quedándose en 556,75 euros.
TV Philips Mini LED 75MLED820/12 75" 4K UHD Smart TV Titan OS Dolby Atmos
Una tele MiniLED ahora a precio imbatible
La Philips 75MLED8201/12 no es una televisión gigante cualquiera. Se sitúa en la gama alta gracias a su panel QD-MiniLED, una tecnología que fusiona los puntos cuánticos (Quantum Dots) para lograr colores vivos con miles de bombillas MiniLED microscópicas de fondo. El resultado es un contraste brutal, negros profundos y brillo que hace que los contenidos HDR cobren vida incluso en habitaciones muy iluminadas.
El cerebro de esta tele es el procesador P5 Perfect Picture Engine, que se encarga de lograr un buen reescalado a 4K si estás viendo la TDT o contenidos antiguos. Además, ofrece soporte completo tanto para Dolby Vision en el apartado visual como para Dolby Atmos en el sonoro.
Funciona bajo el sistema operativo Titan OS, con una interfaz rápida, intuitiva y muy ligera que te brinda acceso a las principales apps de streaming. También destaca su diseño casi sin marcos que centra toda la atención en la imagen y se integra con estilo en cualquier salón. Por último, se debe mencionar que es compatible con Alexa, Google Assistant y Apple AirPlay.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Philips 75MLED8201/12 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Disfrutas viendo películas por la noche en el salón o buscas una televisión gigante para habitaciones muy luminosas.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño en el que la distancia del sofá a la pantalla sea inferior a 2,5 metros o buscas un sistema operativo ultracompleto para trastear con apps o reproductores de vídeo muy específicos.
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Imágenes | Webedia y Philips
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