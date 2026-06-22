China ha encontrado un atajo inesperado para llevar la IA a millones de hogares: el robot aspirador

Puede que ya estés usando inteligencia artificial china en casa sin haberlo pensado demasiado. No necesariamente en forma de chatbot, ni como una función escondida en el móvil, ni como una promesa más dentro del televisor. Quizá está en algo bastante menos solemne: un robot aspirador que recorre el suelo de tu salón mientras tú haces otra cosa.

La historia del robot aspirador no empezó con aparatos dando vueltas sin sentido. El Electrolux Trilobite, comercializado en Europa a comienzos de los 2000, y el Roomba Intelligent FloorVac, presentado por iRobot en 2002, ya incorporaban sensores y rutinas de navegación para moverse por una vivienda con cierta autonomía, aunque sus capacidades estaban muy lejos de las actuales. Lo que ha cambiado desde entonces es la capa de percepción: los modelos avanzados ya no solo detectan paredes o escaleras, sino que construyen mapas más ricos, reconocen objetos y toman decisiones con más contexto.

Electrolux Trilobite





El dato de escala ayuda a entender por qué esta historia no va solo de una curiosidad tecnológica. Según IDC, el mercado global de dispositivos de limpieza doméstica alcanzó los 32,72 millones de unidades en 2025, un 20,1% más que el año anterior. Dentro de ese universo, los robots aspiradores inteligentes siguieron siendo la categoría principal, con 24,12 millones de unidades y un crecimiento del 17,1%. IDC mide envíos, no hogares instalados, pero la escala sirve para entender la dimensión del fenómeno: hablamos de decenas de millones de robots de limpieza doméstica moviéndose por el mercado global en un solo año.

La IA también entra en casa por el suelo

Lo más llamativo es quién ocupa hoy el centro de esa categoría. En los tres primeros trimestres de 2025, el Top 5 global de robots aspiradores inteligentes estuvo formado por cinco marcas chinas: Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi y Narwal. La consultora habla de una reorganización del mercado, con 17,42 millones de unidades enviadas en ese periodo y un crecimiento interanual del 18,7%. La lectura es bastante clara: China no está entrando en este sector como aspirante, sino como el bloque que marca el ritmo comercial de una categoría cada vez más tecnológica.

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Y aquí empieza lo interesante: no estamos hablando solo de un producto de limpieza. Un robot aspirador avanzado es probablemente uno de los dispositivos domésticos más complejos que podemos tener moviéndose por casa, porque debe limpiar, orientarse, evitar problemas y tomar decisiones en un entorno que cambia todos los días. Cuando esquiva un cable para no quedarse atrapado, rodea un calcetín, distingue una alfombra o adapta su recorrido habitación por habitación, hay algo más que aspiración: hay sensores e inteligencia artificial.

Xiaomi H50 Pro

En Xataka, por ejemplo, hemos probado el Roborock Saros Z70, un robot aspirador con brazo robótico capaz de levantar objetos de hasta 300 gramos. En nuestra experiencia, llegó a coger una zapatilla, y Roborock afirma que también puede recoger calcetines, toallas pequeñas o pañuelos, aunque no siempre reconoce todo lo que encuentra.

Cuando hablamos de la carrera de la inteligencia artificial, solemos mirar hacia los grandes modelos: OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek o Alibaba Qwen, sistemas pensados para resumir, programar o responder desde una pantalla. Ese terreno sigue siendo el más visible, pero no es el único. China también está empujando una vía mucho más física y cotidiana: productos capaces de llevar capacidades de percepción, navegación y decisión a tareas domésticas.

El caso iRobot resume muy bien el cambio de época. Roomba hizo famosa la idea del robot aspirador, pero la compañía ya no ocupa el lugar central que tuvo durante años: quedó fuera del Top 5 global de aspiradores robóticos inteligentes señalado por IDC y se declaró en quiebra antes de pasar a manos de la firma china Picea Robotics. Esto, sumado a los datos más recientes del mercado, sugieren que antiguo referente occidental perdió terreno mientras una nueva generación de marcas chinas conquistaba el mercado.

Imágenes | Roborock | Electrolux | Xiaomi

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