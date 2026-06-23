Europa prometió orden en las criptomonedas: el primer gran examen ha dejado a Binance contra las cuerdas

No es ningún secreto que Binance se ha convertido en uno de los nombres propios del mundo cripto. Para muchos usuarios, hablar de comprar, vender o custodiar criptomonedas es hablar de Binance, una plataforma que la propia compañía presenta como el mayor exchange cripto del mundo. Precisamente por eso, que su futuro regulatorio en Europa esté ahora en cuestión no es un detalle administrativo más: es una prueba de hasta dónde quiere llegar la Unión Europea cuando dice que quiere poner orden en este mercado.

La señal llegó en forma de una carta publicada por Binance el 16 de junio. En ella, la compañía no anuncia una salida de Europa ni confirma que haya perdido su autorización, pero sí reconoce que su camino hacia la licencia MiCA sigue sin cerrarse. Binance asegura que “daremos una nueva actualización antes del 30 de junio de 2026” y promete más detalles sobre “los próximos pasos y las opciones disponibles”. Ahí empieza el verdadero asunto: no en lo que Binance afirma de forma tajante, sino en lo que evita dar por cerrado.

MiCA, siglas de Markets in Crypto-Assets, es el reglamento con el que la Unión Europea quiere dar un marco común a buena parte del mercado cripto. Hasta ahora, muchas compañías han operado apoyándose en registros nacionales o en regímenes transitorios, con diferencias relevantes entre países. La nueva norma cambia esa lógica: los proveedores de servicios cripto necesitan una autorización específica, o una vía válida bajo MiCA si ya son entidades financieras reguladas, para operar bajo el paraguas europeo. Dicho de forma sencilla, Europa quiere pasar de un mapa fragmentado a una regla compartida para saber quién puede prestar estos servicios y bajo qué condiciones.

MiCA, Grecia y la consecuencia de fondo

El diseño de MiCA tiene una consecuencia de fondo: la licencia nace en un país, pero puede desplegarse por toda Europa. El proveedor debe tener una entidad con domicilio social en un Estado miembro de la UE, presentar su solicitud ante el regulador de su Estado miembro de origen y, si recibe la autorización, activar el mecanismo de pasaporte para prestar servicios en otros países. Esto es lo que cambia la escala del caso. No hablamos solo de que un supervisor nacional revise un expediente concreto, sino de que su decisión puede acabar afectando a usuarios, competidores y reguladores del conjunto de la Unión.

Grecia aparece en esta historia porque Binance canalizó allí su solicitud. En su carta, la compañía afirma que presentó una solicitud completa y que trabajó durante meses con la Hellenic Capital Market Commission, el regulador griego. También sostiene que, según su entendimiento, la HCMC completó su revisión y consideró que la solicitud cumplía los requisitos de MiCA.

El tono de Binance no es el de una empresa que quiera presentar una retirada, pero tampoco el de una compañía que pueda enseñar ya una autorización cerrada. En la carta, sostiene que “sigue comprometida con Europa y con sus usuarios europeos”, y añade que continuará operando conforme a la ley aplicable. Al mismo tiempo, reconoce que su prioridad es “minimizar la disrupción y mantener informados a los usuarios”. Esa combinación explica la ambigüedad del mensaje: Binance intenta transmitir continuidad, pero deja espacio para cambios que todavía no concreta.

Reuters puso sobre la mesa la lectura más delicada del expediente. Según la agencia, que citó a dos personas familiarizadas con el asunto, la solicitud de Binance ante la HCMC se esperaba que fuera rechazada, lo que dejaría a la plataforma sin la autorización MiCA que necesita para seguir prestando servicios en la UE bajo el nuevo marco. Eso sí, Binance no lo formula así en su carta y el regulador griego no ha confirmado públicamente ese desenlace. Por eso conviene mantener las dos capas separadas: la versión oficial de la compañía y la información atribuida por Reuters.

En este punto entra ESMA, la Autoridad Europea de Valores y Mercados. No es quien concede directamente la licencia MiCA, una tarea que corresponde al regulador nacional competente, pero sí tiene un papel relevante en la convergencia supervisora y en la aplicación coherente de las normas europeas. La preocupación no es abstracta: ESMA ya señaló en 2025 problemas en la autorización y supervisión temprana de un proveedor cripto en Malta, al detectar asuntos materiales que no estaban plenamente resueltos y áreas de riesgo que no habían sido evaluadas adecuadamente.

Mientras Binance intenta cerrar su encaje europeo, algunos competidores ya han empezado a convertir MiCA en argumento comercial. Kraken publicó una comunicación en la que recuerda que el 1 de julio estrecha el margen para las plataformas que no tengan licencia MiCA y anima a los usuarios a cambiarse a “uno de los exchanges con licencia más veteranos de Europa”. Revolut también ha jugado esa carta: en un mensaje en X afirmó que está autorizada bajo MiCA y pidió a quienes invierten en cripto que se pasen a un “socio de confianza”. La incertidumbre regulatoria ya se ha convertido en una batalla por captar usuarios.

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