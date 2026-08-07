Trío de móviles Samsung, Google y iPhone rebajados, ofertas en monitores y más chollos. Cazando Gangas

Las tiendas han comenzado el mes de agosto por todo lo alto con numerosas ofertas en telefonía y otros dispositivos. Por este motivo, aprovechando que es viernes de Cazando Gangas, vamos a hacer un repaso a los mejores chollos que hemos ido encontrando durante estos últimos días.

iPhone Air por 1.099 euros, el móvil más delgado de Apple en su configuración de 1 TB.

por 1.099 euros, el móvil más delgado de Apple en su configuración de 1 TB. Samsung Odyssey G5 por 239 euros, un monitor gaming y curvo con pantalla de 34 pulgadas.

por 239 euros, un monitor gaming y curvo con pantalla de 34 pulgadas. Samsung Galaxy S26 por 669 euros, un precio excelente para el gama alta de la marca.

por 669 euros, un precio excelente para el gama alta de la marca. Govee H6098 por 49 euros, un kit de luces LED para tener una experiencia similar a la del Ambilight, pero en casi cualquier tele.

por 49 euros, un kit de luces LED para tener una experiencia similar a la del Ambilight, pero en casi cualquier tele. Google Pixel 10a por 499 euros, el móvil económico de la marca en su configuración de 256 GB.

iPhone Air

El iPhone Air es un móvil caro, pero de esta generación de Apple es el que más y mejores descuentos ha recibido. De hecho, ahora mismo se puede comprar por 1.099 euros en su configuración de 1 TB de almacenamiento interno. Es, además, el smartphone más delgado de la marca y viene con el mejor chip que podemos encontrar en iPhone: el A19 Pro.

Samsung Odyssey G5

Si quieres renovar el monitor gaming de tu setup, Amazon ahora mismo tiene el Samsung Odyssey G5 por 239 euros. Se trata de un modelo que incorpora una pantalla de 34 pulgadas con tasa de refresco de hasta 165 Hz y resolución QHD. También presenta una curvatura de 1.000R y es compatible con FreeSync Premium.

Samsung Galaxy S26

Si no te convence el ecosistema de móviles de Apple, Powerplanet ahora mismo tiene de oferta el Samsung Galaxy S26 en su versión de 256 GB. Por 669 euros, hablamos de un excelente móvil de gama alta que monta una pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 1 a 120 Hz y que cuenta con un excelente software.

Govee H6098

Si te gusta mucho consumir contenido de cine y series, e incluso de videojuegos, y tu tele no tiene Ambilight, PcComponentes tiene el kit Govee H6098 por 49 euros. Incluye una cámara que capta los colores de la tele y los reproduce en la tira LED que se ha de colocar en la parte trasera del televisor, creando de esta forma un juego de luces muy particular para tener una experiencia mucho más inmersiva. Este kit es para teles de entre 55 y 65 pulgadas.

Govee H6098 PVP en PcComponentes — 49,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10a

Si los móviles de Apple y Samsung no te convencen porque son caros, Amazon ahora mismo tiene el Google Pixel 10a por 499 euros. Se trata de un buen teléfono que viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno, alcanza una tasa de refresco de hasta 120 Hz y cuenta con un buen software.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Apple, Samsung, Govee, Google

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