Me toca preparar la maleta para estas vacaciones. No salgo de casa sin bañadores, pero tampoco sin una VPN en el móvil

Tras una espera que en ocasiones se ha hecho demasiado larga, ha llegado el momento que muchos esperábamos: las vacaciones de verano. Son fechas que muchos aprovechamos para hacer alguna escapadita, una que nos lleva casi siempre a alojamientos como hoteles que cuentan con redes WiFi para sus huéspedes. Estas nos pueden venir genial, pero ¿son del todo seguras?

Estas y otras redes WiFi públicas son perfectas en aquellos momentos en los que no tenemos cobertura o en los que no queremos gastar nuestros datos, pero no dejan de ser redes de las que sabemos muy poco. Por suerte, hay una forma muy sencilla de protegernos cuando nos conectamos a ellas: usar una VPN. Esta de Surfshark es una de las más económicas que podemos encontrar, puesto que apenas sale por 1,99 euros al mes.

Suscripción Surfshark Starter - mensual PVP en Surfshark — 1,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más seguridad en Internet por muy poco cada mes

No es ningún secreto que en Internet podemos encontrar varias VPN gratuitas, las cuales no funcionan mal y nos pueden sacar de un apuro en caso de que no tengamos ninguna. El problema es que el servicio que ofrecen estas es limitado y la velocidad de conexión es, en la mayoría de casos, demasiado lenta. No sufrir esto pasa por hacernos con una VPN de pago, pero no tenemos que gastar una fortuna si apostamos por una como Surfshark.

Es una de esas cosas que no ocupa apenas sitio y que merece la pena llevar siempre instalada, tanto en el móvil como en un ordenador portátil o en una tablet. De hecho, con Surfshark podemos instalar la VPN en cuantos dispositivos queramos sin ningún tipo de límite. Con ello, lo que conseguiremos tener es una mayor privacidad y mayor protección de nuestra información en Internet, algo ideal en redes desconocidas.

En el caso de Surfshark, además, su VPN está incluida en su plan Starter. Este, que es el más económico de los que tiene, incluye otra herramienta muy útil llamada Alternative ID. Esta sirve para generar una serie de datos ficticios que podemos usar para registrarnos en algunas páginas que no consideremos seguras o donde simplemente no queramos introducir nuestros datos reales.

El plan Starter tiene un precio de 1,99 euros al mes, por lo que si hacemos números, dos años del servicio nos saldrán por un total de 53,73 euros, puesto que además recibiremos 3 meses extra del servicio (es decir, tendremos 27 meses). Aquí estamos ante un descuento muy importante, puesto que su precio sin descuento asciende a los 417,15 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Cameron Stow en Unsplash

