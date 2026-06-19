Llega pronto a Lidl esta lámpara que esconde un secreto en su interior para aliviar las olas de calor en casa

Ya lo dicen los telediarios: en los próximos días asistiremos a la primera ola de calor del año. Si quieres preparar tu hogar de cara a estas subidas de temperatura, pero no quieres gastarte lo que vale un aire acondicionado split o portátil, Lidl va a vender dentro de dos días en su web una solución decorativa y de climatización perfecta para ti. Se trata de esta lámpara de techo LED con ventilador Livarno que costará 35,99 euros.

Lámpara de techo con ventilador PVP en Lidl — 35,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

A este precio, lo más seguro es que esta lámpara con ventilador se acabe agotando rápido en Lidl. Si no llegas a conseguirla o simplemente no quieres esperar a que se ponga a la venta, en Amazon tienes este otro modelo: el ventilador de techo con lámpara Briloner por 54,99 euros.

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Una lámpara minimalista y que podrás controlar con mando a distancia

A primera vista, este dispositivo parece un plafón de diseño moderno y minimalista, ideal para encajar en cualquier salón o dormitorio. Sin embargo, su verdadero potencial se despliega al mirar su zona central, donde integra un ventilador de aspas que mueve el aire de forma eficiente.

Esta solución elimina uno de los grandes engorros del verano: los ventiladores de torre o de pie que ocupan un espacio útil en el suelo, acumulan polvo y molestan al pasar. Al colocarse en el techo, el flujo de aire se distribuye de forma mucho más homogénea por toda la estancia.

Además, es una lámpara con iluminación RGB personalizable y viene con un mando a distancia incluido, para que así te olvides de tener que levantarte a tirar de una cadena (como ocurría con los antiguos ventiladores de techo). Gracias a esto podrás regular la intensidad de la luz, encender o apagar el ventilador y cambiar sus velocidades cómodamente desde el sofá o la cama.

⚡ EN RESUMEN: Lámpara de techo LED con ventilador livarno de lidl ✅ LO MEJOR Solución 2 en 1 sin perder estética: lo mejor es que es un "ventilador invisible". Cuando está apagado, parece un plafón LED moderno y minimalista, evitando tener que poner los clásicos ventiladores de techo con aspas gigantes que estéticamente no gustan a todo el mundo.

lo mejor es que es un "ventilador invisible". Cuando está apagado, parece un plafón LED moderno y minimalista, evitando tener que poner los clásicos ventiladores de techo con aspas gigantes que estéticamente no gustan a todo el mundo. Consumo energético mínimo: mientras que un aire acondicionado portátil puede consumir entre 1.000 y 2.000 W, este dispositivo (LED + motor de ventilador pequeño) consume una fracción ridícula, lo que te permite tenerlo encendido toda la noche sin miedo a la factura de la luz. ❌ LO PEOR Capacidad de enfriamiento limitada... No deja de ser un ventilador axial pequeño metido en un plafón. Mueve el aire de forma directa hacia abajo, por lo que es ideal para ponerlo justo encima de la cama o de la mesa del comedor, pero no va a enfriar un salón grande ni sustituye la potencia de un ventilador de aspas grandes de 132 cm.

No deja de ser un ventilador axial pequeño metido en un plafón. Mueve el aire de forma directa hacia abajo, por lo que es ideal para ponerlo justo encima de la cama o de la mesa del comedor, pero no va a enfriar un salón grande ni sustituye la potencia de un ventilador de aspas grandes de 132 cm. No es inteligente (Sin WiFi ni App)... Aunque tiene mando a distancia, no se puede integrar con Alexa, Google Home o el móvil de forma nativa. Para los amantes de la domótica pura, se queda un poco corto. 💡 CÓMPRALO SI... Tu piso es de dimensiones reducidas o no tienes espacio en los armarios para guardar un ventilador de torre cuando acabe el verano, este modelo soluciona la climatización sin quitarte un solo centímetro cuadrado de suelo o mesa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes refrescar un salón de 25 metros cuadrados donde se junta mucha gente, este pequeño flujo centralizado se quedará muy corto.

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Imágenes | Webedia y Livarno (Lidl)

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