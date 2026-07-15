Llega a Lidl este aire acondicionado portátil con WiFi para aliviar las olas de calor del verano

El verano no da tregua y las olas de calor se han convertido en la tónica habitual de estos meses. Si estás buscando una forma rápida y sin obras de enfriar tu casa, Lidl tiene la solución perfecta en su web. La cadena de supermercados tiene a la venta este aire acondicionado portátil Tronic (por 199,99 euros), un dispositivo de climatización ideal para mantener la temperatura perfecta en cualquier habitación y controlarlo cómodamente desde la pantalla de tu móvil.

Aire acondicionado portátil PVP en Lidl — 199,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Eso sí, es un producto etiquetado como "Solo online", lo que significa que no lo encontrarás físicamente en las tiendas de Lidl. Sabiendo cómo vuelan los productos en el bazar de Lidl, su disponibilidad suele ser muy inestable, así que si cuando entres a comprarlo, ya no está disponible, te pueden interesar estas otras alternativas que te presentamos:

Aire acondicionado portátil 1.750 frigorías Brico Depot por 159 euros: con temporizador 24 horas y kit de ventana incluido.

por 159 euros: con temporizador 24 horas y kit de ventana incluido. Aire acondicionado portátil Equation Cool 9 K por 195 euros en Leroy Merlin : con 2.236 frigorías.

: con 2.236 frigorías. Aire acondicionado portátil Savoid por 199 euros en El Corte Inglés: con 1.750 frigorías.

Aire acondicionado portátil Equation Cool 9k 2236 fg PVP en Leroy Merlin — 195,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un dispositivo versátil con buena potencia y conectividad inteligente

La gran ventaja de este aire portátil de la marca Tronic de Lidl es su conectividad inalámbrica. Gracias a la conexión WiFi integrada, puedes sincronizarlo con tu smartphone para encenderlo antes de llegar a casa, programar sus horas de funcionamiento o ajustar la temperatura de tu dormitorio sin tener que levantarte de la cama; aunque también incluye un cómodo mando a distancia con pilas por si prefieres el método tradicional.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

A pesar de su precio tan contenido, no se queda corto en prestaciones, cuenta con una potencia de 1.010 W y una capacidad de enfriamiento de 9.000 BTU, lo que resulta ideal para aclimatar habitaciones medianas de forma rápida y eficiente. Además, cuenta con certificación de clase energética A, por lo que no supondrá un susto dramático en tu próxima factura de la luz.

Además de su función de enfriamiento rápido, este dispositivo es un auténtico multiusos para el hogar gracias a sus tres modos de funcionamiento: aire acondicionado, deshumidificador y ventilador. Destaca también por ser un aparato compacto y que cuenta con ruedas de transporte multidireccionales para moverlo del salón al dormitorio según lo necesites a lo largo del día.

⚡ EN RESUMEN: aire acondicionado portátil tronic de lidl ✅ LO MEJOR Conectividad inteligente: controla la temperatura, los modos y los horarios directamente desde tu smartphone con su conexión WiFi.

controla la temperatura, los modos y los horarios directamente desde tu smartphone con su conexión WiFi. Diseño compacto con ruedas: se mueve con total facilidad y no ocupa demasiado espacio en la habitación. ❌ LO PEOR Exclusivo de la web... No podrás ir a comprarlo a tu tienda física habitual de Lidl, por lo que hay que sumar los pequeños gastos de envío estándar de su tienda online.

No podrás ir a comprarlo a tu tienda física habitual de Lidl, por lo que hay que sumar los pequeños gastos de envío estándar de su tienda online. Ay, el ruido... Como ocurre con todos los aires acondicionados portátiles de un solo cuerpo, al llevar el compresor integrado dentro del aparato, puede resultar ruidoso si lo quieres usar para dormir por la noche. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres encender el aire desde la oficina y llegar a casa con el salón ya fresco y tienes un presupuesto ajustado para la compra de un dispositivo de este tipo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pretendes climatizar estancias muy grandes o abiertas, ya que sus 9.000 BTU son fantásticas para habitaciones medianas o despachos (de unos 15 a 20 metros cuadrados), pero se quedará corto si pretendes enfriar un salón diáfano de grandes dimensiones o con techos muy altos.

Otros aires portátiles que pueden interesarte

Aire acondicionado portátil 6en1 Hoy en Amazon — 169,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

UNIVERSALBLUE Climatizador Evaporativo Portátil 40L Hoy en Amazon — 169,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

En Xataka | Ventilador de techo silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

En Xataka | Mejores aires acondicionados portátiles 2026. Cuál comprar y seis pingüinos recomendados