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Liquidación de mandos de Xbox Series y Nintendo Switch (nuevos a estrenar) en el outlet de MediaMarkt

Algunos de los mejores mandos disponibles en la actualidad, con interesantes descuentos respecto a sus PVP

Oferta Mandos Outlet Mediamarkt
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Carlos Castillo

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Con cada nueva generación de videoconsolas suelen llegar nuevas versiones de sus mandos. Algunos, a la venta por separado (al no venir incluidos junto a las consolas) y, en ocasiones, a unos precios elevados para muchos bolsillos. Sobre todo, cuando se trata de ediciones especiales o modelos "pro". Sin embargo, si estamos atentos a ofertas podemos ahorrarnos un pellizco y estas rebajas del outlet de MediaMarkt son un buen ejemplo de ello:

  • Mando Pro Nintendo Switch por 58,41 euros
  • Mando Microsoft para Xbox Series en color verde por 44,99 euros
  • Mando Microsoft Elite V2 Core para Xbox Series en color negro por 120,59 euros
Microsoft Xbox Elite V2 Core

Microsoft Xbox Elite V2 Core

PVP en Outlet de MediaMarkt — 120,59 PcComponentes — 139,99 MediaMarkt — 149,00 Coolmod — 155,94
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Todos estos mandos, nuevos a estrenar

Oferta Mando Outlet Mediamarkt

Además de en sus tiendas (donde ahora mismo tiene activa una campaña de rebajas muy interesante), MediaMarkt también vende a través de su conocido outlet de eBay. Lugar donde encontramos chollazos en todo tipo de dispositivos, habitualmente unidades provenientes de exposición o devoluciones que salen muy baratas. Pero en ocasiones (como esta), incluso podemos aprovechar ofertones en artículos completamente nuevos y a estrenar.

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Tanto si somos usuarios de Xbox Series (o PC gaming, al ser compatibles con toda clase de plataformas) estos mandos de Microsoft rebajados son excelentes opciones de compra. Con mención especial al Elite V2 Core: una versión vitaminada del mando básico que incluye, entre otras cosas, batería incorporada, agarres con textura, una mejor cruceta y gatillos con recorrido ajustable.

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En el caso del modelo de Nintendo, se trata del mando Pro para la anterior generación de Switch. Un imprescindible si somos de jugar en televisiones o monitor mediante el dock de Switch o Switch OLED, sin perder las funciones básicas de Nintendo: giroscopio, NFC y vibración. Además de contar con una excelente ergonomía, sobre todo comparando con los Joy-Con.

⚡ EN RESUMEN: ofertas en mandos

 LO MEJOR

  • Rebajados respecto a su PVP
  • Completamente nuevos a estrenar, un aspecto a tener muy en cuenta

❌ LO PEOR

  • Pocas unidades en oferta

💡 CÓMPRALOS SI... buscas mandos rebajados

⛔ NO LOS COMPRES SI... no vas a sacarles todo el partido

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