Liquidación de mandos de Xbox Series y Nintendo Switch (nuevos a estrenar) en el outlet de MediaMarkt

Con cada nueva generación de videoconsolas suelen llegar nuevas versiones de sus mandos. Algunos, a la venta por separado (al no venir incluidos junto a las consolas) y, en ocasiones, a unos precios elevados para muchos bolsillos. Sobre todo, cuando se trata de ediciones especiales o modelos "pro". Sin embargo, si estamos atentos a ofertas podemos ahorrarnos un pellizco y estas rebajas del outlet de MediaMarkt son un buen ejemplo de ello:

Mando Pro Nintendo Switch por 58,41 euros

Nintendo Switch por 58,41 euros Mando Microsoft para Xbox Series en color verde por 44,99 euros

para Xbox Series en color verde por 44,99 euros Mando Microsoft Elite V2 Core para Xbox Series en color negro por 120,59 euros

Todos estos mandos, nuevos a estrenar

Además de en sus tiendas (donde ahora mismo tiene activa una campaña de rebajas muy interesante), MediaMarkt también vende a través de su conocido outlet de eBay. Lugar donde encontramos chollazos en todo tipo de dispositivos, habitualmente unidades provenientes de exposición o devoluciones que salen muy baratas. Pero en ocasiones (como esta), incluso podemos aprovechar ofertones en artículos completamente nuevos y a estrenar.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Tanto si somos usuarios de Xbox Series (o PC gaming, al ser compatibles con toda clase de plataformas) estos mandos de Microsoft rebajados son excelentes opciones de compra. Con mención especial al Elite V2 Core: una versión vitaminada del mando básico que incluye, entre otras cosas, batería incorporada, agarres con textura, una mejor cruceta y gatillos con recorrido ajustable.

En el caso del modelo de Nintendo, se trata del mando Pro para la anterior generación de Switch. Un imprescindible si somos de jugar en televisiones o monitor mediante el dock de Switch o Switch OLED, sin perder las funciones básicas de Nintendo: giroscopio, NFC y vibración. Además de contar con una excelente ergonomía, sobre todo comparando con los Joy-Con.

⚡ EN RESUMEN: ofertas en mandos ✅ LO MEJOR Rebajados respecto a su PVP

Completamente nuevos a estrenar, un aspecto a tener muy en cuenta ❌ LO PEOR Pocas unidades en oferta 💡 CÓMPRALOS SI... buscas mandos rebajados ⛔ NO LOS COMPRES SI... no vas a sacarles todo el partido

También te puede interesar

LEGO Super Mario Game Boy Hoy en Amazon — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lexar EQ790 SSD 4TB Hoy en Amazon — 379,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Microsoft, Nintendo

En Xataka | Mejores portátiles gaming en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Esta es la torre gaming que yo me compraría. Los ordenadores con mejor relación calidad precio para jugar recomendados por Xataka