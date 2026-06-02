Lidl tiene una de las barras de sonido con Dolby Atmos más baratas que he visto: cuesta 70 euros

No hay muchas barras de sonido que puedan presumir de ser compatibles con Dolby Atmos y además tener un precio inferior a 70 u 80 euros. Pero Tronic, sí. Lidl ahora mismo está vendiendo en su tienda online un modelo de esta marca por 69,99 euros, un precio muy interesante si queremos dar el salto a este tipo de dispositivos.

Antes de desgranar sus características más importantes, cabe mencionar que no es el único modelo que podemos encontrar con un precio similar. Si bien es cierto que no es tan barata, la TCL S45HE ahora mismo está en Amazon por 75 euros, y también tiene Dolby Atmos.

Barra de sonido Tronic PVP en Lidl — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Compatible con Dolby Atmos y con un precio muy ajustado

En cualquier caso, la barra de sonido Tronic tiene un precio más ajustado, y su ficha técnica no está nada mal para lo poco que cuesta. En primer lugar, lo más importante es que es compatible con Dolby Atmos, ofreciendo de esta forma una experiencia de audio envolvente para ver películas y series.

También cabe añadir que la barra de sonido no cuenta con subwoofer inalámbrico (lógico teniendo en cuenta su precio), por lo que todos sus altavoces los encontramos en la propia barra. A pesar de ello, estos altavoces ofrecen una buena cifra de 60W a través de sus dos altavoces.

También cuentan con modos de ecualización para películas, música y noticias, incluye un mando a distancia, se puede montar en la pared (incluye todo lo necesario para hacerlo) y viene tanto con Bluetooth como con HDMI ARC y un puerto Jack de 3.5 mm.

⚡ EN RESUMEN: oferta del la barra de sonido tronic hoy ✅ LO MEJOR Es compatible con Dolby Atmos , algo de lo que no pueden presumir muchos modelos con precios similares.

, algo de lo que no pueden presumir muchos modelos con precios similares. Su conectividad: permite conectar dispositivos por Bluetooth o por HDMI, entre otras opciones. ❌ LO PEOR El sistema de altavoces, que es de 2.0 canales. 💡 CÓMPRALO SI... Estás buscando tu primera barra de sonido, ya que notarás mucho el cambio a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No es tu primera barra de sonido y buscas algo de mayor calidad. Hay modelos que por menos de 100 euros vienen con subwoofer inalámbrico, como el Hisense HS2100.

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Imágenes | Tronic

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