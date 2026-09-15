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Leroy Merlin soluciona uno de los problemas en pisos pequeños con este escritorio plegable que crea una zona de trabajo por 29,90 euros

No necesitarás ningún tipo de herramienta para montarlo

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Fran León

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Trabajar o estudiar desde casa no siempre es fácil si los metros cuadrados no acompañan. Encontrar espacio para un mueble fijo en salones o dormitorios reducidos suele ser un dolor de cabeza, pero existen soluciones pensadas para aprovechar hasta el último rincón. Leroy Merlin tiene en su catálogo un escritorio plegable para ordenador que resuelve este problema: se despliega cuando lo necesitas y se guarda en cualquier espacio estrecho cuando terminas la jornada. Su precio es de 29,90 euros.

Mesa Escritorio Plegable

Mesa Escritorio Plegable

PVP en Leroy Merlin — 29,90
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Plegable en segundos, sin montajes y listo para usar

Escritorio Plegable Leroy Merlin

El mayor atractivo de este modelo radica en su diseño 100% funcional y libre de complicaciones. A diferencia de los muebles tradicionales de oficina que requieren horas de montaje, esta mesa destaca por su sistema de plegado rápido: basta con abrir la estructura para tener una estación de trabajo completamente estable en cuestión de segundos.

Su diseño es ultracompacto, pensado para espacios reducidos. Su tablero ofrece la superficie justa para colocar un ordenador portátil, un monitor secundario y el ratón o bien cuadernos y libros de estudio.

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Está fabricado con un armazón metálico y una superficie fácil de limpiar, lo que garantiza una buena estabilidad durante el uso diario sin añadir un peso excesivo para moverlo de una habitación a otra.

Una vez plegado, ocupa un grosor mínimo que permite guardarlo detrás de una puerta, debajo de la cama o apoyado junto a un armario sin entorpecer el paso. Además, su montaje es muy sencillo ya que no requiere ensamblajes complejos, por lo que se puede utilizar nada más sacarlo de la caja, sin tener que usar ningún tipo de herramienta.

⚡ EN RESUMEN: escritorio plegable leroy merlin

 LO MEJOR

  • Cero montaje: se saca de la caja y se despliega directamente, sin necesidad de lidiar con tornillos, herramientas ni manuales confusos.
  • Versatilidad de uso: sirve tanto de mesa de estudio como de escritorio para teletrabajo o incluso como mesa auxiliar puntual en el salón.

❌ LO PEOR

  • Espacio de trabajo limitado... Las dimensiones están pensadas para un portátil y poco más; no es ideal si necesitas varios monitores o mucho material impreso a la vez.
  • Sin almacenaje integrado... Carece de cajones, baldas o soportes para cables, por lo que tendrás que guardar el material de oficina en otro sitio al terminar.

💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño o estudio y necesitas optimizar cada metro cuadrado y no te puedes permitir perder espacio con un mueble fijo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Teletrabajas a jornada completa. Para un uso intensivo de ocho horas diarias, es mejor priorizar un escritorio amplio, ergonómico y totalmente firme.
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