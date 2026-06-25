Hoy en Lidl (por tiempo limitado) esta aspiradora sin cables 2 en 1 de Bosch por menos de 80 euros

Mantener la casa impecable sin dejarse la espalda ni el presupuesto a veces parece una misión imposible. Sin embargo, Lidl tiene hoy una oferta que solo dura esta jornada y que promete solucionar esto. Ahora, puedes llevarte esta aspiradora Bosch 2 en 1 de 16 V por solo 79,99 euros en su tienda online.

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Esta es de las típicas ofertas que suelen agotarse rápido en la tienda online de Lidl. Si no llegas a tiempo para conseguir este chollo, ahora en el Prime Day de Amazon (si no eres usuario Prime, puedes solicitar la prueba gratuita de 30 días), puedes llevarte rebajada esta Rowenta XPert 6.60, un modelo superventas, por 89,99 euros.

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Batería de litio, versatilidad y sistema de limpieza EasyClean

Este modelo tiene una gran popularidad (el 90% de los compradores la recomiendan) gracias a su ligereza (apenas pesa 2,6 kg) y a un diseño sumamente funcional pensado para resolver la limpieza diaria del hogar en muy poco tiempo.

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Funciona como aspiradora-escoba tradicional para limpiar de forma cómoda suelos y alfombras, pero en su cuerpo esconde un aspirador de mano extraíble con un solo gesto. Esto lo hace un dispositivo ideal para repasar las migas de la mesa, el sofá o incluso limpiar el coche.

Está equipada con baterías de iones de litio de alta durabilidad, ofreciendo una autonomía de hasta 40 minutos de funcionamiento continuo. En cuanto a su cepillo principal, cuenta con un accionamiento eléctrico y articulación móvil muy flexible, permitiéndole sortear las esquinas y meterse debajo de los muebles con total soltura.

Incorpora un depósito de polvo de vaciado higiénico, un filtro completamente lavable bajo el grifo y el sistema EasyClean para desenganchar y limpiar el rodillo en segundos. Por último, destacar que cuenta con una función de posición vertical fija. Esto se traduce en que vas a poder dejarla plantada en cualquier rincón durante una pausa o guardarla ocupando el mínimo espacio sin necesidad de atornillar soportes a la pared.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aspiradora bosch 2 en 1 en lidl ✅ LO MEJOR Garantía Bosch a precio mínimo: comprar una marca de primera línea por debajo de los 80 euros es una auténtica rareza en el sector.

comprar una marca de primera línea por debajo de los 80 euros es una auténtica rareza en el sector. Ligera y maniobrable: su peso pluma evita el cansancio en brazos y muñecas durante las sesiones de limpieza. ❌ LO PEOR Tiempo de carga... Necesita entre 4 y 5 horas para una recarga completa de la batería cuando se vacía del todo.

Necesita entre 4 y 5 horas para una recarga completa de la batería cuando se vacía del todo. Capacidad del depósito... Al ser un modelo tan compacto y estilizado, su depósito requiere que lo vacíes de forma habitual si tienes mascotas que suelten mucho pelo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una aspiradora de apoyo ligera para repasar la casa a diario o quieres tener en el coche un buen aspirador de mano portátil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes una casa de varias plantas o muy grande que requiera un poder de succión industrial o más de una hora de autonomía ininterrumpida.

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Imagen | Webedia y Bosch

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