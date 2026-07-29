Hoy en Lidl el kit solar (sin obras ni papeleos) con el que generar tu propia electricidad en casa

El autoconsumo energético ya no es una ventaja exclusiva para quienes viven en un chalé con un tejado despejado. Generar tu propia luz y amortiguar el impacto en la factura eléctrica es totalmente viable desde el balcón o la terraza de tu piso. Para lograrlo, hoy en Lidl hemos encontrado este kit solar de balcón Ecoflow de 880 W, una solución compacta que puedes conseguir por 369,99 euros.

Kit solar para balcón ECOFLOW 880 W PVP en Lidl — 369,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En la web de Lidl ya están indicando que este kit solar se está agotando. Si no llegas a tiempo para comprarlo, en Amazon tienes este otro kit solar para balcón de 800 W por 599 euros que también viene con dos paneles bifaciales, app de monitorización y cable de cinco metros.

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Un kit solar que podrás instalar tú mismo fácilmente

El gran atractivo de este kit que vende Lidl es su naturaleza Plug & Play, lo que significa que puedes olvidarte por completo de proyectos técnicos, obras o visitas de instaladores. El conjunto viene con dos paneles solares bifaciales de 440 W cada uno. Al contar con tecnología bifacial, no solo aprovechan la luz solar directa por la cara frontal, sino que también captan la radiación reflejada en la parte trasera, maximizando su rendimiento a lo largo del día.

Toda esta energía captada se gestiona a través de un microinversor inteligente de 800 W. Este componente clave es el encargado de adecuar la energía para que puedas inyectarla directamente a la red de tu hogar con solo conectarlo a un enchufe convencional con toma de tierra.

Además, gracias a su conectividad WiFi integrada, el inversor se vincula a la app móvil de Ecoflow, ofreciéndote monitorización en tiempo real. Esto significa que desde tu smartphone podrás comprobar exactamente cuánta energía estás generando, el consumo en el momento y el impacto positivo en tu ahorro.

Este kit está pensado para cubrir el consumo fantasma o basal de la vivienda mientras brilla el sol. Dispositivos que siempre están funcionando, como el frigorífico, el router, cámaras de seguridad o los electrodomésticos en standby, pasarán a alimentarse de esta energía solar gratuita. Por último, destacar que, como su inversor limita la inyección al máximo legal permitido para kits autoinstalables, este modelo evita los trámites burocráticos y papeleos asociados a las instalaciones solares tradicionales.

⚡ EN RESUMEN: kit solar ecoflow en lidl ✅ LO MEJOR Tecnología de paneles bifaciales (880 W): al incluir dos placas bifaciales de 440 Wp cada una, no solo aprovechan la radiación directa del sol por la cara frontal, sino también el reflejo posterior (albedo) en paredes o suelos de la terraza, mejorando la producción total diaria respecto a paneles convencionales.

al incluir dos placas bifaciales de 440 Wp cada una, no solo aprovechan la radiación directa del sol por la cara frontal, sino también el reflejo posterior (albedo) en paredes o suelos de la terraza, mejorando la producción total diaria respecto a paneles convencionales. Ampliable a futuro con baterías: a diferencia de otros kits solares básicos, este ecosistema permite intercalar fácilmente baterías portátiles de la marca (como la serie EcoFlow Delta o River) para almacenar la energía sobrante durante el día y consumir tu propia luz por la noche. ❌ LO PEOR No almacena energía de serie... En el paquete básico no se incluye batería. Toda la energía que produzcas en las horas centrales del día y que tu casa no consuma al momento se "regalará" a la red eléctrica sin compensación económica.

En el paquete básico no se incluye batería. Toda la energía que produzcas en las horas centrales del día y que tu casa no consuma al momento se "regalará" a la red eléctrica sin compensación económica. Espacio y peso de las placas... Cada panel solar de 440 W es de gran tamaño y tiene un peso considerable (pueden superar los 20 kg por placa). Montarlos en la barandilla de un balcón pequeño o elevado exige espacio suficiente, soportes robustos (que a veces hay que adquirir aparte) e idealmente la ayuda de otra persona. 💡 CÓMPRALO SI... Trabajas desde casa o si en tu vivienda hay electrodomésticos con consumo constante diurno, como frigoríficos, acuarios, servidores y aires acondicionados en verano). ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu casa está desierta la mayor parte del día (sobre todo en las horas de sol) y no añades una batería adicional Ecoflow, desaprovechas casi toda la producción fotovoltaica del día.

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Imágenes | Webedia y Ecoflow

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