Hoy en Lidl este aparato silencioso que enfría sin inflar la factura de la luz, ayuda a dormir sin calor y por menos de 45 euros

Lidl sigue empeñado en ofrecer soluciones de climatización económicas para pasar el verano en casa sin tener que temer por la factura de la luz. En su web, puedes conseguir este enfriador de aire portátil Tronic a un precio imbatible: 44,99 euros.
Enfriador de aire portátil Tronic
A este precio, no es de extrañar que este dispositivo de climatización se acabe agotando rápido en Lidl. Si cuando vayas a comprarlo ya no está disponible, en Amazon hemos encontrado esta alternativa. Se trata del climatizador evaporativo Cecotec EnergySilencie 3500 Cool Compact Smart, con un depósito de 3,5 litros, temporizador y oscilación a 70º que está disponible por 49,90 euros.
Cecotec Climatizador Evaporativo EnergySilence 3500 Cool Compact Smart
Una alternativa eficiente frente a las olas de calor del verano
A diferencia de un ventilador convencional que solo mueve el aire caliente, este modelo de Tronic utiliza la tecnología de refrigeración por evaporación. Cuenta con un generoso depósito de agua donde se pueden introducir acumuladores de frío (que vienen en la caja del producto). Gracias a ellos, el aire caliente de la sala pasa a través de este sistema, se enfría al contacto con el agua congelada y se expulsa limpio y fresco.
Su depósito de cuatro litros permite horas de funcionamiento continuo sin tener que rellenarlo constantemente. Además, incorpora varios niveles de velocidad y modos de funcionamiento para adaptarse a los días más sofocantes.
Gracias a sus ruedas integradas y su diseño compacto tipo torre, además, podrás trasladarlo fácilmente del salón al dormitorio según lo necesites. La gran ventaja de este enfriador de aire frente a un aire acondicionado portátil con tubo es doble. Por una parte, al no tener un compresor pesado, su consumo eléctrico es muy bajo (similar al de un ventilador). Además, no requiere sacar ningún tubo por la ventana, por lo que su instalación es inmediata: enchufar y listo.
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⚡ EN RESUMEN: Enfriador de aire portátil tronic de lidl
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Si no puedes o no quieres hacer obras para instalar un split ni complicarte con tubos de ventana.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas bajar la temperatura de tu salón de 30°C a 22°C de golpe, este no es tu producto; para eso necesitas dar el salto a un "pingüino" con compresor tradicional.
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Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.
Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)
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