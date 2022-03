Guía de compra de regalos tecnológicos para el día del padre: 43 ideas y detalles por menos de 50 euros

Si el próximo Día del Padre quieres triunfar regalando tecnología pero tu presupuesto es ajustado, te proponemos una buena recopilación de ideas de regalo con gadgets, dispositivos y accesorios por menos de 50 euros. Poco presupuesto pero alta garantía de éxito con opciones para todos los gustos.

Accesorios para smartphones

Por este precio es difícil encontrar teléfonos (aunque hay algunas excepciones en forma de feature phone como el Nokia 5310 o el Wiko F200), pero seguro que das con un práctico accesorio de calidad para que pueda sacarle más partido a su móvil.

Native Union es una de las marcas de accesorios más interesantes para regalar por dos motivos: su exquisito diseño y la calidad de sus productos. Su Native Union Dock (33 euros) carga de forma inalámbrica según el estándar Qi y es a la vez soporte.

Native Union Dock - Cargador inalámbrico Terrazzo Edition - [Certificado Qi] 10W de Carga rápida y versátil Soporte - Compatible con iPhone 11/11 Pro/ 11 Pro MAX (Terrazzo Negro) Hoy en Amazon por 33,99€

Si tiene un iPhone 13 o un iPhone 12, la Anker PowerCore Magnetic 5K (30 euros con cupón) le permitirá alargar la batería de su terminal de forma discreta colocándolo en la parte trasera. También podrá usarla incluso con funda

Anker Batería portátil Magnético, Cargador portátil inalámbrica PowerCore Magnetic 5K con Cable USB-C, Solo para iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini PVP en Amazon 35,99€

Otra de esas marcas que son una referencia en accesorios es Belkin. Su Belkin BoostCharge Plus (40 euros) es una original power bank con un diseño muy original con cables lightning y USB-C integrados, para que no tenga que estar pendiente de si los lleva o no. Este modelo es de 10.000 mAh

Belkin BoostCharge Plus cargador portátil batería externa 10K (10 000 mAh con cables integrados Lightning MFI y USB-C y un puerto USB-C adicional, para iPhone 13 serie y modelos anteriores), azul PVP en PcComponentes 40€ Hoy en Amazon por 40,72€PVP en MediaMarkt 45€

El AirTag de Apple (35 euros) es el accesorio ideal para padres desistados que le permitirá tener bajo control sus objetos más preciados. Compacto, con una autonomía de un año, una interfaz cuidada y su alcance de 120 metros. Además con este presupuesto te da para el llavero compatible de Belkin (9 euros)

Muy interesantes en calidad precio los Xiaomi Redmi Buds 3 Lite (22 euros), unos auriculares TWS inalámbricos con tecnología de cancelación de ruido, resistencia al sudor y la lluvia y controles táctiles para que escuche música, radio, podcasts o lo que quiera desde su teléfono.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Bluetooth 5.2 Xiaomi Auriculares Inalámbricos con Función de Reducción de Ruido, 18 Horas de batería, Sistema ANC de cancelación del Ruido, Latencia de Juego Baja PVP en PcComponentes 22€ Hoy en Amazon por 25,49€PVP en Xiaomi 26€

Si prefieren el cable de toda la vida y su fiabilidad para escuchar música, ya sea desde el móvil u otros dispositivos, los Sony MDR XB550AP (35 euros) son una buena opción. Con diseño envolvente bastante cuidado para su precio, micrófono para contestar llamadas y Extra Bass para los graves

Sony MDR - XB550AP - Auriculares de diadema Extra Bass (micrófono integrado compatible con Smartphones, diadema metálica adaptable), blanco PVP en PcComponentes 35€ Hoy en Amazon por 35,60€

Música, radio, podcasts... hasta 5 horas de escucha con este JBL GO 3 (28 euros), un altavoz Bluetooth compacto, resistente al agua y con una práctica correa.

JBL GO 3 - Altavoz inalámbrico portátil con Bluetooth, resistente al agua y al polvo (IP67), hasta 5h de reproducción con sonido de alta fidelidad, azul y rosa Hoy en Amazon por 27,16€ PVP en PcComponentes 44€PVP en MediaMarkt 35€

Informática y electrónica

50 euros es un presupuesto más que respetable para comprar algunos periféricos de calidad y otros accesorios para trabajar con el ordenador a gusto.

Sin cable y con un trackball para moverse en espacios reducidos, este ratón de Amazon Basics (23 euros) le ayudará a trabajar menos con la muñeca y, al mismo tiempo, a exprimir un escritorio con poco espacio.

Amazon Basics - Ratón de bola inalámbrico Hoy en Amazon por 23,57€

Disponible con y sin cable, este pack Perixx PERIDUO (49 euros) consta de teclado completo y reposamuñecas con ratón para cuidar de sus articulaciones y minimizar esfuerzos.

Perixx PERIDUO-505 Combo Teclado y Ratón ergonómico, con Disposición de Teclas Dividida, Reposamuñecas Ajustable, QWERTY Español Hoy en Amazon por 49,99€

Si tiene la clásica minialfombrilla de ratón algo roída y vieja, este es un camino de no retorno: este Mousepad XXL (19 euros) le permitirá deslizar su ratón y cuidar de su escritorio al mismo tiempo.

DOBAOJIA Alfombrilla de Ratón Mousepad XXL, Tapete de Escritura Estera Oficina Alfombrilla de Escritorio Protector Escritorio, Cuero PU Impermeable+Gamuza Antideslizante 90 x 43cm (Gris) Hoy en Amazon por 19,49€

Por 50 euros no esperes una unidad externa de almacenamiento SSD de una marca conocida ni mucho espacio en formato HDD, pero este Toshiba Canvio Basics (39 euros) es un disco duro externo de lo más apañado para guardar sus archivos.

Toshiba Canvio Basics - Disco duro externo portátil USB 3.2 de 2.5 pulgadas (1 TB) color negro Hoy en Amazon por 40,52€

La pizarra electrónica de Xiaomi (19 euros) es un dispositivo de lo más interesante para tomar notas y dibujar. Con lápiz incluido y autonomía de un año.

Para esos padres que trabajan en movilidad y necesitan internet en cualquier parte, el router 4G Huawei Mobile WiFi E5576 (47 euros), un dispositivo compacto y fácil de usar con batería integrada capaz de permitir la conexión de 16 dispositivos y ofrecer hasta 6 horas de autonomía.

HUAWEI Mobile WiFi E5576 - Router WiFi móvil 4G LTE (CAT4), Velocidad de Descarga de hasta 150Mbps, Batería Recargable de 1500mAh, No Requiere configuración, WiFi portátil Blanco Hoy en Amazon por 47,11€ PVP en PcComponentes 61€

Si internet le llega débil a su espacio de trabajo, este kit de PLC TP-Link TL-PA7017 (37 euros) es una estupenda opción para mejorarlo. Configuración fácil y velocidades de transferencia próximas a los 1000Mbps.

TP-Link TL-PA7017 KIT - AV1000 Gigabit Powerline, PLC Starter Kit, Sin Wifi, Puerto Gigabit, Botón Pair/Reset, Ahorro Energia, Plug&Play, 2 Piezas PVP en PcComponentes 38€ Hoy en Amazon por 38,15€

Actividad, deporte y salud

Tanto si tu padre es un deportista nato que hasta prepara competiciones como si simplemente le han recomendado que se mueva más, estos dispositivos le ayudarán a llevar una vida más activa y saludable.

Todo un clásico para monitorizar la actividad a bajo precio, esta Xiaomi Mi Band 6 (33,99 euros) es una estupenda opción cómoda, ligera, fácil de usar, una buena pantalla AMOLED, autonomía notable y extras como la monitorización del ritmo cardíaco o la medición del oxígeno en sangre.

Mi Smart Band 6 *1.56 Pantalla Completa Amoled* 30 Modos de Entrenamiento* Monitor SpO2* Resistente al Agua hasta 50 m* Aplicación Conection Mi Wear y Mi fit PVP en Xiaomi 33,99€ PVP en Amazon 39,90€PVP en PcComponentes 39€

Entra por los pelos en nuestro presupuesto, ofreciendo un formato diferente y bastantes prestaciones para lo que cuesta: el TicWatch GTH (49 euros) ronda los 10 días de batería y mide bastantes datos de la salud como ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, temperatura de la piel, sueño o el estrés.

TicWatch GTH Reloj Inteligente, hasta 10 días de duración de la batería con medición de la Temperatura de la Piel, monitoreo de la frecuencia cardíaca con oxígeno en la Sangre, 5ATM a Prueba de Agua PVP en Amazon 49,99€ PVP en Powerplanetonline 79€PVP en Ebay 113,25€

Porque el peso a secas es una métrica muy incompleta a la hora de trazar un dibujo de nuestro estado de forma, la báscula conectada de Renpho (27 euros con cupón) ofrece hasta 13 métricas más, como son la grasa corporal, subcutánea y visceral, agua corporal, músculo esquelético, masas musculares y ósea, proteína o la edad metabólica.

Bascula de Baño Digital Grasa Corporal, RENPHO Balanza Bluetooth Inteligente con App, Bascula Electrónica Analógica Monitores con Análisis Corporal, 13 Mediciónes de Peso IMC Visceral e Muscular PVP en Amazon 27,79€

Si tiene que tomar pastillas de forma regular, este sencillo pastillero TabTime Super 8 (29 euros) le ayudará a no perderse ninguna toma. Fácil de usar gracias a sus alarmas y pantalla, es compacto para que pueda llevarlo consigo.

TabTime Super 8 (instrucciones en español), Dispensador de pastillas electrónico, hasta 8 alarmas audiovisuales al día. Herramienta imprescindible para las personas con Parkinson PVP en Amazon 29,00€

Pese asu ajustado precio, el Oclean X Pro (49 euros) es un cepillo de dientes conectado bastante completo. Cuenta con una práctica pantalla para su manejo y gran autonomía

OCLEAN X Pro Cepillo de dientes eléctrico, Rosa Hoy en Amazon por 56,96€

Si le cuesta conciliar el sueño, el Dodow (49,90 euros) puede ayudarle a lograrlo. Este original dispositivo es en realidad un metrónomo luminoso que propone ejercicios de respiración para favorecer la relajación, el primer paso para dormirnos.

Dodow- Metrónomo Luminoso Para Ayudarte a Conciliar el Sueño Más Rápido - Blanco PVP en Amazon 45,48€

Aunque con este presupuesto las marcas más conocidas y especializadas de GPS para la bici como Garmin quedan fuera de nuestro alcance, si tu padre es de esos que sale a dar una vuelta en bici los findes, este ciclocomputador con GPS para la bici COOSPO BC107 (49,99 euros con cupón) es una opción con buena relación calidad precio. Con hasta 28 horas de autonomía, resistencia al polvo y agua IP67, conectividad Bluetooth 5.0 y Ant +.

COOSPO BC107 Ciclocomputador GPS Bluetooth 5.0 Ant +, Computadora de Ciclismo con IP67 Impermeable, Bicicleta GPS para Bicicleta de Carretera MTB En Amazon con cupón 49,99€

Casa y jardín

Estás de enhorabuena: con este presupuesto vas a encontrar un montón de candidatos de regalo para su casa tan interesantes como estos.

Para amantes de la jardinería que quieren mimar a sus plantas, un gadget de lo más curioso, este monitor WANFEI (24,99 euros), que ofrece datos de iluminación, temperatura, humedad y nutrientes recomendados para cada planta en función de la planta que sea desde la app.

WANFEI Monitor Planta Inteligente, Medidor de Suelo Humedad Inteligente Plant Monitor Bluetooth 4 en 1 Probador de Suelos Monitorea Los Nivele de Humedad/Luz/Fertilidad/Temperatura - para iOS Android PVP en Amazon 24,99€

La cámara para exteriores TP-Link TAPO C310 (44,90 euros) es una gran opción para vigilar terraza o jardín. Compacta y con certificación IP66, dispone de visión nocturna, detección de movimiento, visibilidad hasta 30 metros, audio bidireccional y alarmas sonoras y visuales. Podrá instalarla tanto mediante Ethernet como con el Wi-Fi y almacenar contenido en una SD.

En estos tiempos que corren de facturas de la luz para echarse a temblar os proponemos este pack de dos enchufes "inteligentes" Garza Smart (24,99 euros) para controlar el funcionamiento, programar o visualizar el consumo de aparatos. Se conectan mediante Wi-Fi sin necesidad de hub extra y funcionan con Alexa y Google

Garza Smart - Pack de 2 Enchufes Wifi Inteligentes, Programables, Wifi 2.4GHz, Con medidor de consumo, Control remoto por app y por voz Alexa/Google, Blancos Hoy en Amazon por 24,99€

Con este presupuesto incluso alcanzas a uno de los electrodomésticos de moda: una airfryer. La Tristar FR-6980 (49 euros) es un modelo compacto (2 litros de capacidad, suficiente para dos personas), con un manejo mediante diales que resulta muy intuitivo y 1000W de potencia

Aprovecha las ofertas del Día del Padre y regálale este útil dispositivo para exprimir más su televisor. Si tiene un TV 4K pero su sistema operativo está obsoleto o no se apaña, os recomendamos el potente Fire TV Stick 4K Max (39,99 euros), pero si su TV es más compacta y/o no es 4K, entonces regálale el Fire TV Stick Lite (22,99 euros).

Te presentamos el Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6 y mando por voz Alexa (incluye controles para el televisor) PVP en Amazon 39,99€ PVP en MediaMarkt (+ envío) 39,99€

Un regalo práctico y que le hará sentirse más cómodo y seguro cuando llamen a la puerta: la mirilla electrónica Yale (49 euros), con pantalla LCD de 3.2" lcd y ángulo de visión de 105°, es de fácil instalación

Yale - Mirilla Laton Visual Electronica Hoy en Amazon por 49,50€

El Xiaomi Mi Smart Clock (24,99 euros) es un despertador conectado con Google muy útil para escuchar la radio o música, hacer preguntas como consultar el tiempo, usarlo como marco de fotos y por supuesto, conocer la hora.

¿Dónde añadir una navaja como esta Victorinox @Work (46 euros) con memoria USB? ¿En deporte para sus escapaditas al campo? ¿En informática por el pen integrado? Si le va la aventura y la informática, un regalazo de máxima utilidad.

Victorinox @Work Navaja con 8 funciones incluyendo hoja, memoria USB de 32 GB y tijeras, color rojo transparente Hoy en Amazon por 46,73€

Para padres jugones

Ni las bicicletas son para el verano (sorry, Fernando) ni los videojuegos son cosa de jóvenes. Esos padres que crecieron al calor de la pantalla del Arcade o que disfrutaron del pixel gordo con las Atari agradecerán enormemente estos regalos.

Para gamers y nostálgicos, la Game & Watch de The Legend of Zelda (45 euros), una pequeña videoconsola portátil con las tres primeras entregas de The Legend of Zelda: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link's Awakening. Cuenta con el minijuego de Plaga de topos y un reloj digital

Para que celebre su día de forma frenética con este título cooperativo bastante movidito, ideal para exprimir las consolas más potentes: 'Rainbow Six Extraction Limited Edition' (29 euros) para PS5.

Mi primer ordenador – ese que me regalaron por la Comunión – se estrenó con el juego de la Bella y la Bestia, el Monkey Island y el The Day of The Tentacle, enganchándome irremediablemente a las aventuras gráficas, un género que levantaba pasiones allá por los 90. Si tu padre es de los míos, este libro le encantará: 'El libro de las Aventuras Gráficas', por 28 euros.

Este mando retro Hori (44 euros) le permitirá jugar con la Nintendo Switch o su ordenador emulando las viejas Arcade. Con diseño compacto y licencia oficial de Nintendo.

Si era joven en los 80 y jugón, con este 'Década dorada de los videojuegos retro' (23 euros) repasará los grandes éxitos de la época, con las primeras maquinitas Game & Watch, el reinado del Spectrum, la guerra entre Sega y Nintendo y más

'Forza Horizon 5' (39 euros), tremendo juegazo de carreras multijugador para pisar el acelerador a fondo, pero sin repostar gasolina. Horas y horas recorriendo un México ficticio.

Cultura

Antes de que nos lo escribas en los comentarios ;) sabemos que los libros, cómics, películas no son tecnología, pero os prometemos mucha ciencia... ciencia ficción concretamente, una temática que nos encanta en Xataka.

'La ciencia de la ciencia ficción: Cuando Hawking jugaba al póker en el Enterprise. Aprende ciencia con las obras de culto de la sci-fi' (16 euros) el título se vende solo: una original y amena forma de aprender ciencia con los trucos que vemos en nuestras series y películas favoritas.

La ciencia de la ciencia ficción: Cuando Hawking jugaba al póker en el Enterprise. Aprende ciencia con las obras de culto de la sci-fi PVP en FNAC 16€ Hoy en Amazon por 16,05€

Una de las películas de sci-fi del año pasado, en versión 4K UHD en Blu-Ray: 'Dune' (26 euros), para la colección si la vio y le encantó o para verla en gran calidad en casa.

Si quieres regalar un libro de ciencia ficción sin complicarte, nuestra recomendación es apostar por el ganador del Premio Minotauro de 2021: 'Más fría que la guerra' (18 euros) mezcla diversos géneros y lo hace desde una perspectiva netamente española y aderezada con abundante humor.

De los 90 hasta ahora, cinco películas de Jurassic Park (39 euros) para fans de la saga en Blu-Ray aglutinadas en un estuche muy apañado.

Sagas, precuelas, secuelas y tantos personajes de DC que es fácil perderse. Casi tanto como hacerlo entre las páginas de esta enciclopedia DC COMICS (28 euros), edición renovada.

De 'The Expanse' (39 euros) te hemos hablado unas cuantas veces en Xataka porque esta serie es de lo mejor en ciencia ficción de los últimos tiempos. Si no la ha visto, gran oportunidad para comenzar con ella con este pack con las tres primeras temporadas en Blu-Ray.

The Expanse: Season 1/2/3 Box Set [Blu-ray] Hoy en Amazon por 39,50€

Lanzado hace apenas unos días, 'Batman: El largo Halloween' (43 euros), en edición de lujo con tapa dura, este cómic es uno en los que se inspira la última entrega cinematográfica.

