Qué navegador con GPS para bicicleta comprar: mejores recomendaciones para acertar y ocho modelos desde 100 euros

Si montas en bici con cierta intensidad, quizás te resulte interesante contar con un navegador GPS para medir tu rendimiento en tus entrenamientos. Los navegadores GPS para bicicleta son herramientas que proporcionan datos en el momento para evaluar nuestro esfuerzo, registrando la sesión y ofreciendo información adicional tanto para mejorar nuestro entreno como para optimizar la sesión.

En esta guía de compra de navegadores GPS para bicicleta vas a encontrar qué características ha de cumplir un buen dispositivo en función de la disciplina que practiques y una cuidada selección de modelos desde 100 euros.

Cómo elegir un buen navegador GPS para la bicicleta

¿Con o sin mapas?

Probablemente la cuestión más determinante a la hora de elegir un navegador GPS para la bici es si queremos la opción de guardar mapas antes de nuestra salida para que nos guíe o si nos basta con que registre la ruta y nos proporcione los datos de la actividad.

Los primeros son modelos más ambiciosos, ya que la precarga de mapas cartográficos conlleva que estos dispositivos requieran de espacio adicional (interesante que dispongan de ranura SD para almacenamiento extra), software de navegación y generalmente una pantalla más grande que permita acceder a toda esta información. Y eso se traduce en que generalmente la inversión es más elevada.

La pantalla es la reina de la interfaz

De poco sirve que podamos guardar un completísimo mapa de nuestra ruta si no podemos verlo bien en la pantalla del navegador, ya sea por el tamaño o la calidad de esta.

De forma general, cuanto más grande sea la pantalla, más fácil será leer la información y más capacidad tendrá el dispositivo para mostrar más datos sin necesidad de hacer scroll.

No obstante, es interesante buscar un equilibrio entre un tamaño cómodo para visualización que no comprometa en exceso la ligereza y el volumen. Para ciclistas de rendimiento y uso general, los modelos de 2,3 -2,5 pulgadas ofrecen un buen equilibrio, aunque si buscas un modelo especialmente compacto, el veterano Garmin Edge 25 es el candidato.

Garmin Edge 25, un compactísimo GPS para bicicleta

El tamaño de la pantalla y la resolución cobran más importancia si quieres un GPS con navegación, de modo que puedas ver claramente el camino inmediatamente posterior, hitos o waypoints o el camino inmediatamente posterior. Para este escenario de uso también puede resultarte interesante que su panel sea a color.

Del mismo modo, las pantallas táctiles van ganando peso en el sector por lo intuitivo de su manejo entre los modelos más nuevos, ya que simplifican la manipulación.

En cualquier caso y teniendo en cuenta son dispositivos diseñados para ser usados en exteriores, es necesario que ofrezcan una buena entrega de brillo para días soleados.

Conectividad

Si queremos exprimir al máximo nuestro navegador y nuestro entrenamiento, es interesante que este dispositivo disponga de tecnologías inalámbricas como ANT+ y Bluetooth, lo que se traduce en que podrás usar accesorios compatibles como potenciómetros, sensores de cadencia o medidores de frecuencia cardíaca y visualizar los datos de forma centralizada en el dispositivo. De hecho, en algunos casos se venden en pack.

Asimismo resulta muy útil que el navegador GPS para la bici se conecte con el móvil, de modo que podamos ahorrarnos el tener que sacar el teléfono en medio de la ruta y recibiremos información adicional. Así, mediante la conexión vía Bluetooth podremos recibir notificaciones de llamadas y otras alertas, controlar la música, subir nuestros entrenos, acceder al asistente de navegación por voz, entre otros.

Finalmente también hay modelos con conectividad Wi-Fi, lo que abre las puertas a actualizaciones o simplemente a poder volcar información en nuestro ordenador como mapas o las estadísticas de nuestros entrenamientos. Los modelos más veteranos con software específico para ordenador recurren al USB para hacerlo.

Opciones de montaje

Una de las características que podemos pasar por alto a la hora de elegir un navegador GPS es cómo se sujeta a la bicicleta.

La mayoría de estos dispositivos se fijan o bien al manillar o bien a la potencia. Otros, por ejemplo algunos modelos diseñados para el multideporte, pueden llevarse en la muñeca, si bien esta no es la ubicación ideal para visualizar datos para este deporte.

Un consejo para acertar: las marcas más conocidas son las que menos problemas te darán en este sentido.

GPS, geolocalización y métricas

La razón de ser del navegador GPS para bicicletas es, como su nombre indica, determinar nuestra posición en exteriores mediante un sistema de posicionamiento vía satélite.

Así, el GPS se vale de conjunto de satélites posicionados sobre la Tierra y la trilateración, localizando la latitud, longitud y altitud. Gracias a esta información conoceremos nuestra ubicación y por tanto, la ruta que hemos seguido. Su precisión aproximada ronda el 1 - 3 %, aunque obstáculos como árboles, nubes o montañas pueden afectar. Teniendo en cuenta que si vamos en bici vamos a encontrarnos con estos obstáculos, es interesante que dispongan de otros sistemas de geolocalización alternativos como Galileo, GLONASS o el Quasi-Zenith.

Si además vamos a hacer ciclismo de montaña, mejor buscar modelos con altímetro barométrico, que ofrecen datos de la altura a la que nos encontramos y el histórico de altitud mediante la presión atmosférica.

A partir de aquí, lo mínimo que ofrece un navegador GPS para bicicleta son datos de distancia, velocidad, ritmo y tiempo. Si son compatibles con sensores de cadencia, potenciómetros o ritmo cardíaco, también visualizaremos nuestra frecuencia cardíaca, cadencia y potencia.

¿Qué tipo de navegador con GPS para bici me interesa?

Porque no es lo mismo usar la bicicleta para desplazarse por ciudad que para hacer una ruta en el monte el domingo o hacer el camino de Santiago, en este apartado te ofrecemos un pequeño resumen de lo que te interesa en función del tipo de ciclista que seas:

Para ciclistas que buscan rendimiento . Busca modelos con ANT+ y Bluetooth compatibles con accesorios como potenciómetros, sensores de cadencia o medidores de frecuencia cardíaca (los hay incluso en pack), revisa con qué apps y servicios de terceros son compatibles como por ejemplo Strava. Al margen de las métricas básicas, los hay que proporcionan datos en tiempo real y por segmentos

Para ciclistas de montaña. Interesan los modelos con varios sistemas de geolocalización que complementen al GPS, altímetro barométrico y opción de carga de mapas. Es habitual que te enfrentes a rutas donde no hay un camino claro (o bien hay varios) o la visibilidad no es la mejor. En este sentido, puedes bajarte rutas donde se señalan waypoints relevantes e información de utilidad como pueden ser hospitales o tiendas de bicicletas. Otro punto a favor de este tipo de navegadores es que, en caso de emergencia, podrás decir con exactitud las coordenadas de tu posición

Para ciclistas de larga distancia . En este caso busca modelos con varios sistemas de geolocalización, carga de mapas y una buena pantalla a color para visualizarlos. Existen unidades de GPS específicas para este tipo de ciclistas (Garmin y Magellan) que destacan por su mapeo de gran capacidad y una autonomía notable para largas rutas. De hecho, algunos modelos cuentan con baterías intercambiables.

GPS para ciclistas urbanos . Aunque los modelos para touring pueden ser interesantes por su información complementaria, valora usar simplemente tu smartphone si eres un ciclista ocasional.

Para ciclistas multideporte: frecuencia cardiaca, cadencia o potencia son algunos de los datos que pueden resultarte interesantes, pero si también alternas esta disciplina con otras como al running o la natación, quizás puedes valorar dispositivos que se conecten a la muñeca.

Navegadores GPS para bicicleta: modelos destacados

Bryton Rider 420 E

Por poco más de 100 euros el Bryton Rider 420 E (113 euros) es un navegador GPS muy atractivo en calidad precio, fácil de configurar y de usar y su autonomía es considerable, alcanzando las 35 horas según fabricante.

Este navegador cuenta con pantalla LCD monocolor de 2,3 pulgadas donde se muestra la velocidad, distancia, tiempo, algunas indicaciones de navegación y notificaciones inteligentes. Dispone de conectividad Bluetooth y ANT+ para conectarlo con otros dispositivos. Compacto, intuitivo y con certificación IPX7.

Bryton Rider 420 E Ciclocomputador GPS, Sin género, Negro, Talla Única Hoy en Amazon por 113,00€

Mio Cyclo 210

Aunque sin conectividad y básico en cuanto a estadísticas de rendimiento, el Mio Cyclo 210 (203 euros) resulta muy interesante para quienes priorizan la navegación gracias a su gran pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. Es impermeable y ofrece hasta 10 horas de uso.

Vienen precargados los mapas de Europa, lo que puede ser muy interesante para ciclistas de touring o de larga distancia y ofrece notificaciones sonoras cuando hay nuevas indicaciones. No obstante, también puedes conseguir nuevos mapas desde OneStreet y añadirlos con una tarjeta SD o su puerto USB.

Mio Cyclo 210 - Ordenador GPS para Bicicleta con Pantalla táctil de 3,5" Hoy en Amazon por 203,86€

Wahoo Elemnt Bolt

El Wahoo Elemnt Bolt (224 euros) es un compacto y aerodinámico navegador fácil de usar que requiere de un smartphone para sacarle todo el partido, ya que podremos configurar y visualizar todas las métricas registradas e incluso mapas. No obstante, consta de conectividad Bluetooth, ANT+ y WiFi

Desde el dispositivo recibiremos alertas del móvil, velocidad, distancia, tiempo, ritmo o elevación a través de su pantalla monocolor de 2,2 pulgadas. Su autonomía es de hasta 15 horas y dispone de certificación IPX7

Garmin Edge 530

El Garmin Edge 530 (255 euros) es uno de los modelos de entrada de la firma, toda una institución en el sector y que salió al mercado hace un par de años para sustituir al Edge 520.

Es un navegador muy atractivo para ciclistas que buscan rendimiento, tanto por las métricas aportadas como por la compatibilidad con accesorios de terceros (dispone de ANT+, Bluetooth y Wi-Fi), o la experiencia de sincronización con otro servicios.

Cuenta un completísimo sistema de geolocalización, combinando GPS, GLONASS y Galileo con instrumentos como altímetro, acelerómetro y magnetómetro para mejorar la ruta.

Además de datos básicos, proporciona información de VO2 Max, tiempo de recuperación, estado/carga de entrenamiento de manera mejorada, estado de aclimatación de presión/altitud y seguimiento de nutrición/hidratación inteligente, entre otros.

Su panel monocolor es de 2,6 pulgadas, su manejo es "clásico" mediante botones y su autonomía es de hasta 20 horas.

TwoNav Trail 2 Bike

El TwoNav Trail 2 Bike (316 euros) es un GPS muy interesante especialmente para MTB y cicloturismo gracias a lo exhaustivo de los mapas mostrados. Con tarjeta SIM, 6 meses gratis de SeeMe para transmitir en tiempo real tu ubicación, app y software para la carga y visualizado de mapas y estadísticas. Con memoria interna de 32GB (libres 28GB).

La estrella de este navegador es su gran pantalla a color de 3,7 pulgadas con resolución 480 x 640 píxeles con sensor lumínico que se controla mediante botonera. Su autonomía ronda las 20 horas.

Dispone de Bluetooth, ANT+ y Wi-Fi para la sincronización y de instrumental como GPS, Galileo, Glonass, barómetro, brújula digital y acelerómetro para ganar en precisión. Cuenta también con altavoz

Wahoo Elemnt Roam: The best bike computer for ease of use

Este Wahoo Elemnt Roam (349 euros) es el modelo más interesante de la firma, disponiendo de mapas y navegación actualizada al momento. Durante la configuración (bastante rápida e intuitiva) será necesario instalar una app en el móvil que servirá como hub centralizando la información. A partir de aquí, podremos descargar y cargar rutas también con apps de terceros

Cuenta con una pantalla a color de 2,7 pulgadas ofreciendo un equilibrio entre comodidad de visionado y compacidad y su autonomía es de hasta 17 horas.

Wahoo Fitness Elemnt Roam Ordenador de Bicicleta, Color Negro Hoy en Amazon por 429,00€

Garmin Edge 830

El Garmin Edge 830 (469 euros) es básicamente la versión más compacta del buque insignia de la marca, en este caso con una pantalla táctil de 2,6 pulgadas a color.

Estamos ante un modelo muy completo con segmentos en vivo, trackeo en tiempo real, detección de incidentes, incluso cuando tienes que reponer fuerzas... todo ello con una autonomía de 20 horas.

Y un plus: viene en formato bundle con elementos para el montaje frontal, montaje estándar, sensor de velocidad, sensor de cadencia y banda de frecuencia.

GPS Mano Negro GARMIN Hoy en Amazon por 469,00€

Garmin Edge 1030 Plus

Si buscas un modelo premium que no escatime en funciones y el presupuesto no es un problema, este contundente Garmin Edge 1030 Plus (589 euros) que casi se acerca al tamaño de un teléfono puede ser un buen candidato.

Se controla a través de su panel táctil de 3,5 pulgadas y ofrece una gran cantidad de métricas y mapas que podrás ver cómodamente en su gran pantalla. Además de ver nuestra ruta, recibirás avisos ante cambios inminentes, salta automáticamente a modo ascenso para ofrecer datos de gradiente y lo que queda.

Por supuesto, también cuenta con el ecosistema propio de marca a la hora de compartir datos o compatibilidad con apps de terceros. Su autonomía es de 24 horas.

Garmin GPS Edge 1030 Plus Hoy en Amazon por 547,00€

