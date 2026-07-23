Estrenar algunas consolas en 2026 es más caro que antes, pero MediaMarkt tiene ahora una oferta top en PS5

Este 2026 no está siendo un buen año para el hardware en general y las videoconsolas en particular. En este sentido, Steam Deck, el catálogo de PS5, Nintendo Switch 2 y algunas más han subido sus precios de venta oficiales y, a día de hoy (o desde septiembre, en el caso de Switch 2), hacernos con cualquiera de ellas implica una inversión mayor que de lanzamiento. Por suerte, en tiendas vemos ofertas puntuales de algunas de ellas.

PS5 Slim Digital Edition, 825 GB SSD, 4K, Chasis D, Blanco + Tarjeta PS Plus 20€ PVP en MediaMarkt — 557,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una PS5 Slim que viene sin lector de discos

Si andábamos tras la pista de una PlayStation 5 nueva a estrenar, MediaMarkt tiene ahora una rebaja muy buena: PS5 Slim Digital más un mando DualSense y una tarjeta de saldo de 20 euros para PS Store salen por 557 euros. Recordemos que el nuevo PVP de este modelo de PS5 es de 599,99 euros. De modo que, sumado al ahorro extra que implica la tarjeta de saldo, comparando con dicho PVP, el descuento total de 62,99 euros.

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Sin duda, una de las mejores opciones de compra en pleno 2026, viendo el panorama de precios y stock desde hace meses. Además, es una oferta que llega en momento magnífico, con lanzamientos tan potentes en el horizonte como el de 'GTA VI', que aterriza en el catálogo de Sony (entre otras plataformas) a mediados de noviembre.

Eso sí, al tratarse del modelo Digital de PlayStation 5 Slim viene sin lector de discos. Aunque dentro de no demasiado tiempo no lo echaremos en falta (a no ser que ya contemos con juegos en disco) ya que, como sabemos desde hace algunas semanas, a partir de enero de 2028 dejarán de lanzarse videojuegos en formato físico para PS5 y todos llegarán en versión digital.

⚡ EN RESUMEN: oferta PS5 Slim + saldo ✅ LO MEJOR Precio rebajado respecto a su nuevo PVP , que se traduce en un ahorro aún mayor gracias a la tarjeta de saldo que incluye...

, que se traduce en un ahorro aún mayor gracias a la tarjeta de saldo que incluye... ... y que es ideal para comprar algún juego rebajado en las recurrentes ofertas de la tienda online de Sony ❌ LO PEOR Sale más cara en 2026 que de salida, hace casi seis años (incluso con la rebaja)

en 2026 que de salida, hace casi seis años (incluso con la rebaja) Viene sin lector de discos y no podrás usar tus videojuegos físicos si ya cuentas con ellos 💡 CÓMPRALA SI... buscas una buena oferta en PS5 Slim en pleno 2026 ⛔ NO LA COMPRES SI... ya cuentas con un catálogo de discos físicos

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Imágenes | Compradicción, Sony

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