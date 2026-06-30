Este es el móvil que compraría por menos de 500 euros: tiene una batería enorme, mucho almacenamiento y una pantalla excelente

¿Qué móvil me compro? Esta es una pregunta que nos hemos podido hacer en más de una ocasión, sobre todo si no queremos estar atados a una marca. Yo personalmente tengo claro que ahora mismo mi elección sería el Poco X8 Pro Max. El motivo es que en PcComponentes ahora mismo cuesta 499 euros.

Un móvil que no tendrás que recargar en dos o tres días

El Poco X8 Pro Max es el móvil que elegiría por menos de 500 euros, y es que, por el precio que tiene ahora mismo durante los PcDays de PcComponentes, nos encontramos ante un modelo que destaca en muchos apartados. El primero de ellos es el de la pantalla QHD+ AMOLED de 6,83 pulgadas, que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo pico de 3.500 nits.

Viene equipado con el procesador Dimensity 9500s junto con una configuración de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno. A ello hay que sumarle que es resistente tanto al agua como al polvo (IP68) y que tiene un buen diseño, sobre todo en lo relacionado a la parte trasera.

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Pero si hay algo con lo que me quedo es con la batería de silicio-carbono. Su capacidad es de 8.500 mAh y en la práctica nos da entre dos y tres días de autonomía real, aunque la cifra puede variar dependiendo de cómo lo utilicemos. Además, su batería soporta carga rápida de 100W para tenerla completamente cargada en poco tiempo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Poco X8 Pro Max hoy ✅ LO MEJOR Su batería de silicio-carbono que da una autonomía de entre dos y tres días de uso.

que da una autonomía de entre dos y tres días de uso. Su pantalla, que ofrece una resolución QHD+. ❌ LO PEOR Tiene throttling térmico .

. No cuenta con teleobjetivo .

. La batería está bien, pero es prácticamente necesario utilizar un cargador de 100W para que el tiempo de carga no demore demasiado tiempo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil que no tengas que recargar todos los días, sobre todo si además quieres que tenga una buena pantalla y un buen diseño. ⛔ NO LO COMPRES SI... El apartado fotográfico es muy importante para ti. No es donde más destaca este modelo, y hay opciones de compra más atractivas por precios similares, como el Xiaomi 15T.

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Imágenes | Javier Penalva, Xiaomi

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