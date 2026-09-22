Un dragón en un Echo Dot: así es la versión Kids del altavoz inteligente de Amazon que está de oferta

Amazon tiene un buen catálogo de dispositivos Echo, y algunos cuentan con ediciones especiales que implementan diseños totalmente distintos. Un buen ejemplo lo tenemos en el Echo Dot (5ª generación), cuya versión Kids se encuentra en MediaMarkt por un precio de 55,99 euros.

Echo Dot Kids (5ª generación) PVP en MediaMarkt — 55,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una versión con un acabado muy diferente

El Echo Dot Kids (5ª gen) es un altavoz inteligente con conectividad Bluetooth, lo que significa que cumple con una doble función: conectar dispositivos compatibles con Alexa o utilizarlo como si de un altavoz Bluetooth se tratase, permitiendo conectarlo a otros dispositivos.

En primer lugar, el altavoz incorpora el asistente de voz Alexa, por lo que funciona como base para construir un hogar inteligente, conectando así dispositivos y accesorios compatibles, como televisores o enchufes, y así poder controlarlos con la voz o programar horarios.

Por otro lado, en lo personal he exprimido bastante la conectividad Bluetooth conectando otros dispositivos. Ahora mismo lo utilizo mucho con el móvil, pero antes también lo hacía con la Nintendo Switch. En cualquier caso, se trata de un dispositivo que permite utilizarse de diversas formas más allá de utilizar el asistente de voz para encender, apagar o programar horarios.

Para finalizar, decir que este altavoz es el Echo Dot de 5ª generación, solo que viene con un acabado diferente por ser la versión Kids. En este caso cuenta con un diseño en el que podemos ver un dragón por toda la esfera del dispositivo.

Además, este modelo incluye ciertas características, como controles parentales o límites de tiempo que están orientados a que los peques de la casa tengan una mejor (y más sana) interacción con el dispositivo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Echo Dot Kids (5ª generación) hoy ✅ LO MEJOR Su diseño con un acabado muy particular.

con un acabado muy particular. Lo que ofrece: se puede utilizar mediante comandos de voz o por medio de su conexión Bluetooth. ❌ LO PEOR Para utilizar los comandos de voz a la hora de encender, apagar o programar dispositivos o accesorios, es necesario que estos sean compatibles con Alexa.

No lo vende directamente MediaMarkt, sino TiendaCPU a través de MediaMarkt. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un Amazon Echo con un diseño muy diferente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un Echo Dot con un diseño más tradicional para que no destaque tanto en la casa.

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Imágenes | Amazon

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