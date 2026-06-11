Cuesta menos de 250 euros y su diseño es espectacular: este móvil Nothing pocas veces ha estado tan barato

Nothing lo ha sabido hacer muy bien integrándose en un mercado muy completo de móviles y lo ha hecho apostando por diseños muy particulares. Y esto lo vemos en todos sus móviles, como es el caso del Nothing Phone (3a), que hoy se puede comprar mucho más barato: por 249 euros en Fnac.

Un móvil bonito y con buena pantalla

El Nothing Phone (3a) no es el móvil más reciente de la marca, pero con esta oferta sí que es uno de los que tienen mejor relación calidad-precio. Sobre todo teniendo en cuenta que el modelo que está rebajado en Fnac es aquel que cuenta con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno.

Evidentemente el punto más llamativo de este móvil es su particular diseño, al menos en lo que se refiere a la parte trasera. Pero no podemos olvidarnos de otros apartados, como el de la pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas que ofrece tanto una resolución FullHD+ como una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz.

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A nivel interno viene tanto con el procesador Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm como con 12 GB de RAM, ya que se trata de la mayor configuración de RAM y almacenamiento. Además, también cabe mencionar que cuenta con carga rápida de 50W y con resistencia al agua y al polvo (IP64).

⚡ EN RESUMEN: oferta del nothing phone (3a) hoy ✅ LO MEJOR S u configuración : es la más grande de este modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

: es la más grande de este modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su diseño: Nothing mantiene su particular diseño en este móvil. ❌ LO PEOR Su batería: hablamos de un móvil que cuenta con una capacidad de 5.000 mAh, algo justita teniendo en cuenta que cada vez vemos más modelos con baterías de silicio-carbono. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil con un diseño muy diferente, que cuente con un buen procesador y una buena pantalla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres priorizar el apartado de la batería, sobre todo apostando por capacidades muy altas gracias a las baterías de silicio-carbono. Este móvil lo tendrás que recargar prácticamente a diario.

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Imágenes | Nothing

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