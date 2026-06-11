El Corte Inglés deja a precio de outlet en su Venta Privada esta tele Xiaomi de 55 pulgadas con Google TV

El Corte Inglés está celebrando nuevamente su Venta Privada, una campaña mediante la cual los clientes de la tienda que dispongan de la Tarjeta El Corte Inglés pueden acceder a algunas ofertas. Y de entre todas ellas, el televisor Xiaomi A Pro 2026 resulta atractivo porque se queda a un precio de 279 euros.
Xiaomi TV A Pro 2026 (55 pulgadas)
Un televisor grande, con Google TV y muy barato
El Xiaomi A Pro 2026 es un televisor que, en este caso, cuenta con una pantalla de 55 pulgadas. Por este precio no solemos encontrar demasiados modelos, o al menos no tantos que cuenten o sean compatibles con las tecnologías que trae este modelo de Xiaomi.
En primer lugar, incorpora un panel con tecnología QLED que, pese a ofrecer una tasa de refresco nativa de 60 Hz, incluye un modo dedicado a videojuegos (Game Boost) con el que alcanza los 120 Hz. No obstante, no incluye ningún puerto HDMI 2.1.
También viene con el modo Filmmaker para las películas y es compatible con el formato de imagen HDR10+. Por otro lado, su sistema de altavoces es compatible con Dolby Audio y DTS:X para conseguir una experiencia de audio más envolvente.
La guinda del pastel está en su sistema operativo, que es Google TV. Este software cuenta con un catálogo muy extenso de aplicaciones que se pueden descargar a través de su tienda. Y hay de todo; por supuesto, las apps de los servicios de streaming.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi tv a pro 2026 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor con buena pantalla que vayas a utilizar de forma puntual, como bien es el caso de una segunda residencia.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un televisor que vayas a utilizar con mucha frecuencia, ya que se trata de un modelo con un rendimiento justito. No obstante, hay soluciones, como tener un Fire TV Stick.
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