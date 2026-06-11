El Corte Inglés deja a precio de outlet en su Venta Privada esta tele Xiaomi de 55 pulgadas con Google TV

El Corte Inglés está celebrando nuevamente su Venta Privada, una campaña mediante la cual los clientes de la tienda que dispongan de la Tarjeta El Corte Inglés pueden acceder a algunas ofertas. Y de entre todas ellas, el televisor Xiaomi A Pro 2026 resulta atractivo porque se queda a un precio de 279 euros.

Un televisor grande, con Google TV y muy barato

El Xiaomi A Pro 2026 es un televisor que, en este caso, cuenta con una pantalla de 55 pulgadas. Por este precio no solemos encontrar demasiados modelos, o al menos no tantos que cuenten o sean compatibles con las tecnologías que trae este modelo de Xiaomi.

En primer lugar, incorpora un panel con tecnología QLED que, pese a ofrecer una tasa de refresco nativa de 60 Hz, incluye un modo dedicado a videojuegos (Game Boost) con el que alcanza los 120 Hz. No obstante, no incluye ningún puerto HDMI 2.1.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

También viene con el modo Filmmaker para las películas y es compatible con el formato de imagen HDR10+. Por otro lado, su sistema de altavoces es compatible con Dolby Audio y DTS:X para conseguir una experiencia de audio más envolvente.

La guinda del pastel está en su sistema operativo, que es Google TV. Este software cuenta con un catálogo muy extenso de aplicaciones que se pueden descargar a través de su tienda. Y hay de todo; por supuesto, las apps de los servicios de streaming.

⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi tv a pro 2026 hoy ✅ LO MEJOR Su modo dedicado a videojuegos con el que alcanza una tasa de refresco de 120 Hz.

con el que alcanza una tasa de refresco de 120 Hz. Su compatibilidad con el formato HDR10+. ❌ LO PEOR El rendimiento: al ser un televisor tan económico, el rendimiento no es demasiado fluido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor con buena pantalla que vayas a utilizar de forma puntual, como bien es el caso de una segunda residencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un televisor que vayas a utilizar con mucha frecuencia, ya que se trata de un modelo con un rendimiento justito. No obstante, hay soluciones, como tener un Fire TV Stick.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+ Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG S40T - Barra de Sonido Inteligente, 300W, 2.1 Canales, Sonido Envolvente Dolby Digital y DTS, Amplia Conectividad, HDMI, Bluetooth, USB, Entrada Óptica, Negro Hoy en Amazon — 125,01 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros