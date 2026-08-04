Cinco videojuegos de PS5 en formato físico que puedes comprar ahora mismo muy rebajados en MediaMarkt

MediaMarkt ha lanzado un buen surtido de ofertas en videojuegos, y muchos de ellos son para PlayStation 5. Todos son en formato físico y hay unos cuantos que se quedan con precios bastante atractivos. ¿Quieres dar el salto a una nueva aventura? Vamos a repasar cinco de los mejores chollos que hay disponibles en la tienda.

' Death Stranding ' por 19,90 euros, la Director's Cut del videojuego de Kojima Productions.

' por 19,90 euros, la Director's Cut del videojuego de Kojima Productions. ' The Last of Us: Parte I ' por 29,90 euros, el remake del primer videojuego de la saga.

' por 29,90 euros, el remake del primer videojuego de la saga. ' Dark Souls: Trilogy ' por 26,90 euros, tres videojuegos en un pack para iniciarse en el género souls.

' por 26,90 euros, tres videojuegos en un pack para iniciarse en el género souls. ' Ratchet & Clank ' por 33,90 euros, un atractivo plataformas del icónico personaje de la saga.

' por 33,90 euros, un atractivo plataformas del icónico personaje de la saga. 'Astro Bot' por 42,90 euros, el ganador del GOTY.

Death Stranding

Si hay un videojuego muy particular, ese es 'Death Stranding'. Su Director's Cut, que añade ciertas mejoras, ha bajado hasta los 19,90 euros, por lo que es una buena forma de adentrarse en el título de Hideo Kojima que nos lleva a conocer la historia de un personaje encarnado por el actor Norman Reedus que estará acompañado de un... ¿bebé? Efectivamente.

The Last of Us: Parte I

'The Last of Us' es un videojuegos que se ha dado a conocer en otros ámbitos gracias a la serie de HBO. El primer videojuego se lanzó hace ya tantos años que Naugthy Dog sacó hace no demasiado tiempo un remake denominado 'The Last of Us: Parte I' que ahora mismo se encuentra por 29,90 euros. El remake recoge lo mejor de la segunda parte (animación, sobre todo) y mantiene la historia con la que muchos hemos crecido.

Dark Souls: Trilogy

FromSoftware se ha dado a conocer mucho gracias a 'Elden Ring', pero la compañía cuenta con numerosos trabajos previos que han dado forma a un género: el souls. La primera trilogía de 'Dark Souls' se encuentra ahora mismo por un precio de 26,90 euros y es una forma fantástica de conocer cómo fueron algunos de los primeros trabajos de la desarrolladora de Hidetaka Miyazaki.

La trilogía incluye los tres primeros videojuegos en sus ediciones definitivas:

Ratchet & Clank

Al poco tiempo de llegar, la PS5 contó con un excelente título plataformero encarnado por uno de los personajes más memorables de PlayStation: 'Ratchet & Clank: Una dimensión aparte'. El título fue una muestra de los cambios que se habían producido entre generaciones de las consolas PS4 y PS5. Se trata de un videojuego muy familiar con muchos momentos de acción. Su precio en este caso es de 33,90 euros.

Astro Bot

Si hablamos de videojuegos plataformeros, 'Astro Bot', ganador del GOTY en 2024, también ha bajado de precio hasta los 42,90 euros. Se trata de un título excepcionalmente atractivo tanto por el apartado jugable como por el artístico. El personaje da la bienvenida a multitud de estrellas de otros videojuegos y mejora y expande (muchísimo) todo lo que pudimos ver en la icónica demostración que venía instalada en las consolas PlayStation 4.

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Imágenes | Kojima Productions, Naughty Dog, FromSoftware, Insomniac Games, Team Asobi

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