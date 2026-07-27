El chollo del día en teles está en MediaMarkt con un ofertón en esta MiniLED de 55 pulgadas por poco más de 300 euros

Hoy en día podemos encontrar televisores con buenas especificaciones a precios que, en muchas ocasiones, son sorprendentemente bajos. Las tiendas lanzan muchas ofertas con bastante frecuencia, por lo que son momentos perfectos para cambiar la tele del salón sin tener que esperar al Black Friday. Y un buen ejemplo lo tenemos ahora mismo en MediaMarkt, concretamente en su sección de Ofertas del Día, con el modelo PEAQ PTV 55GMU-5026C AG, que ha bajado hasta los 309 euros (antes 359 euros).

PEAQ PTV 55GMU-5026C AG PVP en MediaMarkt — 309,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor con tratamiento antirreflejos

El PEAQ PTV 55GMU-5026C AG es un televisor de la marca de MediaMarkt que destaca por su relación calidad-precio, sobre todo ahora que está de oferta. No obstante, cabe mencionar que al tratarse de una Oferta del Día solo estará rebajada hasta mañana, 28 de julio, a las 09:00 horas, salvo que la tienda decida lanzar una nueva oferta con un precio igual o similar.

En cualquier caso, hablamos de un televisor que incorpora un panel con retroiluminación MiniLED, por lo que es ideal para consumir contenido variado, ya sea cine, series, videojuegos o deportes. A ello hay que sumarle que, en este caso, cuenta con una diagonal de 55 pulgadas, por lo que es ideal para tenerla en el salón.

Este televisor también cuenta con tratamiento antirreflejos, lo que evita los reflejos si decidimos colocarlo frente a una ventana. Su sistema operativo es Google TV, es compatible con Dolby Vision (no con HDR10+) y ofrece ángulos de visión horizontales de 178º.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR Su panel con retroiluminación MiniLED .

. Su sistema operativo es Google TV .

. Tiene tratamiento antirreflejos. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Atmos .

. Su tasa de refresco es de 60 Hz. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un televisor para consumir contenido variado de cine, series, deportes y videojuegos y además vas a colocarlo frente a una ventana o simplemente quieres evitar reflejos molestos en pantalla. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a consumir mucho contenido de videojuegos, ya que su tasa de refresco es de 60 Hz.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Spacejoy en Unsplash, Peaq

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