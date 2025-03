Amazon tiene una espectacular máquina recreativa para los nostálgicos. Es de Marvel vs Capcom y viene con WiFi

Las máquinas recreativas han sido una pieza fundamental para la infancia de muchos de nosotros. A lo largo de los años hemos podido ver una buena cantidad de ellas, y, aunque podemos montar una nosotros mismos, afortunadamente a día de hoy algunas se pueden encontrar para comprar en tiendas como Amazon. Durante la Fiesta de Ofertas de Primavera tenemos a muy buen precio la de Marvel vs Capcom, de Arcade1Up, por 479,99 euros con un descuento de más de 200 euros.

Una máquina recreativa con ocho juegos arcade

Arcade1Up es una marca conocida que vende diferentes máquinas recreativas de un buen surtido de videojuegos arcade. Esta en concreto que tiene como principal reclamo el juego 'Marvel vs Capcom II' tiene un diseño espectacular basado en la saga que reúne las dos licencias y permite jugar a dos personas a la vez.

En lo relativo a los juegos arcade que se incluyen, aunque se basa en Marvel vs Capcom lo cierto es que nos encontramos con mucho más. Son ocho títulos en total, por lo que podremos disfrutar de:

'Marvel vs Capcom'

'Marvel vs Capcom 2'

'Marvel Super Heroes vs Street Fighter'

'X-Men vs Street Fighter'

'Marvel Super Heroes'

'X-Men: Children of the ATOM'

'X-Men: Mutant Apocalypse'

'Marvel Superheroes: War of the Gems'

Además de todo ello, la máquina arcade no sólo ofrece la posibilidad de jugar a una amplia variedad de títulos, sino que además permite compartir nuestra puntuación en cada uno de ellos mediante la conectividad WiFi. Un aliciente interesante que no vemos con demasiada frecuencia —al menos no tanto como nos gustaría— en este tipo de máquinas arcade.

