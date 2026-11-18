Las casas prefabricadas y módulos de tipo contenedor llevan tiempo ganando terreno como solución rápida para disponer de un espacio habitable extra, una oficina en el jardín o una vivienda auxiliar sin meterse en obras tradicionales eternas. En Amazon, ahora tienes un módulo prefabricado equipado con dormitorio, cocina y baño, que está disponible ahora por 6.250 euros.
Casa Prefabricada Móvil 37 m2 con Dormitorios, Cocina y Baño
Arquitectura modular tipo contenedor lista para instalar
Este modelo apuesta por un formato modular portátil tipo contenedor, fabricado sobre una estructura metálica galvanizada con paneles aislantes diseñados para resistir la intemperie, el viento y los cambios de temperatura. Su principal atractivo reside en que llega con la distribución interior ya resuelta para funcionar como un pequeño estudio autónomo.
Integra una zona de descanso (dormitorio), un espacio de estar con cocina equipada básica (fregadero, encimera y muebles interiores) y un cuarto de baño independiente con inodoro, lavabo y ducha.
Además, incorpora de fábrica el cableado eléctrico básico, puntos de iluminación LED, tomas de corriente y las preinstalaciones de fontanería listas para conectar las acometidas exteriores. Asimismo, cuenta con ventanas correderas de doble acristalamiento y puerta de acceso con cerradura de seguridad, facilitando tanto el uso como vivienda auxiliar como despacho profesional, casa de invitados o alojamiento turístico en fincas privadas.
Los costes ocultos que debes tener en cuenta antes de comprarla
Ver una casa completa de 6.250 euros en Amazon resulta muy tentador, pero conviene mantener los pies en el suelo: ese importe corresponde únicamente al módulo prefabricado en sí. Para que sea legalmente habitable y funcional en España, tendrás que sumar una serie de gastos adicionales imprescindibles:
- Transporte y descarga con grúa: al tratarse de una estructura pesada y de grandes dimensiones, su envío suele realizarse hasta puerto o punto logístico, por lo que deberás contratar un camión pluma o grúa especializada para trasladarla hasta tu parcela y colocarla en su sitio.
- Cimentación o solera de hormigón: no se puede apoyar directamente sobre tierra blanda o césped; requiere preparar una base nivelada que evite humedades y asentamientos.
- Acometidas de luz, agua y saneamiento: necesitarás conectar el módulo a la red eléctrica, a la toma de agua potable y a la red de alcantarillado (o instalar una fosa séptica homologada si está en suelo rústico).
- Terreno, licencias y normativa urbanística: en España, cualquier construcción destinada a vivienda (aunque sea móvil o prefabricada) exige ubicarse en suelo urbanizable o urbano, contar con proyecto técnico de arquitecto, licencia municipal de obras y cédula de habitabilidad. Si se coloca en suelo rústico sin permisos, te expones a sanciones y órdenes de demolición.
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💡 CÓMPRALO SI... Ya dispones de una parcela urbana o urbanizable con acometidas accesibles, buscas ampliar tu vivienda con un estudio independiente, oficina o casa de invitados sin obras largas, y tienes claro el presupuesto extra necesario para la grúa, la solera o los permisos.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Piensas que por 6.250 euros vas a tener una vivienda lista para entrar a vivir en mitad de un terreno rústico sin trámites ni gastos extra, o si buscas cualidades de aislamiento térmico y acústico equivalentes a una casa pasiva de primera residencia.
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Imágenes | Amazon
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