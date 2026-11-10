El alma de la fiesta en las reuniones de Navidad: un altavoz Bose con formato mini que tiene buena autonomía y un preciazo

Ahora que estamos cerca de la época Navideña, es un buen momento para calentar la garganta y disfrutar de un buen surtido de villancicos. Para ello, nada como un altavoz que puedas llevarte incluso a las reuniones familiares, como es el caso del Bose SoundLink Micro que, además, está de oferta. Amazon lo tiene ahora mismo por 89,95 euros.

Pequeño y con ecualizador para graves, medios y agudos

El Bose SoundLink Micro es un altavoz Bluetooth que destaca sobre todo porque tiene un tamaño muy pequeño, ideal si lo queremos llevar en una mochila o bolso para disfrutar de la música, o en este caso villancicos, en cualquier lado. Además, incluye una pequeña cinta para que podamos transportarlo cómodamente.

Al ser un altavoz lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier lado, ofrece resistencia al polvo y al agua gracias a la certificación IP67. Y, como solemos ver en este tipo de dispositivos, se puede emparejar otro altavoz Bose SoundLink Micro para disfrutar de un sonido mucho más envolvente.

A través de la app de Bose se pueden ajustar los graves, los agudos y los niveles medios, la conectividad Bluetooth permite distanciarnos hasta nueve metros y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente 12 horas, por lo que da de sobra para disfrutar de un buen rato escuchando música.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Bose SoundLink Micro hoy ✅ LO MEJOR Es pequeño e ideal para utilizar en casa o fuera de ella .

. Permite utilizar un ecualizador desde la app .

. Permite conectar hasta dos SoundLink Micro. ❌ LO PEOR Hay alternativas más económicas con formatos (y tamaño) parecidos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz Bluetooth que sea pequeño, sobre todo si lo quieres llevar en una mochila o bolso para escuchar música en cualquier lugar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres escuchar música en casa. Para ello, hay altavoces un poco más grandes que tienen precios similares, como el Soundcore Boom 2 de Anker.

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Imágenes | Bose

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