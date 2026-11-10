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El alma de la fiesta en las reuniones de Navidad: un altavoz Bose con formato mini que tiene buena autonomía y un preciazo

Un altavoz con conectividad Bluetooth tan pequeño que puedes llevarlo a cualquier lado de forma cómoda

Bose Soundlink Micro
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Alberto García

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Ahora que estamos cerca de la época Navideña, es un buen momento para calentar la garganta y disfrutar de un buen surtido de villancicos. Para ello, nada como un altavoz que puedas llevarte incluso a las reuniones familiares, como es el caso del Bose SoundLink Micro que, además, está de oferta. Amazon lo tiene ahora mismo por 89,95 euros.

Bose SoundLink Micro (2.ª generación)

Bose SoundLink Micro (2.ª generación)

Hoy en Amazon — 89,95 PcComponentes — 101,99 El Corte Inglés — 118,15 Fnac — 119,90
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Pequeño y con ecualizador para graves, medios y agudos

Bose Soundlink Micro Amazon

El Bose SoundLink Micro es un altavoz Bluetooth que destaca sobre todo porque tiene un tamaño muy pequeño, ideal si lo queremos llevar en una mochila o bolso para disfrutar de la música, o en este caso villancicos, en cualquier lado. Además, incluye una pequeña cinta para que podamos transportarlo cómodamente.

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Al ser un altavoz lo suficientemente pequeño como para llevarlo a cualquier lado, ofrece resistencia al polvo y al agua gracias a la certificación IP67. Y, como solemos ver en este tipo de dispositivos, se puede emparejar otro altavoz Bose SoundLink Micro para disfrutar de un sonido mucho más envolvente.

A través de la app de Bose se pueden ajustar los graves, los agudos y los niveles medios, la conectividad Bluetooth permite distanciarnos hasta nueve metros y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente 12 horas, por lo que da de sobra para disfrutar de un buen rato escuchando música.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Bose SoundLink Micro hoy

 LO MEJOR

  • Es pequeño e ideal para utilizar en casa o fuera de ella.
  • Permite utilizar un ecualizador desde la app.
  • Permite conectar hasta dos SoundLink Micro.

❌ LO PEOR

  • Hay alternativas más económicas con formatos (y tamaño) parecidos.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un altavoz Bluetooth que sea pequeño, sobre todo si lo quieres llevar en una mochila o bolso para escuchar música en cualquier lugar.

⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres escuchar música en casa. Para ello, hay altavoces un poco más grandes que tienen precios similares, como el Soundcore Boom 2 de Anker.

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