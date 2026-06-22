El aire portátil ideal para pisos de alquiler está ahora a su precio mínimo antes del Prime Day de Amazon

Vivir de alquiler durante las olas de calor del verano suele implicar una difícil elección: resignarse a sufrir las altas temperaturas (si la vivienda alquilada no tiene un split) o comprar un pingüino tradicional, un tipo de aparato conocido por su elevado nivel de ruido y su molesto tubo grueso para la ventana. Por suerte, el Midea Portasplit ha llegado para cambiar las reglas de la climatización móvil y, lo mejor de todo, es que te lo puedes llevar a su precio mínimo histórico (799,99 euros) justo antes de que empiece el Prime Day de Amazon.

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La eficiencia y el silencio de un split fijo, pero sin obras

El gran secreto del Midea Portasplit radica en su revolucionario diseño dividido. A diferencia de los monoblocs tradicionales, este dispositivo consta de dos unidades independientes (interior y exterior) unidas por una manguera plana ultra resistente.

Esto se traduce en una ventaja principal y es que le podrás decir adiós al ruido infernal que hacen los aires acondicionados portátiles. Al colocar el compresor (el motor que genera el ruido) suspendido en la parte exterior de la ventana, el nivel sonoro en el interior de la estancia se desploma hasta los 39 dB en su modo nocturno. Esto hace que puedas dormir plácidamente con el aire encendido.

Para colocar este aire no necesitas pedir permiso al casero ni contratar a técnicos instaladores. Su kit ajustable se fija de forma segura al marco o a la repisa de la ventana sin necesidad de taladrar las paredes ni hacer obras. Además, la manguera de conexión es tan delgada que te permite cerrar la ventana casi por completo para evitar pérdidas de frío.

Este dispositivo de climatización ofrece una potencia de refrigeración de unas 2.000 frigorías, suficiente para enfriar habitaciones de tamaño mediano. Además, es un dispositivo 4 en 1 (que destaca por contar con conectividad WiFi para controlarlo mediante app o asistentes de voz) que no tendrás que guardar en el trastero cuando termine en el verano, ya que, además de la función de aire acondicionado, ofrece calefacción, ventilador y deshumidificador.

⚡ EN RESUMEN: oferta para aire acondicionado portátil midea portasplit hoy ✅ LO MEJOR El nivel de silencio: al sacar el compresor al exterior de la ventana, el ruido en la habitación baja a tan solo 39 dB, algo imposible de lograr con un "pingüino" tradicional.

al sacar el compresor al exterior de la ventana, el ruido en la habitación baja a tan solo 39 dB, algo imposible de lograr con un "pingüino" tradicional. Sin ataduras ni obras: se instala en minutos sin tocar un taladro y ofrece la versatilidad de poder mudarte con él cuando quieras. ❌ LO PEOR Precio elevado... Incluso estando a precio mínimo histórico, sigue exigiendo una inversión inicial considerablemente mayor que la de un portátil monobloc estándar.

Incluso estando a precio mínimo histórico, sigue exigiendo una inversión inicial considerablemente mayor que la de un portátil monobloc estándar. Dependencia de la ventana... Necesitas una ventana compatible (corredera o batiente que permita colgar el soporte de forma segura) para poder fijar la unidad exterior. 💡 CÓMPRALO SI... Si vives de alquiler y sufres por el calor y no puedes (o no quieres) invertir dinero en una obra fija que luego se quedará el casero. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes vivienda propia y cuentas con el permiso de la comunidad. En ese caso, siempre será más estético, cómodo y amortizable instalar un split fijo tradicional en la pared.

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