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Action tiene (por 14,95 euros) una recortadora 10 en 1 para barba y cuerpo que se puede utilizar en la ducha

Incluye varios accesorios y un estuche de transporte para guardar el kit de la recortadora

Action
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Alberto García

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En la tienda Action podemos encontrar una enorme cantidad de productos tecnológicos, para el hogar y también para el cuidado de la barba. De entre sus novedades, hay uno que tiene una muy buena relación calidad-precio, y se trata de la recortadora Code Homme que se puede comprar por 14,95 euros.

Como alternativa si no tienes una tienda física cerca, en Amazon podemos encontrar la Philips OneBlade 360. Es un poco más cara (34,99 euros), pero cuenta con un único cabezal que permite regular los milímetros y viene con hojas con punta redonda para el cuidado de la barba.

Philips OneBlade 360

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Una recortadora buena, bonita y muy barata

Recortadora Code Homme

La recortadora de la marca Code Homme destaca por ser un producto 10 en 1, lo que significa que incluye accesorios para utilizarla de diversas formas. En este sentido, viene con varios cabezales para rasurar la barba por completo, para recortarla con diferentes milímetros y también para recortar el pelo de la nariz u orejas.

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Esta recortadora viene con un estuche de viaje en el que podemos guardar tanto la máquina como los diferentes accesorios. Además, también cabe mencionar que se puede utilizar en la ducha al ofrecer resistencia al agua (IPX6) y que cuenta con una batería que ofrece una autonomía de hasta 90 minutos.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la recortadora Code Homme hoy

 LO MEJOR

  • Es muy económica.
  • Incluye estuche de viaje.
  • Es resistente al agua.

❌ LO PEOR

  • Varios de los accesorios se pueden unir en un único cabezal que permita regular los milímetros.
  • Solo está disponible en tiendas físicas.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una recortadora para ajustar la longitud de la barba, sobre todo si no quieres gastarte mucho.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres controlar al máximo la longitud de la barba, ya que hay otras recortadoras que permiten ajustar mejor la longitud.

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