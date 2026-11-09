Action tiene (por 14,95 euros) una recortadora 10 en 1 para barba y cuerpo que se puede utilizar en la ducha

En la tienda Action podemos encontrar una enorme cantidad de productos tecnológicos, para el hogar y también para el cuidado de la barba. De entre sus novedades, hay uno que tiene una muy buena relación calidad-precio, y se trata de la recortadora Code Homme que se puede comprar por 14,95 euros.

Como alternativa si no tienes una tienda física cerca, en Amazon podemos encontrar la Philips OneBlade 360. Es un poco más cara (34,99 euros), pero cuenta con un único cabezal que permite regular los milímetros y viene con hojas con punta redonda para el cuidado de la barba.

Philips OneBlade 360 Hoy en Amazon — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una recortadora buena, bonita y muy barata

La recortadora de la marca Code Homme destaca por ser un producto 10 en 1, lo que significa que incluye accesorios para utilizarla de diversas formas. En este sentido, viene con varios cabezales para rasurar la barba por completo, para recortarla con diferentes milímetros y también para recortar el pelo de la nariz u orejas.

Esta recortadora viene con un estuche de viaje en el que podemos guardar tanto la máquina como los diferentes accesorios. Además, también cabe mencionar que se puede utilizar en la ducha al ofrecer resistencia al agua (IPX6) y que cuenta con una batería que ofrece una autonomía de hasta 90 minutos.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la recortadora Code Homme hoy ✅ LO MEJOR Es muy económica .

. Incluye estuche de viaje .

. Es resistente al agua. ❌ LO PEOR Varios de los accesorios se pueden unir en un único cabezal que permita regular los milímetros.

Solo está disponible en tiendas físicas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una recortadora para ajustar la longitud de la barba, sobre todo si no quieres gastarte mucho. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres controlar al máximo la longitud de la barba, ya que hay otras recortadoras que permiten ajustar mejor la longitud.

También te puede interesar

Braun Recortadora de Barba Hombre Series 9, BT9545, Cromo | Barbero Recargable Resistente al Agua, +10 Accesorios para Barba, 180 Min de Autonomía, 52 Longitudes, Lámina Ultra Afilada Hoy en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Philips Recortadora Todo En Uno series 3000, Kit 7 en 1, Afeitadora y cortapelos Hombre para Rostro y Pelo, Barba, Cuchillas Autoafilables suaves con la piel, 10 longitudes, MG3930/15 Hoy en Amazon — 34,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Action y Compradicción, Code Homme

En Xataka | Lo nuevo de Braun te da información y recomendaciones para el cuidado de la barba: así es su afeitadora con pantalla que cuesta casi 700 euros

En Xataka | Mejores robots de cocina (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 219 euros