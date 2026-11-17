Si hay un televisor que destaque sobre todo por su diseño, ese es el Samsung The Frame (LS03F). Lo curioso de este modelo es que se ha diseñado pensando en que cuente con un formato similar al que vemos en un cuadro para que así también sirva como objeto decorativo. Lo malo es que su precio es bastante elevado. Lo bueno es que, por fin, ha bajado de precio en Amazon hasta los 899 euros.

Samsung The Frame (LS03F) - 65 pulgadas Hoy en Amazon — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor que permite cambiarle los marcos

La Samsung The Frame (LS03F) es una smart TV que tiene un precio mediano (el que se suele pagar en Amazon) de 1.329 euros, por lo que hablamos de un gran descuento. Esta oferta llega durante el Black Friday anticipado de Amazon, por lo que estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre salvo que antes se agoten las unidades.

Este televisor cuenta con tecnología de panel QLED y tiene una diagonal de 65 pulgadas. Su pantalla ofrece una resolución 4K y una tasa de refresco de 100 Hz (hasta 144 Hz), y además cuenta con tratamiento antirreflejos. Por si fuera poco, es compatible con el formato de imagen HDR10+ y viene con modo Filmmaker para cine y series.

Incorpora un sistema de altavoces compatible con Dolby Atmos que ofrece una potencia de 40W. Es compatible con el asistente de voz Alexa y está orientado a colgarse en un pared para así simular un cuadro aprovechando la función de salvapantallas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung The Frame (LS03F) hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla , sobre todo por el tratamiento antirreflejos.

, sobre todo por el tratamiento antirreflejos. Su sistema de audio es bastante potente .

. Permite personalizar los marcos. ❌ LO PEOR No es compatible con Dolby Vision. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor que pueda encajar con la decoración de la casa, sobre todo si buscas un modelo con buenas especificaciones para ver contenido de cine o jugar a videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más convencional o que sea compatible con Dolby Vision, ya que este televisor no lo es.

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Imágenes | Samsung

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