A precio de liquidación el móvil Xiaomi que tiene apellido Pro, pantalla 1,5K y cámara de 200 MP

Si hay un móvil que destaca por su relación calidad-precio, ese es el Redmi Note 15 Pro de Xiaomi, sobre todo ahora que está de oferta. MediaMarkt ahora mismo lo tiene con un doble descuento que lo deja por 237,15 euros. Así puedes conseguirlo a este precio:

Descuento directo con el que se queda por 279 euros.

Descuento al comprar desde la app con el que se queda por 237,15 euros.

Un móvil con buena batería que admite tarjetas microSD

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro (4G) es un smartphone que, para el precio que tiene, cuenta con buenas especificaciones dentro de su gama. Por un lado nos encontramos con una pantalla de 6,77 pulgadas que ofrece una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz.

En su interior nos encontramos con un procesador MediaTek Helio G200-Ultra, que es ideal para el día a día, pero no tanto para videojuegos exigentes. Además, únicamente ofrece conexión 4G. También cuenta con resistencia al agua y al polvo (IP65) y viene en este caso con una configuración de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, aunque admite tarjetas microSD de hasta 2 TB.

Por otro lado, el móvil de Xiaomi viene con una batería de 6.500 mAh que soporta una carga rápida de 45W, su sistema operativo es HyperOS (el propio de Xiaomi) y viene con un módulo de cámaras trasero que destaca por su sensor principal de 200 MP.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Redmi Note 15 Pro hoy ✅ LO MEJOR Su batería de 6.500 mAh.

Admite tarjetas microSD.

Su pantalla, que ofrece una resolución 1,5K. ❌ LO PEOR Su batería soporta únicamente 45W. Se echa en falta una mayor potencia. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil bastante completo con el que no vayas a tener problemas a la hora de ampliar su almacenamiento interno. ⛔ NO LO COMPRES SI... Para ti es muy importante recargar el móvil en muy poco tiempo o estás buscando un smartphone para jugar a videojuegos exigentes.

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Imágenes | Xiaomi

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