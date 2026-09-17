A precio de liquidación este Samsung Galaxy Watch, un reloj con wearOS y una buena batería

A veces resulta más interesante quedarnos rezagados en una generación que apostar por lo más nuevo, al menos si vemos ofertas lo suficientemente atractivas como para llevarnos ese beneficio por el camino. Con los relojes a veces lo vemos, y el Samsung Galaxy Watch7 es el mejor ejemplo actual para hablar de ello, ya que PcComponentes lo tiene ahora mismo por 133,72 euros.

Un smartwatch de hace un par de años que sigue siendo un buen modelo

El Samsung Galaxy Watch7 que podemos encontrar ahora mismo de oferta en la tienda es el modelo que cuenta con una configuración de 44 mm, la más cara sin tener en cuenta los otros dos modelos que incorporan conexión LTE. Su precio oficial era de 349 euros, por lo que hablamos de un excelente descuento; de hecho, es el mejor que hemos visto hasta la fecha.

Este smartwatch destaca por muchos motivos. En primer lugar, integra una pantalla con cristal de zafiro, ofreciendo de esta forma una buena resistencia a arañazos. Su diagonal es de 1,5 pulgadas, por lo que está orientado a personas con muñecas más anchas.

A nivel interno incorpora el procesador Exynos W1000 y su sistema operativo es WearOS, uno de los más completos en smartwatches. También incluye 32 GB de almacenamiento interno e incorpora un buen surtido de sensores para medir la actividad física, como es el caso de un sensor de bioseñal óptico, sensor de temperatura o señal cardíaca eléctrica.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy Watch7 hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con pagos móviles , algo de lo que no todos los smartwatches pueden alardear.

, algo de lo que no todos los smartwatches pueden alardear. Es ideal para deporte, pero... también lo es para realizar mediciones del sueño y el bienestar. ❌ LO PEOR Su batería: depende mucho del uso que le demos, pero la batería te puede aguantar aproximadamente dos o tres días. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un smartwatch bueno, bonito y barato, sobre todo si tienes un móvil Samsung y quieres que el reloj se integre de la mejor forma posible. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres estar recargando su batería cada pocos días. Hay modelos que superan incluso la semana (o dos semanas) de uso.

También te puede interesar

Samsung Galaxy Watch8, 44 mm, Bluetooth, Galaxy AI, Smartwatch, Procesador 3 NM, Asistente de Salud y Sueño, Seguimiento Deportivo, Garantía 3 Años + 1 año Extra, Gris Oscuro (Versión Española) Hoy en Amazon — 269,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch9, 44mm, Bluetooth, Gris Oscuro (Versión Española) Hoy en Amazon — 439,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados