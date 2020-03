Las 12 mejores ofertas del aniversario de Aliexpress: iPhone 11, AirPods, Huawei P40 Lite, smart TV de Xiaomi a precios increíbles

Hoy es el décimo aniversario de Aliexpress y para celebrarlo, la tienda china ha preparado una campaña hasta fin de mes con atractivos descuentos, no solo en el precio, sino también mediante cupones exclusivos en productos estrella. Estas son las mejores ofertas del décimo aniversario de Aliexpress en tecnología, informática y electrónica.

iPhone 11

Oferta muy potente la del iPhone 11, cuyo precio oficial para la versión de 64GB es de 809 euros y que aunque alguna vez hemos visto por casi 100 euros menos, al meterlo en la cesta y usar el cupón APPLE11328 se queda en 599 euros, con envío rápido desde España y dos años de garantía oficial. La oferta está limitada a 99 unidades.

Tras probar el iPhone 11 destacamos la estabilización de vídeo, el juego que da la combinación de angular y ultra angular y la fluidez general gracias al procesador A13 Bionic.

Huawei P40 Lite

Recién lanzado al mercado y con un descuento brutal en esta promo. Su PVP es de 299 euros y, aunque lo hemos visto rebajado unos 50 euros recientemente, usando ALIVERSARIO27 en Aliexpress Plaza se queda en 202,99 euros, con envío rápido desde España y garantía oficial, súper precio.

El Huawei P40 Lite llega sin los servicios de Google – aunque es posible instalarlos –. En nuestro análisis destacamos su diseño renovado y su comodidad, la solvencia a nivel de hardware y autonomía y el equilibrio que proporciona su cámara cuádruple.

Redmi Note 8 Pro

Con un PVP de 249 euros en su versión de 6GB de RAM y 64GB de capacidad, al meterlo en la cesta y usando el cupón de NOTE328 el Redmi Note 8 Pro se queda casi a mitad de precio: 129 euros con envío gratuito desde España, ojo porque hay unidades limitadas.

En nuestro análisis del Redmi Note 8 Pro destacamos su buena relación calidad precio, el rendimiento de su chip y aspectos como el modo noche y la cámara selfie.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro Teléfono 6GB RAM + 64GB ROM, Pantalla Completa de 6.53”, CPU MTK Helio G90T Octa-Core, 20MP Frontal y 64MP AI Cuatro Cámara Trasera Móviles Versión Global (Gris) PVP en Aliexpress Plaza 129€ Hoy en Amazon por 210,79€

Redmi Note 9S

Todavía no ha salido al mercado y ya podemos hacernos con el Redmi Note 9S en exclusiva y además hacerlo con descuento usando cupones exclusivos. Así, el modelo de 4GB de RAM y 64GB de capacidad está por 30 euros menos en Aliexpress Plaza usando el cupón NOTE9S30EU (199 euros). Si preferimos el modelo de 6GB de RAM y 128GB de capacidad, nos beneficaremos de un descuento de 40 euros: 229 euros) con el cupón NOTE9S40S.

El nuevo teléfono del ecosistema de Xiaomi llega con cuatro cámaras, procesador Snapdragon 720G, panel de 6,67 pulgadas 60 Hz IPS LCD y una gran batería de 5.020W con carga rápida de 18W.

Realme X2 Pro

Otro móvil top que recibe una gran rebaja en este aniversario es el Realme X2 Pro en versión de 8GB de RAM y 128GB de capacidad, cuyo PVP de 449 euros y que alguna vez hemos visto por 50 euros menos. Si lo metemos en la cesta y usamos ALIVERSARIO37 se queda en 361 euros, con envío rápido desde España y dos años de garantía oficial.

Del Realme X2 Pro destacamos en su análisis la fluidez, gracias a la combinación de RAM, el Snapdragon 855+, su pantalla de 90Hz, la velocidad de la carga rápida SuperVOOC, los buenos resultados en fotografía nocturna o el modo supermacro y el gran sonido a través del doble altavoz estéreo.

Realme 5 Pro

El Realme 5 Pro también recibe buena rebaja en este aniversario, y lo hace en las dos versiones. Así, si vamos a por el modelo de 4GB de RAM y 128GB de capacidad y usamos el cupón ALIVERSARIO17 pagaremos 159 euros y si optamos por la versión más ambiciosa con 8GB de RAM y usamos ALIVERSARIO27, el desembolso será de 194 euros, en ambos casos casi 30 euros menos respecto al precio habitual. Con envío rápido desde España y dos años de garantía

En el análisis del Realme 5 Pro destacamos lo robusto y atractivo de su diseño, su rendimiento hasta en tareas pesadas gracias a su hardware y su gran autonomía.

realme 5 Pro Smartphone 8GB RAM + 128GB ROM, Pantalla de 6.3'' IPS, procesador Octa-Core, 16MP Frontal y 48MP AI Cuádruple Cámara, Dual Sim, Verde Cristal, Versión Europea, Enchufe EU PVP en Aliexpress Plaza 194€ Hoy en Amazon por 219,00€

Apple Watch 5

Ojo porque el último reloj inteligente lanzado por Apple se queda genial de precio en el aniversario usando ALIVERSARIO37 en la versión de 40mm y de 44mm, así en el modelo más compacto pagaremos 315 euros, casi 100 euros menos que en Amazon. Atención porque hay pocas unidades.

En nuestro análisis del Apple Watch Series 5, resaltamos que estamos ante un modelo continuista a nivel de diseño, si bien incorpora mejoras como la función de pantalla siempre encendida, una autonomía mejorada, brújula y altímetro incorporados.

Apple Watch Series 5 (GPS, 40 mm) Aluminio en Gris espacial - Correa Deportiva Negro PVP en Aliexpress Plaza 315€ Hoy en Amazon por 436,99€

AirPods

Otra de las ofertas estrella de este aniversario de Aliexpress son los AirPods, que están disponibles en versión lightining, inalámbrica e incluso la versión Pro. Así, el que se carga únicamente con lightning, cuyo precio oficial es de 179 euros pero que solemos encontrar por unos 150, baja hasta los 99 euros usando AIRPD328. Con envío rápido desde España y garantía oficial.

Los nuevos AirPods han mejorado en autonomía y conectividad, conservan su diseño característico que ofrece sujeción y buen aislamiento, disponen de nuevo chip y ofrecen soporte de Siri en manos libres.

iPad 2019

El iPad 2019 en su versión más básica de 32GB de capacidad y conectividad Wi-Fi, cuyo precio en Apple es de 379 euros y que normalmente solemos encontrar rebajado unos 50 euros, con ALIVERSARIO37 se queda en 300,31 euros.

En nuestro análisis del iPad 2019 destacamos su compatibilidad con el teclado y el lápiz óptico de Apple, su potencia y autonomía, el ecosistema de iOS y la alta relación entre calidad y precio.

Xiaomi Mi TV Led 4A

La Xiaomi Mi TV Led 4A es la smart TV más sencilla del catálogo de TVs para España de la firma china, tiene un PVP de 179 euros y, aunque alguna vez la hemos visto por 10-15 euros menos, si la metemos en la cesta y usamos ALIVERSARIO17 pagaremos 161 euros

La Xiaomi Mi TV Led 4A es un smart TV sencillo de 32" y resolución HD. A pesar de su sencillez, destaca por integrar Android TV como sistema operativo, disponer de Chromecast incorporado y sonido Dolby Audio.

Nintendo Switch

También es buen momento para hacernos con la Nintendo Switch 2019, una versión cuyo precio suele rondar los 320 euros. Usando ALIVERSARIO37 se queda en 302,99 euros, con entrega rápida y garantía oficial.

Es el modelo en color azul y rojo neón. A diferencia de la Lite, la Nintendo Switch renovada nos permite jugar tanto en movilidad como en el modo sofá. Viene sin juegos.

Nintendo Switch Lite

La nueva Switch Lite ve recortada su PVP de 219 euros con el cupón ALIVERSARIO17, de modo que al meterla en la cesta y aplicarlo pagaremos 192,99 euros, está disponible en los tres colores. Con envío rápido desde España y dos años de garantía.

La Nintendo Switch Lite se diferencia del modelo estándar en que se centra más en el juego en movilidad. Así, no permite el modo TV, los Joy-Con no son separables y sus dimensiones son más compactas. No obstante, sigue contando con el potente y atractivo catálogo de juegos de la firma nipona.

