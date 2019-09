Nintendo Switch Lite ya a la venta en España: en qué se diferencia de la Nintendo Switch

Hoy es el día en el que la Nintendo Switch Lite está disponible para comprar en España. La firma nipona explicó durante su presentación que esta Nintendo Switch Lite llega para ofrecer una propuesta diferente más centrada en la movilidad. Ahora bien, las diferencias entre la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite van más allá.

Ficha técnica Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Nintendo Switch Lite Dimensiones y peso 102 mm x 239 mm x 13,9 mm (con los Joy-Con acoplados). Aproximadamente 297 g (Con los Joy-Con acoplados: 398 g) 91,1 x 208 x 13,9 mm (28,4 mm en la parte más gruesa) 275g. Pantalla Pantalla táctil capacitiva LCD de 6,2 pulgadas con resolución de 1280x720 Pantalla táctil capacitiva LCD de 5,5 pulgadas con resolución de 1280x720 Procesador Procesador Tegra NVIDIA Procesador Tegra NVIDIA Memoria de la consola 32 GB 32 GB Conectividad y puertos LAN inalámbrico (compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) y Bluetooth 4.1. USC-C. Compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC. LAN inalámbrico (compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 y NFC. USC-C. Compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC. Salida de vídeo y audio Resolución máxima: 1920x1080, 60 fps y Compatible con PCM lineal 5.1 Batería Batería de ion de litio con 4310 mAh de capacidad Batería de ion de litio con 3570 mAh de capacidad Otros Joy-Con separables. Se puede jugar en Modo TV Precio 285,89 218,75 euros

A simple vista observamos variaciones en peso, dimensiones y la batería, pero como veremos más adelante, este formato orientado a la portabilidad presenta diferencias importantes en diseño, forma de juego y compatibilidad.

Nintendo Switch Lite - Consola color Amarillo, Edición Estandar Hoy en Amazon por 218,37€

Un diseño todoterreno frente a otro que favorece el juego en movilidad

La nueva Nintendo Switch Lite se centra en su uso para movilidad, ofreciendo un dispositivo más compacto y ligero con una pantalla cuya diagonal es ligeramente más pequeña que la Nintendo Switch clásica: 5,5 por 6,2 pulgadas.

De hecho su uso se restringe al modo portátil, es decir, que no es posible conectarla a un televisor para jugar en modo sofá. Por este motivo sus Joy-Con no son separables. Como consecuencia, la Switch Lite es de una sola pieza.

Para seguir mejorando ese uso portátil cuenta con un diseño más ergonómico con el objetivo de favorecer el agarre. Pero si prestamos atención a los mandos, también descubrimos diferencias: los botones de dirección han sido reemplazados por una cruceta de control.

Asímismo, se ha eliminado la cámara infrarroja de movimiento y la vibración HD, dos medidas que traen consecuencias en la compatibilidad con ciertos títulos, como veremos más adelante.

Finalmente también está el apartado de los colores: mientras que la Switch tradicional venía en gris y rojo y azul neón, la Nintendo Switch Lite puede encontrarse en turquesa, gris, amarillo y en edición especial Zacian y Zamazenta

Dos modos de juego vs uno

Como hemos adelantado en el punto anterior, con la Switch Lite per se únicamente podremos jugar en formato portátil. En el caso de la Switch normal podemos jugar en modo portátil y sobremesa, alcanzando una resolución máxima de 1920x1080 a 60 fotogramas por segundo.

Esto se traduce en que darle la vuelta al juego en cuestión y buscar un 1. En el caso de la Switch clásica no hay problema: valen todos, tanto los que llevan un 1 como los que llevan un 1 y un 2.

No obstante, hay razones de peso en forma de grandes éxitos como 'Super Mario Odyssey', 'Super Smash Bros', The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 'Mario Kart 8 Deluxe', entre otros, para elegir la Switch Lite.

En todo caso, si queremos jugar a juegos que requieren controles de movimiento — de los que carece la Switch Lite — simplemente tendremos que hacernos con un par de Joy - Con adicionales.

Hardware y autonomía

Como podemos ver en la tabla, no hay prácticamente variaciones en cuanto a hardware, compartiendo ambas un procesador Tegra NVIDIA y una capacidad de 32GB, de los cuales 6GB aproximadamente se destinan al sistema operativo de la consola. Además, podremos ampliar el espacio de las dos con una tarjeta de memoria microSD, microSDHC y microSDXC.

Donde sí que hay diferencias es en la batería: mientras que la de la Switch tiene una capacidad de 4.310 mAh, la de la Switch se queda en 3.570 mAh. En cualquier caso, todas las Switch se cargan en aproximadamente 3 horas.

Ojo porque Nintendo lanzó recientemente una actualización de su Switch que ofrece una autonomía de hasta 9 horas, coexistiendo en el mercado los dos modelos. ¿Cómo distinguirlos? Por el número de modelo: el que comienza por "HAD" es el nuevo y el que lo hace por "HAC" es el antiguo.

A efectos prácticos, la duración de la batería de los modelos Switch dependerá del título al que estemos jugando. Así, Nintendo explica que para el juego 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', el modelo antiguo de la Switch aguantaría unas 3 horas por las 5,5 horas del modelo renovado. En el caso de la Switch Lite, alcanzaría las 4 horas.

100 euros de diferencia (sobre el papel)

Mientras que el PVP de la Nintendo Switch es de 314,95 euros (modelo renovado), la Nintendo Switch Lite sale al mercado con un precio de 219,95 euros, aproximadamente 100 euros de diferencia. ¿Merece la pena ese salto de precio? Dependerá del uso al que vayamos a destinarla.

La cuestión es que la Switch antigua también está en el mercado, pudiéndose encontrar por debajo de los 300 euros y teniendo en cuenta que de acuerdo con Nintendo la diferencia respecto al modelo nuevo radica en la autonomía, esa mayor versatilidad del modelo clásico puede ser interesante cuando la diferencia de dinero se reduce.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.