HOY SE HABLA DE

40 videojuegos retro en la consola que tiene MediaMarkt de oferta: incluye 'Metal Slug', 'Samurai Shodown II' y más

Una oferta bastante atractiva, pero que durará tan solo unas horas

My Arcade Snk Neo Geo Mini
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Alberto García

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Hoy en día podemos encontrar bastantes consolas retro que incluyen videojuegos o que al menos son compatibles con los de la consola original (si es una revisión). Algunas son especialmente caras, pero si buscas una buena selección de títulos clásicos, MediaMarkt ahora mismo tiene la My Arcade SNK Neo Geo Mini por 69,99 euros en lugar de 89,99 euros. Eso sí, la oferta finaliza mañana a las 09:00 horas.

My Arcade SNK Neo Geo Mini

My Arcade SNK Neo Geo Mini

PVP en MediaMarkt — 69,99 Xtralife — 84,95 PcComponentes — 84,99
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Una consola retro con 40 videojuegos

My Arcade Snk Neo Geo Mini Mediamarkt

La My Arcade SNK Neo Geo Mini es una consola retro que cuenta con formato de máquina arcade, aunque su tamaño es bastante más pequeño. Esto quiere decir que incorpora tanto una pantalla como los clásicos controles de este tipo de consolas, con un joystick y una botonera.

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Lo más interesante es que la My Arcade SNK Neo Geo Mini viene con una gran selección de videojuegos retro. Entre ellos, tenemos 'Metal Slug', uno de los grandes clásicos de su género, 'Samurai Shodown II', 'The King of Fighters 2000' o 'Fatal Fury Special'.

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También cabe mencionar que esta consola retro incorpora una pantalla de 3,5 pulgadas, pero si quieres jugar a lo grande también viene con un puerto HDMI para poder disfrutar de cada videojuego en un televisor o monitor. Además, también viene con un puerto para auriculares o altavoces y un par de puertos USB-C.

⚡ EN RESUMEN: oferta del My Arcade SNK Neo Geo Mini hoy

 LO MEJOR

  • La selección de videojuegos, que incluye muchos títulos retro.
  • Su puerto HDMI para poder jugar en un monitor o televisor.

❌ LO PEOR

  • Su pantalla, ya que, si quieres jugar sin conectarlo a un televisor, los videojuegos se verán muy pequeños.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas una consola que cuente con una amplia cantidad y variedad de videojuegos clásicos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener una máquina arcade a tamaño real, ya que tiendas como Amazon suelen lanzar ofertas cada cierto tiempo.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ella Don en Unsplash, Neo Geo

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