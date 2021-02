31 regalos tecnológicos originales y sorprendentes para San Valentín

Si eres de esas personas que tienen el 14 de febrero marcado en su calendario para celebrarlo con tu pareja y hacerle un regalo, en esta guía de compra os proponemos una selección de regalos tecnológicos originales para San Valentín. Tienes de todo: desde detalles funcionales a gadgets de lo más sorprendentes.

Monociclo eléctrico Segway-Ninebot One S2

Una alternativa diferente a la movilidad eléctrica copada por patinetes y bicicletas es este monociclo, el Segway-Ninebot One S2, que alcanza una velocidad máxima de 24 km/hora y ofrece una autonomía aproximada de 30 km. Con un diseño robusto, es resistente a lluvia y barro (certificación IP54) y consta de dos baterías que puedes retirar de forma independiente y dispone de una app para controlarlo

Segway-Ninebot One S2 - Monociclo eléctrico, 24 km/h, Control a través de la App, eScooter, Movilidad eléctrica, Vehículo eléctrico Personalizable Hoy en Amazon por 452,39€ PVP en FNAC 791€

DJI Mini 2

La segunda generación de este DJI Mini mantiene las bazas de su precedesor, esto es, unos controles y resultados destacables tanto en vuelo como en fotografía y vídeo y unas dimensiones que lo hacen de lo más manejable. Este DJI Mini 2 es más potente, su cámara sube un peldaño en opciones y hay más opciones de vuelo, pero sigue siendo un drone óptimo para principiantes.

Candado "smart"

Si aparca bici o patinete en la calle, un buen candado es fundamental. Este de Master Lock no es un candado cualquiera: consta de una app para visualizar la actividad, recibir alertas cuando lo tocan o se está quedando sin batería. Es fácil de usar y cuenta con un diseño resistente con cuerpo de metal con arco de aleación de boro

MASTER LOCK Candado Bluetooth [Compatible con Smartphone] [Archo L] [Estanco] 4401EURDLH - Ideal para Portales, Garages, Sótanos Hoy en Amazon por 117,17€

Cartera RFID STEALTH WALLET

Para las personas más celosas de su privacidad y seguridad, esta cartera compacta con estética minimalista disponible en varios colores y diseños, en este caso con monedero (las hay solo para tarjetas). Combina aluminio con cuero y admite hasta 8 tarjetas. Con tecnología de bloqueo RFID para evitar el escaneo no autorizado

STEALTH WALLET Portatarjetas RFID Minimalista - Carteras de Tarjetas de Crédito de Metal Delgado y Ligero con Bloque NFC (Aluminio Negro con Cuero de Caballo Loco Marrón y Bolsillo para Monedas.) Hoy en Amazon por 27,99€

Samsung SmartTag

Si tu pareja es despistada, los nuevos dispositivos localizadores de Samsung (39 euros) pueden serle de lo más útil: para las llaves, la cartera... cualquier cosa que se encuentre en un radio aproximado de 120 metros. Con Bluetooth 5.0 y una alimentación a pilas para olvidarte durante casi un año de ayudarle a buscar tus objetos más preciados.

Batería externa

Aunque útil, regalar una power bank en pleno 2021 no tiene mucho de original, por eso os proponemos dos baterías externas de 10.000 mAh para cargar el móvil (o la tablet) muy diferentes: una apuesta por el diseño y el buenrollismo y la otra por la funcionalidad: se trata de esta de Mr Wonderful (31,95 euros) con conexión USB - micro USB y bolsa de transporte y la Xiaomi Mi Wireless con USB-A, USB-C y un pad para cargar dispositivos de forma inalámbrica Qi a 10W.

POWERBANK XIAOMI MI 10W MI Wireless Power Bank Essential 10000MAH Black PVP en PcComponentes 26,99€ Hoy en Amazon por 28,99€

Cargador múltiple

Detalle para fans de la manzana mordida que cuenten en su haber con AirPods (apto para los Pro, pero también para los AirPods a secas), iPhone y Apple Watch, este cargador tres en uno para que tenga sus dispositivos de Apple listos para usar cada mañana.

Seneo Cargador Inalámbrico Rápido - 7.5 W Cargador Doméstico 3 en 1 para iPhone 8 a iPhone 11 Pro, Soporte de Carga Inalámbrico para Apple Watch y AirPods Pro Hoy en Amazon por 24,99€

Skullcandy Sesh EVO

Para los presupuestos más ajustados, unos auriculares TWS con una cuidada estética en tres colores diferentes. Son resistentes al agua y el polvo y gracias al estuche su batería dura hasta 24 horas. Con tres modos de sonido diferente, para podcasts, música o cine.

Auriculares Inalámbricos Skullcandy Sesh EVO True Wireless, con Bluetooth Incorporado, Resistentes al Sudor, al Agua y al Polvo, Batería de hasta 24 Horas de Duración Total - Verde Menta Hoy en Amazon por 49,99€ PVP en FNAC 79€

Bang & Olufsen Beosound Level

El Bang & Olufsen Beosound Level no es un altavoz portátil inteligente cualquiera, algo que salta a la vista por su diseño y por su precio. Si es techie, amante del sonido de calidad pero no renuncia a la comodidad que dan estos dispositivos, este es un detallazo de nota.

Altavoz portátil inalámbrico Bang & Olufsen Beosound Level con Google Assistant PVP en Bang & Olufsen 1249€

Tocadiscos Sony PS-LX310BT

Independientemente de las modas – responsables entre otras cosas de tropelías como la vuelta de los pantalones de campana –, hay quien considera que la música suena diferente, especial, cuando la escuchas procedente de un vinilo. Tanto si tu pareja es de discos como si se deja llevar por las modas, este tocadiscos Sony PS-LX310BT aúna una estética cuidada y funcionalidades de lo más interesantes como su facilidad de uso o la conectividad Bluetooth a un precio muy atractivo.

Convertidor de cinta a usb

Si tu pareja y John Tones tienen en común lo de escuchar música en cassetes (en ese caso probablemente tengan más nexos de unión), este convertidor de cinta a MP3 le permitirá ir pasando su colección a formato digital sin necesidad de usar un ordenador, directamente a una memoria USB.

RMFC USB Convertidor Cinta a MP3 and Cassette Player, Walkman Reproductor de Cassette Portable Convierte los Cassettes de Audio a los Cassettes de MP3 Digitales - Compatible con Mac/PC Hoy en Amazon por 21,99€

Wacom bamboo folio

Para esas personas que fluyen mejor escribiendo a mano, este cuaderno digital de bolsillo (está disponible en varios tamaños) con lápiz y funda incluidas, de modo que cuando escribamos o dibujemos, se digitalicen de forma automática volcándose en la nube y en la app.

Kindle Oasis

Para amantes de la lectura, el eBook más premium de Amazon. El Kindle Oasis resistente al agua, con pantalla de calidad (7 pulgadas con resolución de 300 ppp) con iluminación ajustable y un diseño más cómodo de sujetar con una sola mano.

Kindle Oasis, ahora con luz cálida ajustable, resistente al agua, 8 GB, wifi, grafito Hoy en Amazon por 249,99€

Chromecast con Google TV

El Chromecast con Google TV es el típico regalo que, si vivís bajo el mismo techo, disfrutareis de forma conjunta. Ya sea porque vuestra tele es veterana, el sistema operativo no va todo lo bien que desearíais o le faltan apps, con este dispositivo podréis disfrutar de un Android TV simplificado compacto, fácil de usar y que va fluido. Ideal para exprimir al máximo vuestra tele 4K.

Philips Hue Giant Globe

Las Philips Hue son probablemente las bombillas conectadas más conocidas del mercado por su catálogo de productos, calidad y versatilidad, ya que puedes usarlas con Siri, Google Assistant y Alexa. Este modelo en concreto no es una bombilla más, sino que además tiene un diseño retro de lo más original y voluminoso apto para conectarla al casquillo y dejarla a la vista y dotar de un aspecto vintage industrial muy original a la estancia

Philips Hue Bombilla Inteligente LED E27, 7W, forma globo, con Bluetooth, Filamento, Luz Blanca Cálida, Compatible con Alexa y Google Home Hoy en Amazon por 40,99€ PVP en Media Markt 40,99€

Fujifilm Instax Square SQ1

Aunque un teléfono con una buena cámara es el mejor aliado para quienes buscan inmortalizar los momentos de su día a día, las míticas instantáneas tienen un halo retro muy original que permite disfrutar de la foto al momento. Esta Fujifilm Instax Square SQ1 fue lanzada en 2020, es moderadamente asequible, con un diseño cuidado y fácil de usar

Marco digital NIX

Sorprende a tu pareja eligiendo una cuidada selección de vuestras mejores (o peores) fotos y vídeos juntos con este marco digital disponible en dos tamaños que puede usarse tanto en vertical como en apaisado, con sensor de movimiento para encenderse en cuanto alguien entre en la habitación y control remoto.

NIX Marco Digital Fotos y Videos 10 Pulgadas HD. Pantalla IPS (16:10). Calendario, Reloj. Hoy en Amazon por 89,99€

Melitta Barista TS Smart

Vaya por delante que este no es un regalo barato, pero si a tu pareja le apasiona el café, la tecnología y puedes permitirte la inversión, esta cafetera súperautomática es candidata a acierto seguro. En Xataka la hemos probado a fondo, destacando no solo la posibilidad de preparar cafés perfectos de forma automatizada, sino también de experimentar con recetas, pudiéndolo hacer desde la aplicación.

Melitta Barista T Smart F831-101, Cafetera Superautomática con Molinillo Silencioso, App Connect, Pantalla Táctil, 18 Recetas, 15 Bares, 1450 W, 1.8 litros, Acero inoxidable, Plata/Negro PVP en Amazon 899,00€

Taza Ember 2

Otra opción para personas cafeteras o amantes de las bebidas calientes es la segunda entrega de la popularísima Taza Ember (119 euros). Con una estética sobria y minimalista, esta taza conectada mantiene las bebidas calientes durante una hora y media, pudiendo controlar la temperatura desde la app.

Lenovo Smart Clock

Regalo para las personas más techies: un despertador inteligente con Google Assistant y Chromecast. Vamos, que además de despertarnos por las mañanas, puede ver contenido desde su pantalla táctil de 4" (incluso lanzándolo desde su móvil), controlar la domótica doméstica, preguntar al asistente...y sí, también puede poner la radio.

Elvie

El Elvie Trainer es un gadget muy original cuya misión es ejercitar el suelo pélvico gamificando los ejercicios de Kegel a través de una aplicación que instalaremos en el móvil.

Elvie Trainer - Ejercitador de suelo pélvico, fortalece y tonifica tu suelo pélvico para mejorar el control de la vejiga Hoy en Amazon por 151,72€

Oura ring

A finales de año el Oura Ring saltaba a la palestra por su popularidad entre celebrities como Will Smith o Larry Page. ¿Qué hace exactamente este anillo "inteligente"? Monitorizar el sueño. Cuenta con carga inalámbrica y una autonomía de una semana, siendo además resistente al agua y con una memoria suficiente para almacenar hasta 6 semanas de datos. Todos los datos se vuelcan en la app, donde además dispondrá de consejos para mejorar su sueño. Desde 319 euros.

Huawei Watch GT2 Pro

Es uno de los relojes inteligentes más atractivos que puedes encontrar en el mercado si apuestas por la calidad precio y al mismo tiempo buscas acabados premium, ya que está hecho con titanio y zafiro, eso sí, a tener en cuenta que su caja tiene un tamaño considerable (46 mm). Pese a su apariencia elegante, es muy deportivo, con sensórica avanzada y más de 100 entrenos diferentes. La guinda del pastel es su autonomía, de aproximadamente dos semanas.

Apple Watch SE

Si tiene un iPhone y todavía no ha dado el salto al smartwatch de la manzana mordida, el Apple Watch SE es el modelo más interesante en calidad precio. Aunque carece de funciones como el modo pantalla always on, el electrocardigrama o el medidor de saturación en sangre, sí que dispone de GPS, detección de caídas, la monitorización de sueño o el altímetro y la brújula. Disponible en dos tamaños y varios colores

Huawei X Gentle Monster Eyewear II

Las Huawei X Gentle Monster Eyewear II (329 euros) son un regalazo para esas personas que aman la tecnología y quieren probar lo último que sale. Si esta descripción encaja con tu pareja, además de unas gafas de sol muy ponibles se lleva un dispositivo para escuchar música, acceder al asistente o controlar llamadas

Oculus Quest 2

¿La realidad virtual le atrae pero todavía no ha dado el salto? Las Oculus Quest 2 son unas gafas que le ofrecen una gran oportunidad de hacerlo realidad (je) en calidad precio. Son cómodas y robustas, autónomas, de modo que no necesita un ordenador gaming para usarlas, pero si quiere puede conectarlas al PC y jugar a los títulos AAA de Steam.

Nintendo Switch Edición especial Mario

Si no tiene la Switch y le llaman franquicias exclusivas como Zelda, Pokémon o especialmente Mario, el día 12 de este mes sale la Nintendo Switch Edición especial Mario. Sí, va a ser una operación contrarreloj, pero si eres de Prime cuentas con envío rápido y gratis para llegar a tiempo.

NINTENDO SWITCH EDICIÓN MARIO COLOR ROJO Y AZUL Y FUNDA LANZAMIENTO 12 FEBRERO PVP en Ebay 319,95€ PVP en Amazon 329,00€

Samsung The Frame

Hay bastantes parejas que abogan por restringir la tele en estancias como el dormitorio. Si no es vuestro caso y queréis un modelo de lo más discreto, el The Frame de Samsung es un candidato muy llamativo ya que apagada es como un cuadro más, con la posibilidad de mostrar grandes obras de arte de célebres como Van Gogh o Kandinsky. Por lo demás, es un smart TV QLED de 32 pulgadas compatible con contenidos HDR y con los asistentes de voz de Amazon y Google

Fire Cube

¿Tu pareja adora las series tanto como la tecnología? Con el último y más completo Fire de Amazon podrá lanzar sus apps de servicios de streaming favoritos con la voz con el Amazon Fire Cube, un dispositivo a caballo entre el Echo Dot y los populares Fire TV, especialmente interesante para exprimir las bondades de smart TV 4K con Dolby Atmos y Vision.

Presentamos Fire TV Cube | Reproductor multimedia en streaming con control por voz a través de Alexa y Ultra HD 4K PVP en Amazon 79,99€

Difusor de aromas conectado Cecotec

El olfato es probablemente uno de los sentidos más infravalorados. Y es que un olor es capaz de transportarnos en el espacio y el tiempo: a las tostadas que nos hacía la abuela, al mar...e incluso a seres queridos. Para ambientar una estancia con sus aromas favoritos, este difusor conectado de Cecotec PureAroma 550 Connected Sky. Compacto, con estética minimalista, la posibilidad de controlarlo desde el móvil y con reloj despertador.

Cecotec Difusor de aromas PureAroma 550 Connected Sky. Capacidad 500ml, Pantalla LED, Altavoz, Control por bluetooth, App, Temporizador 12h, 3 Modos de funcionamiento, Cobertura 30m2 PVP en PcComponentes 39,91€ Hoy en Amazon por 45,95€

Ahorra más de un 20% en la suscripción anual o mensual a Disney+ antes del 23 de febrero PVP en Disney+ 69,99€/año o 6,99€/mes

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.