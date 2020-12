Para qué sirve el anillo de 300 euros que llevan millonarios como Will Smith o Larry Page, cofundador de Google

Aparentemente es un sencillo anillo de color gris, pero está construido en titanio, tiene una cobertura exterior de diamante y cuenta con un avanzado sistema de medición en su interior. Es el Oura Ring, un exclusivo wearable de origen finlandés que ha conseguido atraer la atención de diversos millonarios; desde Larry Page (Google), Steve Chen (Youtube), Kevin Lin (Twitch), deportistas como Shaquille O'Neal, Manu Ginobili o actores como Will Smith.

¿Para qué sirve este anillo? ¿Qué tiene para que estas personalidades lo utilicen? Se trata de un dispositivo para monitorizar el sueño. Habitualmente son las pulseras y los relojes quienes disponen de esta función, pero Oura ofrece en un diseño más minimalista la misma función, además con algoritmos de medición propios.

La facilidad de uso es la característica que más destacan sus usuarios. La primera generación del Oura Ring era ligeramente más grande, pero en 2018 lanzaron un nuevo modelo con más batería, precisión y un diseño más minimalista, difícilmente diferenciable a simple vista de un anillo normal.

Como apunta el usuario AudeldScire, se ha visto a Larry Page, uno de los cofundadores de Google, llevando un Oura Ring en su mano izquierda. El ex-CEO de Alphabet no figura entre la lista de inversores de la compañía, pero sí se le ve apostando por este anillo que cuenta con un precio de 299 dólares en su versión de color negro o plata o de hasta 999 dólares en la versión con diamantes.

