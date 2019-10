"Son más de 10 años de datos para nuestro servicio de salud, un nivel que pocos en este área tienen", entrevista a Dennis Hsu (director de producto de Fitbit)

Fitbit lleva más de 10 años en el mercado de los wearables y compró Pebble en 2016 para aspirar a convertirse en uno de los líderes del sector, pero la fuerte competencia de compañías como Apple, Samsung, Huawei o Xiaomi ha llevado a que, según informó Reuters hace unos días, Fitbit haya colgado finalmente el cartel de "se vende".

Nada más conocerse la noticia y filtrarse que gigantes como Google podrían estar interesados, sus acciones subieron un 22%. Justo antes estuvimos hablando con Dennis Hsu, director de Product Marketing en Fitbit y quien nos explica las novedades de la compañía y cómo están viviendo en Fitbit ese cambio de vender hardware a centrarse cada vez más en salud.

Alexa, seguimiento del sueño y otras novedades de Fitbit

A finales de agosto, Fitbit renovó su reloj inteligente mostrando el Versa 2, un smartwatch deportivo con un toque sofisticado que se estrena junto a un nuevo servicio de suscripción, Fitbit Premium, por 10 dólares al mes. Un nuevo wearable que se añade a una larga de dispositivos entre los que encontramos otros como las smartbands Fitbit Charge 3 o Fitbit Inspire HR.

¿Qué es lo más destacado de los nuevos productos que habéis presentado?

Hemos mostrado algunos productos realmente interesantes. Empezamos con la nueva generación de nuestro smartwatch más vendido. Con el Fitbit Versa 2 tenemos por primera vez Amazon Alexa integrado en el dispositivo. Hemos incluido una nueva aplicación de Spotify y mejorado la experiencia con el seguimiento del sueño. Otro producto que hemos lanzado es Fitbit Aria Air, una báscula bluetooth inteligente. Nuestra comunidad la ha pedido bastante ya que quería tener una forma fácil y económica de controlar su peso y tener todos esos datos mostrados con el resto del ecosistema Fitbit. Finalmente estamos iniciando el lanzamiento de Fitbit Premium, nuestro servicio de suscripción de salud física.

¿Lo veremos en España?

No estará disponible en España inicialmente pero lo estará, tenemos planes de ampliarlo allí en 2020.

"Fitbit Premium no estará disponible en España inicialmente, pero tenemos planes de ampliarlo allí en 2020".

¿Alguna otra ventaja en el Fitbit Versa 2 que pueda ser motivo de compra?

Los cambios son sutiles, hemos continuado las mismas líneas de diseño del Versa original pero hemos añadido esquinas algo más redondeadas. También un toque más premium con un mejor acabado y nuevos estilos como el rosa pétalo. La función de 'Always-on display' era muy solicitada por la comunidad. Por ejemplo, si quieres ver la hora como en un reloj tradicional o estás en una reunión, es muy sencillo. Hay un impacto en la duración de la batería. Si no la tienes encendida, son más de cinco días de duración, por algo más de dos días con ella. Aunque creemos que es muy útil, imagina estar haciendo flexiones y querer ver el tiempo, con la pantalla siempre encendida esa información siempre está ahí.

Al contrario que otros fabricantes, en Fitbit apostáis por únicamente un tamaño para cada modelo. ¿Por qué no diferentes?

En realidad hemos hecho muchas pruebas con nuestros usuarios. Y descubrimos que este tamaño realmente funciona muy bien. En hombres y mujeres de diferentes tamaños. Siempre miramos diferentes opciones. En caso de desear algo más grande, tenemos otros modelos.

El nuevo Fitbit Versa 2 tiene un micrófono que funciona con Alexa. ¿Qué ventajas tiene para el usuario un micrófono en la pulsera?

Sí, como comentas, el micrófono sirve para llamar a Alexa y tener toda la experiencia del asistente inteligente en la muñeca. Poder trasladar toda la experiencia de Alexa en el hogar a cualquier parte donde vayas.

¿No es el móvil un factor demasiado limitante? ¿Por qué necesitamos tener el móvil siempre con nosotros?

El reloj se comunica con el teléfono, pero es más conveniente tener acceso desde la muñeca. Especialmente cuando estás en movimiento, por ejemplo en el autobús. Independientemente, detectamos que muchos de nuestros usuarios ya están utilizando sus teléfonos junto a Fitbit, para utilizar el GPS conectado. Creemos que la mayoría de usuarios va a seguir teniendo el teléfono encima.

"El reloj se comunica con el móvil, pero es más conveniente tener acceso desde la muñeca. Aun así detectamos que muchos de nuestros usuarios ya llevan sus teléfonos encima, para utilizar el GPS."

Hablamos de Alexa y pienso en los múltiples casos contra la privacidad que ha habido. ¿Cuál es tu opinión?

Lo que podemos decir es que este micrófono está silenciado hasta que no lo llamas. Hasta que no pulsas el botón y lo activas. Cuando lo hace, entonces sí puedes hablar con Alexa, el comando va directamente a los servidores de Amazon y se obtiene una respuesta que nosotros no almacenamos.

Nos tomamos la privacidad seriamente con el botón de conexión. Cuando los usuarios utilizan Alexa, están optando también por la privacidad de Alexa. Ya depende realmente de si el usuario está cómodo con eso o no. Al final del día el usuario tiene que saber si está cómodo con el servicio que utiliza.

"Cuando los usuarios utilizan Alexa, están optando también por la privacidad de Alexa. Ya depende realmente de si el usuario está cómodo con eso o no".

Como usuario de Pixel. ¿Qué ocurre con la compatibilidad con Google Assistant?

Estamos mirando a otros socios potencialmente. Esto no pretende ser un acuerdo exclusivo con Alexa. Somos una plataforma abierta, esa es una de las fortalezas de Fitbit. Continuamos explorando asistentes adicionales.

Cómo destacar en un mercado con tantas alternativas

¿Qué tipo de modelos tienen una mejor recepción, los más baratos y simples como el Inspire, o los más completos, como el Versa?

Vemos una recepción realmente buena en nuestras smartbands y en nuestros smartwatches. Depende de las necesidades del consumidor. Alguien puede querer un reloj inteligente completo, pero otra persona simplemente un cuantificador del movimiento. Ambos tipos se están vendiendo muy bien.

¿Podría ser más específico?

Bueno, generalmente no comentamos niveles de ventas de los distintos dispositivos.

¿Entonces dónde colocamos el foco? ¿En mejorar vuestros mejores productos o en expandir el tipo de modelos?

"Tenemos más de 27 millones de usuarios activos. Una comunidad realmente diversa. Todos van a querer cosas diferentes".

Diría que en los dos. Una de las cosas en las que estamos muy centrados es en asegurarnos de tener la variedad correcta de productos, es decir, tenemos 27 millones de usuarios activos. Es una comunidad realmente diversa. Todos van a querer cosas diferentes; algunos de ellos van a querer una pantalla más grande con funciones más inteligentes, que obtendrían en uno de nuestros relojes. Otro consumidor puede buscar un enfoque mucho más centrado, como un factor forma más delgado y ligero. También tenemos el precio, diferentes personas tienen diferentes tipos de requisitos de lo que quieren gastarse en un wearable. Y es muy importante para nosotros ser capaces de ofrecer lo que buscan.

Hablando de precio en la gama de entrada. ¿Cómo habéis notado la llegada de rivales como Xiaomi con su smartband y una estrategia de precios tan agresiva?

Sí, sabemos que el mercado continúa definitivamente evolucionando. Es dinámico y este tipo de nuevos competidores se están expandiendo. Creemos que nuestra ventaja sigue estando no solo en nuestros dispositivos, sino también en la forma en que nuestros dispositivos se integran en el ecosistema. Realmente pensamos que el valor de Fitbit para nuestra comunidad, no es solo el dispositivo en la muñeca, sino también cómo funciona la aplicación y la compatibilidad con todos los desarrolladores de software.

"El valor de Fitbit no es solo el dispositivo en la muñeca, también cómo funciona la aplicación y la compatibilidad con todos los desarrolladores de software".

Has nombrado varias veces el "ecosistema". ¿Cómo ha mejorado en el último año? ¿Cuáles han sido los cambios más relevantes?

Estamos muy enfocados en el área del sueño, que es algo en lo que realmente hemos sobresalido. Creo que es una clara diferencia nuestra respecto a otras experiencias de salud y fitness que se pueden probar. Nuestra novedad es la puntuación de sueño. Hemos estado analizándolo mucho tiempo y ahora somos los primeros en innovar con las primeras fases, con poca profundidad de luz, las etapas REM y el sueño profundo. La puntuación analiza esas fases y ayuda a entender de manera fácil la calidad del sueño. Nuestra comunidad lo valora y eso es importante para nosotros. ¿Estoy durmiendo mejor o peor esta semana?

¿Cómo se realiza esta monitorización? ¿En base a mejores sensores o algoritmos?

El sensor de ritmo cardíaco es el mismo que en el Versa original. También hay una curva, una evolución en los algoritmos y en cómo revertimos estos datos en los usuarios.

¿Vais a añadir soporte al electrocardiograma (ECG)?

Es algo que tenemos en mente cuando pensamos en nuestra línea de innovación. Definitivamente estamos buscando diferentes opciones. Creo que Versa 2 hemos priorizado continuar con ese impulso detrás del original, centrado en el estilo de vida y el diseño, ofreciendo características que muchas personas en la comunidad usan y han estado solicitando.

Fitbit le da mucha importancia a un estilo de vida saludable. ¿Hasta qué punto los wearables han contribuido a ella? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿El estilo de vida saludable o el crecimiento de las smartbands y los dispositivos fitness?

Sí, nos gusta pensar en el corazón, la misión de Fitbit, desde hace más de una década es hacer que todo el mundo sea más saludable. Realmente creemos que tenemos una oportunidad y es lo que vemos en las tiendas, tenemos un impacto en la vida de las personas. La magia de tener en tu muñeca acceso al ecosistema es al final una cuestión de motivación. Es un tema del que hablamos mucho internamente, del cambio de comportamiento. Sea cual sea el objetivo que nos marcamos, todos queremos alcanzarlo. Algunos quieren perder peso, otros fortalecerse, ser más rápido o comer mejor. Al tener acceso a productos como Fitbit, hay una forma de que uno se haga responsable de ese avance. Y para que podamos seguir ayudando a dar este conocimiento, la idea es seguir avanzando. Se necesitan ambas cosas, motivación inherente por tu parte y nosotros creemos que podemos impulsarlo.

Fitbit Premium y la fuerte apuesta por el software

Llegáis con el servicio Fitbit Premium, bajo suscripción. ¿No son las ventas de hardware suficientes?.

Es una oportunidad. En un sentido, creo que existe la forma en que interactuamos con nuestros usuarios. Ya sabes, la forma de relacionarnos con ellos a un nivel más profundo y expandir esa experiencia. No solo es utilizar un reloj inteligente o una pulsera inteligente, es ayudar a comprender qué se está haciendo. Con Fitbit Premium, vamos a tomar medidas para ayudar básicamente a decidir qué se debe hacer a continuación. Al final del día es ayudar a ser una persona más saludable. Es lo que somos y de lo que se trata en el futuro, al final somos una empresa de salud y deporte.

"Sabemos que ya hay muchas personas que usan aplicaciones de salud y fitness, hay una oportunidad de ofrecer un servicio de mejor calidad".

Este servicio Fitbit Premium contará con programas y entrenamientos guiados, con conocimientos más personalizados. Pero como en todo, puede haber otras cosas que haremos más allá de eso. El espíritu es dar al usuario las herramientas que necesita para ser más saludable y creo que hay una gran oportunidad para el consumidor ahí. Además, solo sea por un sentido de oportunidad de negocio: sabemos que ya hay muchas personas que usan aplicaciones de salud y fitness, hay una oportunidad de ofrecer un servicio de mejor calidad.

¿Tanto como para pagar 10 dólares al mes?

"Si piensas en lo que la gente está usando hoy, hay muchas personas que pagan por diferentes servicios de suscripción, pero todos están muy fragmentados. Hay una cosa que estamos tratando de hacer con Premium que es unirlo todo. Crear un lugar central para que veas todo lo que haces.

Pero, ¿cómo se compagina pagar Fitbit Premium con otros servicios como Netflix o Spotify?. Empieza a hablarse de una "fatiga de la suscripción". ¿Cuál es la razón por la que un usuario como yo debería pagar por otro servicio premium?

Creemos que habrá suficiente valor allí para que las personas que realmente se centran en su salud y estado físico, aquellas que quieran dar pasos significativos en este área. Pagamos por Netflix porque agrega valor a la parte de entretenimiento de nuestra vida. ¿Qué ocurre con las personas sanas? Es para aquellos que desean simplemente sentirse más fuertes o aquellas que recién comienzan su viaje de salud y bienestar físico.

¿Por qué vuestras recomendaciones son mejores que las de otros?

"Estamos construyendo con los más de 10 años de datos que tenemos".

Al final estás conectado al ecosistema, al dispositivo que tienes en tu muñeca. Estamos construyendo con los más de 10 años de datos que tenemos, además de consultar con expertos académicos y médicos, y así sucesivamente. Son los datos que tenemos.

¿Ofrecéis recomendaciones médicas? ¿Certificadas?.

Fitbit Premium no es un reemplazo para consultar con el médico. Lo que sí permitirá es acudir ayudado con datos para tener una conversación más significativa con el médico. Al médico a veces se acude un par de veces al año, con un chequeo que dura entre 10 y 15 minutos. Con Premium puedes extraer una vida del estado de salud más precisa y utilizar esto para tener conversaciones con profesionales de la salud, para tener una conversación más personalizada. Lo que creemos que está bien.

"Fitbit Premium no es un reemplazo para consultar con el médico. Lo que sí permitirá es acudir ayudado con datos para tener una conversación más significativa con el médico".

Entonces, ¿es posible ofrecer buenos consejos de salud sin tener una enorme cantidad de datos?

Me refiero, no creo que haya ninguna crítica al sector médico tal y como está operado. Simplemente pensamos que esto será una mejora en la forma en que el usuario y su profesional, sus socios médicos, puedan tener esas conversaciones.

Precio y disponibilidad de su llegada a España

Para ser sincero, no hemos pensado en eso porque el modelo comercial depende de cada país. Estamos trabajando en ver cómo lo vamos a comercializar. Puede ser directamente a través de nuestros canales o quizás probablemente tratemos de aliarnos con alguien.

La difícil tarea de seguir creciendo y competir con Apple

Las pantallas son cada vez más baratas y observamos que en los modelos más económicos también están empezando a llegar. ¿Acabarán las pantallas en todos los modelos del futuro?

¿Es la tendencia de las pantallas dentro de nuestros wearables? Sí. ¿Es su pregunta si planeamos tener pantallas en todas nuestras smartbands? También, creo que ya lo hacemos. Si miras nuestro catálogo hoy, todos nuestros relojes y smartbands apuestan por la pantalla. Creo que siempre estamos buscando los mejores diseños de productos para casos específicos. Tal vez en el futuro, los más inteligentes tengan una pantalla más grande que ocupe todo el diseño. En nuestro equipo, siempre estamos buscando nuevas opciones.

¿En qué tendencias trabaja vuestro equipo? ¿Cómo será el catálogo de Fitbit en, pongamos, dos o tres años?

Bueno, creo que lo que haremos será aprovechar el éxito que tenemos ahora con nuestros dispositivos fitness. Lo que encontramos que es los usuarios quien que sea más delgado, ligero, más cómodo y más centrado en la experiencia. Nuestros productos continuarán enfocados en hacerlo mejor y mejor y mejor.

Si vemos por ejemplo Fitbit Charge 3 o Inspire HR en comparación con los Versa, es que la salud y el deporte es lo primero. La persona compra el dispositivo para un uso específico y no necesariamente quiere múltiples y diferentes aplicaciones. Quieren focalizar en sus objetivos y esa es la razón del dispositivo. Nuestros usuarios de relojes también se preocupan por la salud, pero quieren poder añadir mejoras adicionales. Por ello hemos incorporado Alexa y continuaremos presionando en mejoras cotidianas. Esto es a nivel de software, pero creemos que en el futuro la experiencia de Fitbit estará más en el software que lo rodea.

"La persona compra el dispositivo para un uso específico y no necesariamente quiere múltiples y diferentes aplicaciones".

El software se está volviendo cada vez más importante y es un lugar en el que creemos que hoy tenemos una ventaja. Y continuaremos construyendo sobre eso. Probamos un montón de dispositivos diferentes. Una de las fortalezas de Fitbit es tener todo en un solo lugar y poder ver de manera fácil y sin problemas todos los datos actuales, los datos históricos, ver más y más información y consejos en la aplicación de manera proactiva.

Vuelves al software. ¿Cuántas personas trabajan en ese departamento?

No tengo en la cabeza el número aproximado.

¿Cientos?

Sí, es una gran área dentro de la compañía y estamos muy enfocados en ello.

Tengo aquí algunos datos sobre que los envíos aumentaron un 48% en los últimos dos años en el mercado de los relojes inteligentes. Forbes informa que disponéis del 5.5%, pero Apple con su Apple Watch está en la posición número uno desde los últimos cinco años. Aunque vosotros estáis creciendo más rápido que ellos. Entonces, ¿cómo planeáis competir contra el Apple Watch, el que parece ser el número uno contra el que luchar?

Sí, como compañía estamos realmente entusiasmados con el progreso que hemos logrado en el espacio de los relojes inteligentes. Quiero decir, hace dos años no estábamos en este sector. Lanzamos el Ionic y luego lanzamos el Versa, que rápidamente se convirtió en el smartwatch número dos más vendido en todo el mundo. Hemos progresado mucho. Y en un corto periodo de tiempo. Estamos enfocados en la salud, esa es la razón por la que existimos. Las personas que continúan eligiendo un reloj Fitbit son aquellas que realmente están enfocadas en mejorar su salud. Y aquí es donde hemos estado ganando y haremos progresos en el futuro.

En este campo, Apple también está haciendo grandes avances, como por ejemplo con el electrocardiograma. Y también parece que están en el área de la salud. Mi pregunta es más acerca de cómo planeáis competir contra gigantes como Apple.

Lo que creemos nos va a llevar a crecer en el futuro y vamos a seguir demostrando nuestra experiencia en el campo de la salud y el deporte. Sí, vemos que Apple claramente está interesado en el área de la salud. Nosotros lo llevamos haciendo más tiempo, hemos estado en el sector desde hace una década. Y tenemos, creo, un nivel que pocos en este área tienen. Como sabes, nuestros dispositivos continuan mejorando con el software y los servicios y por ello los usuarios eligen Fitbit.

"Vemos que Apple claramente está interesado en el área de la salud. Nosotros lo llevamos haciendo más tiempo".

¿Es posible competir en el segmento más premium?

Es posible competir en el segmento premium, sí. Ofrecemos opciones para todos los usuarios. Ahora mismo, si miras nuestro catálogo tienes el Ionic, nuestro producto más premium. Con un rango de precio más competitivo. Si vas a regalar un producto, dependiendo de quién sea le gustará un estilo u otro.

Pongamos que soy un usuario sin problemas de dinero de ningún tipo. ¿Por qué debería regalar o comprarme un producto Fitbit antes que el Apple Watch?.

Bueno, ya sabes, eso esperamos. Si el precio no importa, creo que todo se reduce a si desea lo mejor en salud y deporte. Hay muchas cosas, pero el Versa ofrece más de cinco días de batería. Otra de las razones es que todos tenemos que dormir y tenemos un seguimiento del sueño muy experimentado.

¿Mejor que el del Apple Watch?

Ni siquiera es una cuestión de quién lo mide con más precisión. Es una cuestión de la experiencia que tenemos con esos datos y cómo los interpretamos. Y en Fitbit lo llevamos haciendo mucho tiempo.

De nuevo, es todo acerca de los datos.

Es acerca de los datos hasta la precisión de los sensores. Por supuesto, cuando preguntaste sobre los sensores, estos han ido evolucionando con el paso del tiempo. Ahora pensamos que el sueño es importante para mucha gente. Es un tema cada vez más relacionado con la salud. Si tienes un reloj inteligente que hay que cargar cada 18 o 24 horas no puedes usarlo para hacer un seguimiento del sueño. Para nosotros, tener esa vida útil es poder ser de ayuda día y noche.

Otro tema está el hecho de ser un usuario Android. Somos multiplataforma y creemos en el valor de poder conectarse con todo tipo de móviles. Gran parte del valor de Fitbit es interactuar con otras personas, estén en iOS o en otro ecosistema. Y esto ha sido una parte histórica y clave en nuestras relaciones.