14 gadgets baratos pero que te dan mucho a cambio de tu dinero (2020)

Hemos seleccionado X dispositivos, gadgets y accesorios valen más de lo que cuestan gracias que ofrecen una magnífica relación calidad precio.

Están todos los que son, pero sí son todos los que están... así que si echas en falta alguno, puedes mirar nuestras ediciones anteriores para ver si están o dejarlo en los comentarios.

Amazfit Bip

El Amazfit Bip es probablemente uno de los gadgets que mejor obedece la premisa del título, especialmente ahora que se puede encontrar por 41,99 euros en El Corte Inglés. Por menos de lo que cuestan muchas pulseras de actividad, Xiaomi dispone de este reloj inteligente con GPS.

Su interfaz es sencilla y a través de su pantalla a color podremos monitorizar nuestro sueño, pasos, distancia o calorías consumidas, así como registrar algunas actividades deportivas. Pero además de su precio, su mayor reclamo es su autonomía de más de un mes.

Auriculares QCY T1

Los auriculares tipo AirPods están de moda, por lo que es cada vez más habitual encontrar más y más propuestas diferentes, no solo de marcas contrastadas y de renombre, sino también con marcas más desconocidas y asequibles.

Es el caso de los QCY T1. En su momento los probamos porque era uno de los auriculares más vendidos de Amazon, y tras hacerlo, lo tuvimos claro: son cómodos, ofrecen buena autonomía y sobre todo, suenan muy bien... especialmente en los graves.

Auriculares bluetooth, HOMSCAM Auriculares inalámbricos QCY Bluetooth 5.0 Sonido Estéreo Auricular Mini Twins In-Ear Auriculares Carga Rapida Resistente al Agua con Caja de Carga para iPhone y Android Hoy en Amazon por 29,99€

Kindle

A muchas personas a las que les gusta leer, les cuesta dar el salto a los libros electrónicos por esa experiencia y sensación que produce tanto ir a la librería a perderte entre estanterías repletas de historias como por el tacto de pasar hojas y su peculiar olor... pero la verdad sea dicha, los ebooks son tremendamente cómodos para llevar una buena cantidad de obras y leerlas donde quieras gracias a su ligereza y la luz de la pantalla.

Si no tienes claro qué libro electrónico comprar o si lo vas a usar lo suficiente como para amortizarlo, el Kindle 2019 (89,99 euros) es una opción sobresaliente en calidad precio: pantalla de 6 pulgadas (167 ppp) con 4 luces LED de lectura integradas, una autonomía de semanas y el ecosistema de Amazon repleto de ofertas.

Kindle, ahora con luz frontal integrada, negro Hoy en Amazon por 89,99€

Amplificador Wi-Fi NetGear PLW1000

Que no llegue el Wi-Fi que tenemos contratado por toda nuestra casa (u oficina) es una tragedia, especialmente si trabajamos a distancia. En el mercado vamos a encontrar una buena cantidad de PLCs, pero no todos ofrecen los mismos resultados. Cuando probamos este NetGear PLW1000 (70 euros) en nuestra comparativa, lo destacamos como el que mejor relación calidad precio tenía. No es el más barato del mercado, pero es una solución que funciona bien a un precio contenido.

Diseño discreto, alta velocidad por Ethernet, conectividad WiFi y compatibilidad con doble banda. El NetGear PLW1000 es una gran solución a precio contenido para expandir la red Wi- Fi.

Netgear PLP1200-100PES - Kit de adaptadores Powerline (1200 Mbps, 1 Puerto Ethernet Gigabit, Toma de Enchufe integrada), Blanco Hoy en Amazon por 73,47€

Disco duro Maxtor

Un disco duro externo nunca viene mal: copias de seguridad, fotos, películas... la verdad es que me pongo nerviosa si empiezo a pensar en todo lo que podría perder si mi ordenador se estropease ahora mismo. Si andas buscando un disco duro barato pero fiable, este modelo de Maxtor está en la casa de varios editores de Xataka con buenos resultados. Diseño sencillo pero con buen agarre, USB 3.0 y un formato compacto para poderlo llevar en la mochila a la oficina. Hay de varios tamaños, pero quizás con el de 1TB te sea suficiente.

Honor Band 5

Hace unos meses hicimos una comparativa de pulseras de actividad y, aunque la que ganó fue una vieja conocida de esta sección, la Honor Band 5 (33,89 euros) se hizo con la plata ofreciendo una altísima relación calidad precio y funciones poco comunes en su rango de precios como la medida de saturación de oxígeno. Con un diseño muy deportivo, es fácil de usar gracias a su interfaz y tendrás que cargarla aproximadamente una vez a la semana.

HONOR Band 5 Smartwatch Pulsera de Actividad con Pulsómetro Mujer Hombre Monitor de Actividad Deportiva Ritmo Cardíaco Impermeable IP68 Reloj Fitness con Podómetro PVP en PcComponentes 33,89€ Hoy en Amazon por 35,98€

Micrófono Marantz

Si tienes en mente hacer un podcast o simplemente te ha tocado hacer videollamadas y el sonido de tu equipo es regulero, seguramente te hayas planteado comprar un buen micrófono. Y sí, micrófonos hay muchos y muy buenos, pero también muy caros.

Este micrófono de Marantz (57 euros) ofrece unas prestaciones muy buenas para su precio. Es un modelo de condensador con puerto USB con amplio rango de respuestas, captación de sonido claro y alta sensibilidad. Además viene con pinza para fijarlo.

Marantz Professional MPM-1000U - Micrófono de Condensador USB de Diafragma Grande para Podcasting y Grabación que Incluye Cable USB y Pinza de Micro Hoy en Amazon por 57,20€ PVP en Madrid HiFi 85€

Correa Apple Watch

El Apple Watch es uno de los relojes inteligentes más vendidos por su ecosistema, interfaz y prestaciones, pero a muchos se les "atragantan" las correas oficiales por su precio.

Dar con una correa compatible asequible pero de calidad tiene su misterio, especialmente teniendo en cuenta la gran oferta disponible. Ya no es que luzca bien y soporte el paso del tiempo, es que se cierre bien para no perderlo. Javier Lacort, editor de Xataka, usuario de Apple Watch y gran amante de las correas destaca una por su calidad precio: esta de Aliexpress disponible desde 7,94 euros.

Auriculares HyperX Cloud Stinger Core

Ya sea para trabajar o para jugar, si vamos a estar muchas horas con unos cascos puestos, es importante que cumplan varias premisas. La primera es que sean cómodos y al mismo tiempo resistentes al uso continuado. Por supuesto, que se escuchen y, si no vamos a hablar, que podamos retirarnos el micro. Los HyperX Cloud Stinger Core (29,90 euros) no solo los cumplen, sino que lo hacen a un precio muy adecuado. Se conectan a través del puertojack.

Echo Dot

El Echo Dot 34,99 euros es el altavoz inteligente más vendido de Amazon y seguro que ser el modelo más asequible pero con todo el músculo de Alexa tiene algo que ver. Existe una versión que indica la hora, pero siempre podemos preguntárselo al asistente de voz.

Es compacto, discreto y aunque no es el altavoz con mejor sonido, podremos escuchar música con él. Así que si no nos apañamos con la casa conectada, siempre podrá servirnos como altavoz.

Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color antracita Hoy en Amazon por 34,99€

Xiaomi Mi TV Box S

Por unos 50 euros – su precio oficial es de 70 euros, pero no cuesta demasiado encontrar ofertas puntuales por 20 euros menos – el Xiaomi Mi TV Box S (51 euros usando el cupón PQ22020) es uno de los reproductores multimedia más interesantes y completos del mercado.

En otras ediciones hemos listado los Fire TV y Chromecast, pero con el set top box de Xiaomi además de reproducir contenido en 4K (si nuestra tele lo permite) y ser compatible con los principales servicios de contenido en streaming, podremos instalar apps y guardar películas en local. Otras bazas son contar con Chromecast integrado, mando a distancia y Android TV 9 como sistema operativo.

Estación de carga Valuetaks

De la combinación de poco espacio disponible y muchos cables (derivada de usar con frecuencia varios dispositivos), nos lleva a buscar espacios donde dejar cargando tabletas, móviles, mandos y demás en un lugar recogido. Esta estación de carga de Valuetalks (40,99 euros) es un accesorio casi casi imprescindible si es tu caso. Con ella podrás cargar cuatro dispositivos al mismo tiempo a través de sus USB (a 10W) y un quinto mediante su pad de carga inalámbrica ocupando bastante poco.

ValueTalks Estación de Carga Base de Carga Multifunción de 4 Puertos con 10W Qi Cargador Inalambrico Múltiples para Samrtphone Samsungs Huawei y Tableta(Incluye 4 Cables) Hoy en Amazon por 40,99€

Logitech K380

Aunque hay teclados más baratos que el Logitech K380 (47,99 euros), sus prestaciones lo sitúan como uno de los modelos más atractivos desde el punto de vista de la relación calidad precio si quieres un modelo sin cables, que sea compatible con Mac – con sus teclas específicas – y vas a usarlo de forma intensiva. Su diseño es compacto, robusto, con buenos acabados y además, podrás usarlo con tres dispositivos simplemente pulsando un botón.

Logitech K380 - Teclado inalámbrico, Bluetooth multidispositivo con Easy-Switch para hasta 3 dispositivos, compacto PC, portátiles, Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPad OS, Apple TV, Color Blanco PVP en Amazon 47,99€ PVP en FNAC 51,99€

Cargador USB de pared RAVPOWER

¡Qué difícil suele ser encontrar enchufes en los hoteles! Con este cargador USB de pared RAVPOWER (16,99 euros) solucionas ese problema, pudiendo cargar mediante USB tres dispositivos y además dejando libre la toma para conectar lo que quieras. Este modelo es ligero, robusto y permite varias inclinaciones.

Cargador USB de Pared RAVPower Cargador Enchufe Giratorio con 3 Puertos USB y 1 Toma de CA Gira 180 Grados Compatible con iPhone 11 Pro MAX XS MAX XR X 8 Plus Macbook Pro Air iPad Lámpara Blanco Hoy en Amazon por 16,99€

¿Más gadgets baratos con buena relación prestaciones/precio?

En nuestras ediciones anteriores de este recopilatorio de gadgets baratos pero que te dan mucho a cambio de tu dinero encontrarás más dispositivos que cumplen este criterio.

