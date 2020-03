Estos auriculares low cost son los más vendidos de Amazon: los hemos probado

Hay vida más allá de los AirPods. Y es que aunque los auriculares verdaderamente inalámbricos de Apple sean probablemente el modelo más popular, otros se desmarcan uno como los más vendidos de Amazon... es el caso de los HOMSCAM QCY T1, un modelo con más de 7.000 valoraciones y 4,5 estrellas disponibles por menos de 30 euros. ¿Cómo suenan estos auriculares low cost? Los hemos probado

Ficha técnica de los QCY T1

Características QCY T1 Unidad de diafragma driver dinámico de 6 mm Impedancia n.d. Tipo In-ear inalámbricos Conexión Bluetooth 5.0 Perfiles Bluetooth HFP,HSP,ASDP,AVRCP Compatibilidad iOS y Android Tiempo de carga 2 horas Batería 43 mAh/ 280 mAh Autonomía Hasta 3,5 horas una carga, hasta 15 horas con caja Carga del estuche mini USB Extras Resistencia al agua y sudor, sonido Hi-Fi Peso 4,6 gramos por auricular Precio 29,99 euros

Auriculares bluetooth, HOMSCAM Auriculares inalámbricos QCY Bluetooth 5.0 Sonido Estéreo Auricular Mini Twins In-Ear Auriculares Carga Rapida Resistente al Agua con Caja de Carga para iPhone y Android Hoy en Amazon por 29,99€

Construcción y ergonomía: un diseño muy común entre su clase

Por diseño y materiales, los HOMSCAM QCY T1 son unos auriculares de batalla y eso no tiene porqué ser algo malo. Simples en líneas y acabados, tanto la caja como los propios auriculares están hechos de un plástico con acabado mate – eso sí, se raya con facilidad si llevas la cajita en el bolso con unas llaves cerca o con la cremallera de la cartera – resistente y ligero.

Al abrir la austera caja de cartón en la que venían me encontré el cable de carga – USB a microUSB – y dos pares de almohadillas de silicona para intercambiar con las dos que llevan incrustadas por defecto. Algo que me sorprendió al abrir el packaging es que el estuche no dispone de una tapa para cerrarlo, sino que los deja al aire. Lo bueno es que los auriculares se quedan fijos al meterlos en el estuche, por lo que no se van a caer. Lo malo es que están más expuestos a golpes, goteos, arañazos...En todo caso, el factor de forma resulta muy compacto y fácil de llevar en cualquier lado.

Los QCY T1 son auriculares de tipo intraauricular, por lo que la forma de usarlos es incrustados en el oído. Al hacerlo no sobresalen y resultan cómodos. Se ajustan bien – algo a lo que indudablemente ayuda las almohadillas intercambiables –, pero son algo más gruesos que otros modelos que he probado, por ejemplo los Redmi Airdots, y en mi caso concreto esto ha provocado que durante mi experiencia de prueba se me hayan caído al suelo unas cuantas veces sin hacer movimientos especiales, simplemente caminando. En este sentido, no los usaría para correr o para hacer deporte.

Estos auriculares de HOMSCAM cuentan con el certificado de resistencia al agua IPX4 – salpicaduras –, lo que posibilita que podamos usarlos mientras llueve o exponerlos al sudor mientras hacemos deporte, pero secándolos posteriormente para que el agua no entre en ellos.

Experiencia de uso

Los sacamos de la caja, vamos a los ajustes del teléfono y en Bluetooth los encontramos. Tras pulsar sobre su nombre (QCY-T1) finaliza la sincronización. Como veis la sincronización es sencilla y rápida. Y menos mal, porque el manual está traducido regular y no lo explica demasiado bien. En caso de problemas de conexión – que solo se escuche por uno –, sacaremos ambos auriculares de la caja y pulsaremos sobre la superficie exterior unos segundos hasta que se encienda el LED y parpadee combinando la luz roja con la luz blanca (restauración de fábrica). En ese momento, los devolvemos a la caja y repetimos la sincronización.

Cuando la sincro sea exitosa, cada vez que lo saquemos de la caja se conectarán automáticamente a nuestro móvil, tableta u ordenador. Ojo porque solo podemos sincronizarlos con un único dispositivo. Este procedimiento sirve para usar ambos auriculares, pero si solo queremos escuchar por uno, bastará con sacar solo un auricular de la caja durante el proceso de sincronización. Como cada auricular lleva un micrófono integrado, no solo podremos escuchar audio en MONO, sino también responder llamadas.

Algunas de las características que tienen estos auriculares son el Bluetooth 5.0, que posibilita que podamos alejarnos unos 10 metros sin perder la conexión y un micrófono para contestar llamadas. En ambos casos los QCY T1 dan la talla: dejando el móvil en una esquina de casa, me he alejado por todas las habitaciones (65 m2) y el sonido ha llegado sin problemas. Lo mismo ha sucedido con las llamadas, las personas con las que he hablado por teléfono han captado mi voz adecuadamente. La cosa cambia si estamos en exteriores, y es que aunque incluyen tecnología de reducción de ruido externo, la realidad es que con poco ruido te escuchan bien, pero si estás por una calle con tráfico y afluencia de gente, la escucha baja considerablemente.

En el apartado anterior explicábamos en la parte exterior de los auriculares es en sí un botón que nos servirá para todo. ¿Cómo funciona?

Para encender , pulsar el botón 2 segundos, aunque una vez configurados, bastará con sacarlos de la casa

, pulsar el botón 2 segundos, aunque una vez configurados, bastará con sacarlos de la casa Para apagar , pulsar el botón 3 segundos

, pulsar el botón 3 segundos Para iniciar la reproducción o pausa , una pulsación rápida

, una pulsación rápida Dos pulsaciones seguidas para saltar canción

Si nos llaman, pulsaremos una vez para contestar la llamada

Para ignorar la llamada , pulsaremos durante 1 segundo

, pulsaremos durante 1 segundo En llamada, con dos toques la silenciaremos

Para activar el asistente de voz del teléfono pulsaremos durante 1 segundo

Aunque parezca que es mucha tarea para un solo botón, en realidad el manejo es muy intuitivo tanto en reproducción musical como cuando te llega una llamada. Eso sí, como el mecanismo es de pulsación y no de toque, al accionar el botón es fácil que el auricular se mueva, por lo que mejor sujetarlo con la mano para que no se nos caiga.

Los QCY T1 son unos auriculares sencillos – un-botón-para-todo al margen – y eso también se evidencia en la ausencia de una aplicación que nos permita ecualizar y ajustar el sonido a gusto del usuario, pero es algo común en los modelos más asequibles.

Uno de los hándicaps inherentes a los auriculares inalámbricos es la latencia, esto es, el retraso que sucede entre la emisión de un paquete de datos, la recepción en el dispositivo y la ejecución de estos, que en un auricular se traduce en que el sonido salga. Esto se hace especialmente patente en el contenido audiovisual. Pues bien, en los QCY T1 la latencia es prácticamente imperceptible.

Por cierto, tanto si estamos viendo un vídeo, jugando o escuchando música, si nos quitamos el casco de la oreja, este va a seguir reproduciendo el sonido ya que carece de sensores para desactivarlo. Tendremos que apagar la fuente manualmente para que se detengan.

Así pues, estos auriculares dan la talla para tareas como ver vídeos o jugar en el móvil o en la tablet, si bien su función estrella va a ser la reproducción musical. Los motivos los tienes justo a continuación.

Cómo suenan: el punto fuerte de los QCY T1

La popularización de este tipo de auriculares verdaderamente inalámbricos ha posibilitado que encontremos, modelos punteros aparte, una buena cantidad de alternativas de bajo precio. Al margen de pequeñas diferencias en diseño y uso, la realidad es que no todos suenan igual. Y aquí es seguramente radique el éxito de los QCY T1: suenan muy bien.

La calidad de sonido de estos auriculares muy satisfactoria, especialmente si tenemos en cuenta lo que cuestan

La calidad de sonido de estos auriculares muy satisfactoria, especialmente si tenemos en cuenta lo que cuestan. Es más, habiendo probado varios modelos que se ubican tanto en su rango de precios como rondando los cien euros, diría que se encuentran entre los que mejor suenan poniendo entre las cuerdas a modelos como los Beats Powerbeats 3 (los que uso habitualmente para hacer deporte).

Su punto fuerte está en la profundidad de los graves y sus buenos medios, entregando un sonido moderadamente equilibrado y limpio. En este sentido, con ellos vamos a disfrutar especialmente música rítmica rica en bajos – escuchar 'Don't start now' de Dua Lipa es una gozada – o los podcasts, porque se oyen verdaderamente bien.

Eso sí, si eres de los que le gusta escuchar la música alta, malas noticias: los QCY T1 tienen un tope de volumen bastante limitado. Tampoco es algo dramático – en mi uso cotidiano me he quedado cerca del máximo, pero más allá de subir al máximo para probar la distorsión, me ha bastado con ponerlos al 80% – si bien gracias a su punch en bajos se disimula. Y no hay mal que por bien no venga: es habitual que al forzar el volumen, el sonido que entregan los auriculares pierda calidad y se distorsione, algo que con estos cascos apenas sucede.

Autonomía

Hablemos de su autonomía: estos días he estado probándolos principalmente con Netflix y juegos en la tablet y en el móvil con Spotify, YouTube y alguna llamada ocasional. La duración de la batería con un uso mixto siempre ha sido de unas tres horas, media hora menos de lo que detalla el fabricante. Eso sí, esta autonomía depende tanto del volumen como de la actividad que estemos realizando. Si los volvemos a meter en el estuche, podremos estirar ese tiempo de uso cuatro veces más.

Al meter los QCY T1 en el estuche, el LED de cada auricular se ilumina en rojo, luego pasa a blanco y se apaga. En este tiempo que están dentro de la caja asumimos – lo asumimos porque no hay ninguna indicación – que comienzan a cargarse. No hay ninguna forma de saber, aunque sea cualitativamente, cuándo ha concluido la carga.

Tampoco sabremos cómo de cargado está el estuche o incluso, si no tiene batería. No obstante, para cargarlo conectaremos el cable microUSB que viene en la caja y en el otro extremo necesitaremos un adaptador (no incluido), aunque nos valdrá el de cualquier móvil. Mientras la caja se carga, veremos dos LEDs verdes al lado del puerto microUSB que dejarán de iluminarse cuando haya concluido. En este sentido, sería de agradecer saber cuánto de cargado está el estuche ya que nos podría pasar que depositásemos los auriculares y no los cargase al estar sin batería.

QCY T1 de HOMSCAM, la opinión de Xataka

Los QCY T1 son uno de los auriculares inalámbricos más vendidos en Amazon pese a ser de una marca desconocida. En este sentido, no solo es una cuestión de precio, ya que en la plataforma de Jeff Bezos – y similares – podemos encontrar auriculares más baratos y de similares características... al menos sobre el papel. Y es que si lo que buscas son auriculares que suenen bien y sean moderadamente asequibles, estos cascos de HOMSCAM son serios candidatos. Su diseño y autonomía no destacan respecto a lo que solemos encontrar, pero sí cómo suenan

Ojo, con esto no queremos desmerecer su autonomía ni su diseño, resultando en unos cascos que nos ofrecen más de 12 horas de funcionamiento en uso mixto, son cómodos y resistentes para el día a día, pero la forma de proyectar el sonido, especialmente voces, graves y medios, los erige como una seria opción dentro de los auriculares verdaderamente inalámbricos baratos. Y un extra de agradecer: podremos invocar al asistente de voz y responder llamadas.

sencillez, buena autonomía, comodidad y resistencia envueltas en un sonido muy convincente

También es de destacar lo fáciles que son de emparejar, lo rápido que se entienden con el móvil y lo bien que funcionan. Eso sí, son sencillos en cuanto a manejo y opciones – por ejemplo, carecen de app de personalización y siguen funcionando si te los quitas del oído –, pero no tiene por qué ser algo malo si no queremos complicarnos.

Aunque cómodos, no son el modelo que mejor se ajuste al oído, especialmente si queremos realizar actividades que impliquen mucho movimiento. En este sentido, que el mecanismo de control sea de botón y no de toque juega en su contra. Además, si tienes la oreja más bien pequeña es probable que se te caigan más. Y para concluir con el apartado de diseño, creemos que una tapa los protegería más.

En resumen: sencillez, buena autonomía, comodidad y resistencia envueltas en un sonido muy convincente e inesperado dentro de este rango de precios.